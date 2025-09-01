80% компаний закрываются в первый год. И в том числе из-за непонимания налоговой системы РФ
Вчера привела пример, где предприниматель открыл компанию на ОСНО.
Нашел покупателей. Сделал наценку 10%
И даже продажи в первом квартале работы составили 3 000 000 рублей.
А на закупку он потратил 2 700 000. Только вот, просто сняв деньги с р/с и купив товар где-то на рынке за нал.
Ещё 200 000 потратил, оплачивая всякие мелочи и не сохраняя чеки с бизнес-карты.
И он доволен: жизнь удалась 😊Товар отгружен, все затраты оплачены и на счете 100 000 рубле🔥
⁉️Но, давайте считать:
НДС
Начислен : 500 000. (3 млн*20/120)
К вычету : 0 (ни одной закупки с НДС он не сделал)
К уплате: 500 000 руб
Налог на прибыль
625 000 руб (2 500 000 *25%) (доков по расходам нет же…)
Итого по итогам квартала к уплате 1 125 000 руб
То есть он уже ушел в минус
1🍋 25 тысяч
Ну и могу добавить вишенку на торте 🍰 — потраченные 2900 000 млн наличными считаются подотчетными суммами и если он их не вернет или не предоставить оправдательных документов, то это будет расценено налоговой как доход. А значит доначислят ⭕️взносы -30% — 870 000 рублей.
⭕️и НДФЛ -13% с 2.4 млн и 15% с 500 тысяч — 387 000 рублей.
Итого налогов: 2 382 000 рублей
А денег на счете - 100 000 😭
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию