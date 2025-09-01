80% компаний закрываются в первый год. И в том числе из-за непонимания налоговой системы РФ

В рамках проекта Правительства Москвы по развитию предпринимательства прочитала лекцию на тему «Бухгалтерские аспекты бизнеса» для предпринимателей, обучающихся в школе бизнеса МБМ. Это очень круто, что перед стартом бизнеса люди идут получать знания о бизнесе.

Вчера привела пример, где предприниматель открыл компанию на ОСНО.

Нашел покупателей. Сделал наценку 10%

И даже продажи в первом квартале работы составили 3 000 000 рублей.

А на закупку он потратил 2 700 000. Только вот, просто сняв деньги с р/с и купив товар где-то на рынке за нал.

Ещё 200 000 потратил, оплачивая всякие мелочи и не сохраняя чеки с бизнес-карты.

И он доволен: жизнь удалась 😊Товар отгружен, все затраты оплачены и на счете 100 000 рубле🔥

⁉️Но, давайте считать:

НДС

Начислен : 500 000. (3 млн*20/120)

К вычету : 0 (ни одной закупки с НДС он не сделал)

К уплате: 500 000 руб

Налог на прибыль

625 000 руб (2 500 000 *25%) (доков по расходам нет же…)

Итого по итогам квартала к уплате 1 125 000 руб

То есть он уже ушел в минус

1🍋 25 тысяч

Ну и могу добавить вишенку на торте 🍰 — потраченные 2900 000 млн наличными считаются подотчетными суммами и если он их не вернет или не предоставить оправдательных документов, то это будет расценено налоговой как доход. А значит доначислят ⭕️взносы -30% — 870 000 рублей.

⭕️и НДФЛ -13% с 2.4 млн и 15% с 500 тысяч — 387 000 рублей.

Итого налогов: 2 382 000 рублей

А денег на счете - 100 000 😭