Кардинальное отличие в учете доходов на АУСН от УСН

⚡️Кардинальное отличие в учете доходов на АУСН от УСН

Дата чека VS зачисление средств на расчетный счет



И УСН, и АУСН используют кассовый метод учета доходов — налог начисляется при получении денег. Интуитивно кажется, что доход возникает при зачислении средств на расчетный счет. Ведь долгие годы на Упрощенной системе налогообложения мы так и считали. И логика здесь есть — пока денег нет на расчетном счете- мы их не можем потратить. А какой же тогда это доход, если мы его не видим)



Но для АУСН это не так. Здесь момент признания дохода жестко привязан к факту использования онлайн-кассы.

⚖️ Правила двух разных режимов: УСН и АУСН

На УСН при расчетах с физлицами через эквайринг доход признается на дату поступления денег на счет. Это прямо следует из Налогового кодекса (п. 1 ст. 346.17 НК РФ), что подтверждают и разъяснения Минфина (письмо от 10.02.2020 № 03−11−11/8398).



На АУСН действует иное правило, установленное Федеральным законом от 25.02.2022 № 17-ФЗ. Согласно пункту 7 статьи 7 этого закона:



«По операциям, при осуществлении расчетов по которым … применяется контрольно-кассовая техника, датой получения доходов признается дата формирования соответствующего фискального документа».



Таким образом, учет дохода по дате пробития чека с использованием ККТ. Это правило является специальной нормой, которая имеет приоритет в рамках данного режима.

🛠️ Как это работает на практике? Пример с эквайрингом

Представим ситуацию:



31 декабря клиент оплатил покупку картой, вы пробили чек онлайн-кассы.

10 января деньги поступили на ваш расчетный счет от банка-эквайера.



На АУСН: доход будет учтен в налоговой базе за декабрь (дата чека).

На УСН: доход был бы учтен за январь (дата поступления денег).



Важный нюанс: согласно Методическим рекомендациям по АУСН, сами поступления денежных средств по эквайрингу на счет помечаются как «Не налоговая база», чтобы избежать дублирования дохода — он уже был учтен по чеку.



Три главных правила для АУСН



1. Основной принцип: на АУСН доход признается по дате пробития чека ККТ, если операция требует его применения.

2. Фактическое зачисление денег (например, при эквайринге или СБП) не создает новый доход для целей налогообложения АУСН.

3. Не путайте с УСН: несмотря на общее название «упрощенка», правила учета доходов на АУСН и УСН различаются. Нельзя автоматически переносить подходы с одного спецрежима на другой.

Эта логика позволяет налоговой службе автоматически рассчитывать налог на основе данных онлайн-касс, что и является сутью эксперимента по АУСН

Людмила Ганичева

