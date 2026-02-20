Штраф в три миллиона за продажу авто физлицу

Ситуация, когда физическое лицо перечисляет деньги на расчётный счёт компании, а кассовый чек не формируется, — одна из самых распространенных и опасных с точки зрения налоговых последствий.

Для тех, кто не привык работать с кассой и не изучал 54-ФЗ может показаться бредом обязанность пробить чек, если тебе пришли деньги по безналу. Ведь прочно у всех в голове сидит: Наличка = Касса.



А те, кто и слышал об этом обычно думает: «Хм… Я что должен покупать кассу, заключать договор с оператором ОФД и т. д. и т. п. только потому что один единственный раз в жизни мне пришли на расчетный счет деньги от физлица? Да откуда кто узнает. что я не пробил чек? Да и что мне будет за это? Я же не уклоняюсь от уплаты налогов: НДС начислил. Налог на прибыль тоже»



Вот так думал и наш предприниматель, которому в январе неожиданно прилетеле предостережение от ФНС., которое должно насторожить каждого, кто хотя бы раз продавал имущество физическим лицам без кассового чека.



Разберём конкретный кейс, а затем и нормативную базу

Суть дела

ООО «СУПЕРМЕН» до 25.09.2025 владело транспортным средством. Затем общество продало этот автомобиль физическому лицу за 2 728 000 руб. Расчёт был произведён, но контрольно-кассовая техника не применялась, чек покупателю не направлен. Просто дали квитанцию к ПКО

Как налоговая это обнаружила

В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (задание № 65 от 29.01.2026) инспекция проанализировала:

Данные о регистрации/снятии с учёта ТС — из баз ГИБДД. Информационные ресурсы налоговых органов (сопоставление даты отчуждения и потенциальных поступлений на счета). Отсутствие фискальных данных по данной операции в системе ФНС.

Вывод инспекции: деньги от физика поступили, товар передан, чека нет — нарушение.

Правовая позиция ФНС (цитаты из документа)

Инспекция в предостережении чётко воспроизводит нормы, которые мы обсуждали в первой части:



«Согласно статье 1.1 Федерального закона № 54-ФЗ расчет — в частности, прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги».



«В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ ККТ применяется на территории РФ в обязательном порядке всеми организациями и ИП при осуществлении ими расчетов». «При осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек…» (п. 2 ст. 1.2).



ФНС не интересует, был ли у вас договор, как именно произошла оплата (наличные, безнал по счёту, карта) и сообщил ли покупатель свои контакты. Важен сам факт: юрлицо получило деньги от физлица за товар → обязанность применить ККТ наступила. А чека нет

Риски

1. Сумма крупная (2,7 млн руб.). Организации может грозить штраф по ст. 14.5 КоАП составил от 75% до 100% суммы расчёта, но не менее 30 000 руб. Для юрлица это от 2 025 000 до 2 728 000 руб. Только представьте — почти 3 миллиона!!!

А Инспекция даже не проводила выездную проверку или контрольную закупку. Они просто сопоставила данные из разных источников (ГИБДД + банки + реестр ККТ) и вынесли предостережение. А следом могут вынести и штраф. Это называется наблюдение — формат контроля, который не требует взаимодействия с налогоплательщиком, но позволяет выявить нарушение дистанционно.



Разбор возражений: что не сработает



Аргумент 1: «Мы продали автомобиль, это не основной вид деятельности, мы не обязаны применять ККТ разово».



Позиция ФНС: Обязанность применять ККТ не зависит от того, является ли сделка обычной хозяйственной деятельностью или разовой продажей актива. Расчёт есть расчёт (ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ).



Аргумент 2: «Деньги поступили на расчётный счёт, это безнал между юрлицом и физлицом, но у нас не было технической возможности выдать чек, так как покупатель не дал контакты».



Позиция ФНС: Пункт 5.3 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ обязывает выдать чек не позднее рабочего дня, следующего за днём расчёта. Отсутствие контактов не освобождает от обязанности. В этом случае необходимо было сформировать чек коррекции и передать данные в ФНС. Если этого не сделано — нарушение налицо.



Аргумент 3: «Мы вообще не получили деньги, это был взаимозачёт или мена».



Позиция ФНС: В предостережении указана именно сделка купли-продажи за денежные средства. Если бы был договор мены, инспекция запросила бы документы. Но здесь факт отчуждения ТС совпал по времени с отсутствием чека -логика налоговой железобетонная.

1. Когда чек при безналичной оплате от физлица обязателен?

