Анализ нового подхода ФНС к оценке бизнеса: расшифровка ключевых критериев Приложения №1
С 1 января 2026 года вступает в силу новый порядок анализа финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный приказом ФНС России от 05.12.2025 № ЕД-7−31/1041@.
Людмила Ганичева (аудитор, налоговый эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и корпорации «МСП») кратко описала суть нового подхода.
🔍 Суть двухэтапного подхода: «фильтр» и "глубинный анализ"
Методика устанавливает последовательную двухэтапную проверку:
Первый этап — проходной фильтр, состоящий из 14 базовых критериев соответствия. Несоответствие хотя бы одному из них приводит к автоматическому отрицательному результату всей оценки с указанием нарушенных критериев.
Второй этап — углубленная балльная оценка. Соответствие каждому из многочисленных критериев этого этапа приносит компании 1 балл, несоответствие — 0 баллов. Итоговая сумма баллов формирует комплексную оценку состояния бизнеса.
📋 Критерии первого этапа: обязательные условия для допуска
Первый этап проверяет юридическую, налоговую и репутационную «чистоту» компании. Ключевые критерии включают:
Налоговая дисциплина
Отсутствие существенных прямых расхождений по НДС (более 0.65% от суммы вычетов);
Отсутствие просроченной недоимки, превышающей 1% от активов и 3000 руб
Юридический статус
Компания не находится в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства или предстоящего исключения из ЕГРЮЛ
Сведения в ЕГРЮЛ достоверны
Деловая репутация
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков;
Отсутствие фактов привлечения к ответственности за незаконное вознаграждение от имени юрлица (ст. 19.28 КоАП)
Безопасность и контроль
Отсутствие связей с экстремизмом и терроризмом;
Учредители и руководители не дисквалифицированы и не признаны иностранными агентами
Несоответствие любому из этих критериев блокирует дальнейший анализ. Компания получит ясный сигнал о критическом нарушении, требующем немедленного устранения.
📋Критерии второго этапа: балльная оценка финансового здоровья
Второй этап — это комплексный анализ по 53 критериям, сгруппированным в несколько ключевых блоков.
1. Финансовые и экономические показатели
ФНС будет оценивать устойчивость компании через стандартные финансовые коэффициенты:
Ликвидность и платежеспособность: Коэффициент текущей ликвидности (≥1), коэффициент общей платежеспособности (≥1.1).
Финансовая устойчивость: Коэффициент автономии (≥0.25), коэффициент покрытия процентов (≥2.5).
Эффективность: Рентабельность активов (≥10%).
Динамика активов: Отсутствие снижения стоимости основных средств и внеоборотных активов
2. Налоговая нагрузка и трудовые показатели
Налоговая нагрузка: Сравнение с средним значением по субъекту РФ с учетом масштаба, вида деятельности и системы налогообложения. Для отдельных отраслей установлена нормативная фискальная нагрузка, отклонение от которой более чем на 20% в меньшую сторону ведет к несоответствию критерию.
Заработная плата: Среднемесячная зарплата должна превышать средний уровень по региону и виду деятельности. Доля работников с зарплатой ниже МРОТ не должна превышать 10%
3. Административная и хозяйственная дисциплина
Отсутствие фактов привлечения к административной ответственности за нарушения налогового законодательства (за последние 24 месяца допускается не более 1 факта).
Своевременная сдача всей налоговой отчетности.
Отсутствие одностороннего расторжения или нарушения сроков по государственным контрактам
Через ЛК налогоплательщика можно запросить выписку с оценкой.
Шаблоны выписок: стандартный, дополнительный, произвольный
Стандартный шаблон (31 критерий): Включает все критерии 1-го этапа (1−14) и ключевые критерии 2-го этапа (15−34), такие как зарплата, налоговая нагрузка, финансовые коэффициенты и базовая дисциплина.
Дополнительный шаблон: Содержит все критерии стандартного шаблона, а также специфические критерии (напр., отсутствие массовых учредителей, уникальность адреса) и справочные показатели (объем уплаченных налогов в бюджет Москвы).
Произвольный шаблон: Позволяет выбрать любую комбинацию из всех 57 критериев, включая узкоспециальные (например, требования к зарплате относительно уровня Москвы или отсутствие офшорных учредителей с долей >25%).
Выбор шаблона определяет глубину и направленность проверки. Для самодиагностики достаточно стандартного шаблона. Для участия в тендерах или взаимодействия с госорганами может потребоваться дополнительный или произвольный с включением специфических критериев.
Практические рекомендации для бизнеса
1. Проведите превентивный аудит 1-го этапа: Проверьте компанию и ее руководителей по реестрам недобросовестных поставщиков, дисквалифицированных лиц, убедитесь в отсутствии признаков банкротства и недостоверности данных в ЕГРЮЛ.
2. Проанализируйте ключевые финансовые коэффициенты: Рассчитайте коэффициенты ликвидности, автономии и рентабельности до подачи запроса в ФНС.
3. Сравните свои показатели со средними по отрасли: Особое внимание уделите налоговой нагрузке и уровню зарплат. Отклонение от среднеотраслевых значений — ключевой фактор риска.
4. Подготовьте документы: Убедитесь, что все хозяйственные операции, особенно расходы и начисление зарплаты, имеют полное документальное подтверждение.
5. Выбирайте шаблон с умом: Начните со стандартной выписки для общей картины. При наличии конкретных целей (например, госзакупки) сформируйте произвольный запрос, включив необходимые для заказчика критерии.
Новая методика ФНС — это переход к прозрачной, алгоритмизированной системе оценки рисков. Для добросовестного бизнеса, который следит за своими финансовыми и юридическими показателями, этот инструмент становится мощным средством самоконтроля и доказательства своей надежности. Понимание деталей Приложения № 1 позволяет не просто пройти оценку, а использовать ее результаты для укрепления бизнес-процессов и деловой репутации.
Автор: Людмила Ганичева,
Генеральный директор ООО «Стандарты Аудита»
сайт https://audit-lg.ru/
Информации об авторе
