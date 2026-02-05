8158 ФСБУ моб
🔴 Вебинар: 6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок и успешно пройти проверку →
Людмила Ганичева
АУСН

Кардинальное отличие в учете доходов на АУСН от УСН

И УСН, и АУСН используют кассовый метод учета доходов — налог начисляется при получении денег.
Кардинальное отличие в учете доходов на АУСН от УСН

⚡️Кардинальное отличие в учете доходов на АУСН от УСН

Дата чека VS зачисление средств на расчетный счет

И УСН, и АУСН используют кассовый метод учета доходов — налог начисляется при получении денег. Интуитивно кажется, что доход возникает при зачислении средств на расчетный счет. Ведь долгие годы на Упрощенной системе налогообложения мы так и считали. И логика здесь есть — пока денег нет на расчетном счете- мы их не можем потратить. А какой же тогда это доход, если мы его не видим)

Но для АУСН это не так. Здесь момент признания дохода жестко привязан к факту использования онлайн-кассы.

⚖️ Правила двух разных режимов: УСН и АУСН

На УСН при расчетах с физлицами через эквайринг доход признается на дату поступления денег на счет. Это прямо следует из Налогового кодекса (п. 1 ст. 346.17 НК РФ), что подтверждают и разъяснения Минфина (письмо от 10.02.2020 № 03−11−11/8398).

На АУСН действует иное правило, установленное Федеральным законом от 25.02.2022 № 17-ФЗ. Согласно пункту 7 статьи 7 этого закона:

«По операциям, при осуществлении расчетов по которым … применяется контрольно-кассовая техника, датой получения доходов признается дата формирования соответствующего фискального документа».

Таким образом, учет дохода по дате пробития чека с использованием ККТ. Это правило является специальной нормой, которая имеет приоритет в рамках данного режима.

🛠️ Как это работает на практике? Пример с эквайрингом

Представим ситуацию:

31 декабря клиент оплатил покупку картой, вы пробили чек онлайн-кассы.
10 января деньги поступили на ваш расчетный счет от банка-эквайера.

На АУСН: доход будет учтен в налоговой базе за декабрь (дата чека).
На УСН: доход был бы учтен за январь (дата поступления денег).

Важный нюанс: согласно Методическим рекомендациям по АУСН, сами поступления денежных средств по эквайрингу на счет помечаются как «Не налоговая база», чтобы избежать дублирования дохода — он уже был учтен по чеку.

Три главных правила для АУСН

1. Основной принцип: на АУСН доход признается по дате пробития чека ККТ, если операция требует его применения.
2. Фактическое зачисление денег (например, при эквайринге или СБП) не создает новый доход для целей налогообложения АУСН.
3. Не путайте с УСН: несмотря на общее название «упрощенка», правила учета доходов на АУСН и УСН различаются. Нельзя автоматически переносить подходы с одного спецрежима на другой.
Эта логика позволяет налоговой службе автоматически рассчитывать налог на основе данных онлайн-касс, что и является сутью эксперимента по АУСН

Людмила Ганичева

сайт https://audit-lg.ru/

Информации об авторе

Людмила Ганичева

Людмила Ганичева

Генеральный директор

12 подписчиков52 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Онлайн услуги 24
Защита персональных данных

Регистрация в Роскомнадзоре: пошаговая инструкция для бизнеса⚡

С 30 мая 2025 года в силу вступили новые штрафы за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре (уведомления о начале обработки персональных данных). Для компаний максимальная санкция выросла до 300 000 ₽, для ИП — до 50 000 ₽. Эти меры призваны «вывести из тени» тех, кто еще не выполнил требования закона о персональных данных. Поэтому затягивать с регистрацией нельзя — читайте нашу пошаговую инструкцию, чтобы успеть все сделать вовремя и избежать штрафов.

Регистрация в Роскомнадзоре: пошаговая инструкция для бизнеса⚡

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка Премиум