Согласно п. 5.3 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ, если физическое лицо расплачивается безналичным способом (в том числе по реквизитам счёта, через СБП или банковскую карту), продавец обязан сформировать кассовый чек не позднее рабочего дня, следующего за днём расчёта. Способ передачи чека:

в электронной форме (на номер телефона или e-mail покупателя);

на бумажном носителе вместе с товаром;

на бумаге при первом личном контакте с покупателем (для работ или услуг).

Важно: обязанность возникает независимо от того, был ли покупатель идентифицирован. Если деньги поступили от физика — чек нужен.

2. Самый опасный сценарий: оплата по реквизитам без контакта

Представьте: физлицо перевело оплату на ваш расчётный счёт, но не сообщило свои контакты. Деньги пришли, а передать чек некому. Тем не менее ответственность за неприменение ККТ сохраняется.

Риски:

Штраф по ст. 14.5 КоАП РФ для должностных лиц — от 25% до 50% суммы расчёта, но не менее 10 000 руб.; для юрлиц — от 75% до 100% суммы расчёта, но не менее 30 000 руб.

При повторном нарушении (если сумма расчётов превысила 1 млн руб.) возможна дисквалификация должностных лиц и приостановка деятельности.

3. Алгоритм действий при поступлении денег от физлица на р/с

Чтобы избежать штрафов, возьмите за правило:

Ежедневно проверять банковскую выписку на предмет поступлений от физических лиц. У вас есть один рабочий день на формирование чека.

Собирать контакты покупателей заранее. Если договор предусматривает оплату по реквизитам, предусмотрите в договоре или при оформлении заказа поле для e-mail и телефона.

Если контактов нет, а срок подходит к концу, пробивайте чек коррекции. Примечание к ст. 14.5 КоАП позволяет освободить от штрафа, если вы добровольно заявили о нарушении до того, как налоговый орган обнаружил его самостоятельно. Чек коррекции формируется с признаком «приход» и основанием — самостоятельное обнаружение ошибки.

Обновить ПО кассы под требования, действующие в 2026 году. Убедитесь, что ваша техника поддерживает передачу тегов 1008 (признак способа расчёта) и 1117 (признак предмета расчёта).

4. Когда чек можно не выдавать? Важное исключение

Иногда деньги приходят на счёт, но они не связаны с реализацией товаров, работ или услуг. В таком случае это не «расчёт» в смысле 54-ФЗ (ст. 1.1). Например, ошибочный платёж.

Как правильно оформить, чтобы избежать претензий:

Не расходуйте поступившие средства и не учитывайте их как доход.

Получите от плательщика письмо (заявление) о возврате ошибочно перечисленных средств. Достаточно скан-копии, отправленной на электронную почту, — главное, зафиксировать волю плательщика.

Верните деньги безналичным переводом на тот же счёт, с которого они пришли. В назначении платежа укажите: «Возврат ошибочно перечисленных денежных средств по п/п № _ от_ ».

Сохраните платёжку на возврат и заявление. Эти документы подтвердят, что расчёта не было. Важно: если вы зачли эти деньги в счёт будущей поставки или оплатили за них товар поставщику, это уже признаётся расчётом, и тогда чек обязателен.

5. Сложные случаи: когда платят «за того парня»

Ситуация А: Физическое лицо платит со своего личного счёта за организацию или ИП.



Пример: директор перевёл деньги с личной карты на счёт поставщика за свою фирму.

Чек нужен. Для 54-ФЗ определяющее значение имеет источник денег — счёт физического лица. Значит, это расчёт с участием физика, и продавец обязан выдать чек. Ссылки на ст. 313 ГК РФ (исполнение обязательства третьим лицом) не освобождают от этой обязанности, что подтверждается судебной практикой (Постановление А С Московского округа от 12.04.2022 по делу № А40−141 322/2021).

Ситуация Б: Организация или ИП платит со своего расчётного счёта за физическое лицо.



Пример: юрлицо оплачивает покупку для своего сотрудника.

Чек не нужен. Пункт 9 ст. 2 Закона № 54-ФЗ освобождает от применения ККТ при безналичных расчётах между организациями и (или) ИП (за исключением расчётов с предъявлением электронного средства платежа). Деньги пришли с расчётного счёта юрлица — это B2B-расчёт, даже если конечный потребитель — физическое лицо.

Выводы:

При любой продаже физическому лицу (даже «случайной», даже «по знакомству», даже «мы думали, что это не товар, а основное средство») — задайте себе вопрос: деньги пришли? Товар ушёл? Пробивайте чек!



P. S. Проверьте свои договоры купли-продажи за последний го. Если продавали что-то физлицам и не пробивали чек, сформируйте чеки коррекции сейчас, пока налоговая не прислала предостережение. Время ещё есть.

Людмила Ганичева