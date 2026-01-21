Анализ нового подхода ФНС к оценке бизнеса: расшифровка ключевых критериев Приложения №1

С 1 января 2026 года вступает в силу новый порядок анализа финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный приказом ФНС России от 05.12.2025 № ЕД-7−31/1041@.



Людмила Ганичева (аудитор, налоговый эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и корпорации «МСП») кратко описала суть нового подхода.



🔍 Суть двухэтапного подхода: «фильтр» и "глубинный анализ"



Методика устанавливает последовательную двухэтапную проверку:



Первый этап — проходной фильтр, состоящий из 14 базовых критериев соответствия. Несоответствие хотя бы одному из них приводит к автоматическому отрицательному результату всей оценки с указанием нарушенных критериев.



Второй этап — углубленная балльная оценка. Соответствие каждому из многочисленных критериев этого этапа приносит компании 1 балл, несоответствие — 0 баллов. Итоговая сумма баллов формирует комплексную оценку состояния бизнеса.

📋 Критерии первого этапа: обязательные условия для допуска

Первый этап проверяет юридическую, налоговую и репутационную «чистоту» компании. Ключевые критерии включают:



Налоговая дисциплина

Отсутствие существенных прямых расхождений по НДС (более 0.65% от суммы вычетов);

Отсутствие просроченной недоимки, превышающей 1% от активов и 3000 руб



Юридический статус

Компания не находится в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства или предстоящего исключения из ЕГРЮЛ

Сведения в ЕГРЮЛ достоверны

Деловая репутация

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков;

Отсутствие фактов привлечения к ответственности за незаконное вознаграждение от имени юрлица (ст. 19.28 КоАП)

Безопасность и контроль

Отсутствие связей с экстремизмом и терроризмом;

Учредители и руководители не дисквалифицированы и не признаны иностранными агентами

Несоответствие любому из этих критериев блокирует дальнейший анализ. Компания получит ясный сигнал о критическом нарушении, требующем немедленного устранения.

📋Критерии второго этапа: балльная оценка финансового здоровья

Второй этап — это комплексный анализ по 53 критериям, сгруппированным в несколько ключевых блоков.



1. Финансовые и экономические показатели

ФНС будет оценивать устойчивость компании через стандартные финансовые коэффициенты:

Ликвидность и платежеспособность: Коэффициент текущей ликвидности (≥1), коэффициент общей платежеспособности (≥1.1).

Финансовая устойчивость: Коэффициент автономии (≥0.25), коэффициент покрытия процентов (≥2.5).

Эффективность: Рентабельность активов (≥10%).

Динамика активов: Отсутствие снижения стоимости основных средств и внеоборотных активов

2. Налоговая нагрузка и трудовые показатели

Налоговая нагрузка: Сравнение с средним значением по субъекту РФ с учетом масштаба, вида деятельности и системы налогообложения. Для отдельных отраслей установлена нормативная фискальная нагрузка, отклонение от которой более чем на 20% в меньшую сторону ведет к несоответствию критерию.

Заработная плата: Среднемесячная зарплата должна превышать средний уровень по региону и виду деятельности. Доля работников с зарплатой ниже МРОТ не должна превышать 10%

3. Административная и хозяйственная дисциплина

Отсутствие фактов привлечения к административной ответственности за нарушения налогового законодательства (за последние 24 месяца допускается не более 1 факта).

Своевременная сдача всей налоговой отчетности.

Отсутствие одностороннего расторжения или нарушения сроков по государственным контрактам Через ЛК налогоплательщика можно запросить выписку с оценкой.



Шаблоны выписок: стандартный, дополнительный, произвольный



Стандартный шаблон (31 критерий): Включает все критерии 1-го этапа (1−14) и ключевые критерии 2-го этапа (15−34), такие как зарплата, налоговая нагрузка, финансовые коэффициенты и базовая дисциплина.

Дополнительный шаблон: Содержит все критерии стандартного шаблона, а также специфические критерии (напр., отсутствие массовых учредителей, уникальность адреса) и справочные показатели (объем уплаченных налогов в бюджет Москвы).

Произвольный шаблон: Позволяет выбрать любую комбинацию из всех 57 критериев, включая узкоспециальные (например, требования к зарплате относительно уровня Москвы или отсутствие офшорных учредителей с долей >25%).



Выбор шаблона определяет глубину и направленность проверки. Для самодиагностики достаточно стандартного шаблона. Для участия в тендерах или взаимодействия с госорганами может потребоваться дополнительный или произвольный с включением специфических критериев.

Практические рекомендации для бизнеса

1. Проведите превентивный аудит 1-го этапа: Проверьте компанию и ее руководителей по реестрам недобросовестных поставщиков, дисквалифицированных лиц, убедитесь в отсутствии признаков банкротства и недостоверности данных в ЕГРЮЛ.

2. Проанализируйте ключевые финансовые коэффициенты: Рассчитайте коэффициенты ликвидности, автономии и рентабельности до подачи запроса в ФНС.

3. Сравните свои показатели со средними по отрасли: Особое внимание уделите налоговой нагрузке и уровню зарплат. Отклонение от среднеотраслевых значений — ключевой фактор риска.

4. Подготовьте документы: Убедитесь, что все хозяйственные операции, особенно расходы и начисление зарплаты, имеют полное документальное подтверждение.

5. Выбирайте шаблон с умом: Начните со стандартной выписки для общей картины. При наличии конкретных целей (например, госзакупки) сформируйте произвольный запрос, включив необходимые для заказчика критерии.



Новая методика ФНС — это переход к прозрачной, алгоритмизированной системе оценки рисков. Для добросовестного бизнеса, который следит за своими финансовыми и юридическими показателями, этот инструмент становится мощным средством самоконтроля и доказательства своей надежности. Понимание деталей Приложения № 1 позволяет не просто пройти оценку, а использовать ее результаты для укрепления бизнес-процессов и деловой репутации.



Автор: Людмила Ганичева,

Генеральный директор ООО «Стандарты Аудита»

сайт https://audit-lg.ru/