Пояснение на требование о расхождении НДФЛ и РСВ у ИП на ОСНО

Как же любит налоговая сладкое сравнивать с соленым, а мух с котлетами… Но алгоритмы и ИИ не дремлют и пытаются выискать в действиях налогоплательщика косяки. И даже к ИП на ОСНО, которые с по своим доходам сдают 3-НДФЛ, а взносы платят в фиксированном размере прилетают требования пояснить, почему деньги с расчетного счета сняты, а в 6-НДФЛ и РСВ не отражены?



Людмила Ганичева, спикер всероссийских бухгалтерских конференций, автор курсов по налогообложению, подготовила текст пояснений на такое требование:



«Я осуществляю деятельность в качестве Индивидуального Предпринимателя на основании статьи 23, в соответствии с которой «Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя»



В соответствии со статьей 2 ГК РФ «…предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли» Денежные средства, полученные мной на карту являются доходом от предпринимательской деятельности.



Относительно расчета по форме 6-НДФЛ



Личные доходы индивидуального предпринимателя не подлежат отражению в 6-НДФЛ. Отчет должны сдавать налоговые агенты, которые удерживают и уплачивают НДФЛ за физлиц. Соответственно, в этом отчете подлежат отражению только выплаченные суммы сотрудникам и иным физлицам, в отношении которых ИП является налоговым агентом. Личный доход ИП в 6-НДФЛ не отражается.



Относительно Расчета по страховым взносам



Расчет по страховым взносам (РСВ) содержит информацию по начислению выплат в пользу застрахованных физических лицам



К этой категории относятся: