Пояснение на требование о расхождении НДФЛ и РСВ у ИП на ОСНО
Как же любит налоговая сладкое сравнивать с соленым, а мух с котлетами… Но алгоритмы и ИИ не дремлют и пытаются выискать в действиях налогоплательщика косяки. И даже к ИП на ОСНО, которые с по своим доходам сдают 3-НДФЛ, а взносы платят в фиксированном размере прилетают требования пояснить, почему деньги с расчетного счета сняты, а в 6-НДФЛ и РСВ не отражены?
Людмила Ганичева, спикер всероссийских бухгалтерских конференций, автор курсов по налогообложению, подготовила текст пояснений на такое требование:
«Я осуществляю деятельность в качестве Индивидуального Предпринимателя на основании статьи 23, в соответствии с которой «Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя»
В соответствии со статьей 2 ГК РФ «…предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли» Денежные средства, полученные мной на карту являются доходом от предпринимательской деятельности.
Относительно расчета по форме 6-НДФЛ
Личные доходы индивидуального предпринимателя не подлежат отражению в 6-НДФЛ. Отчет должны сдавать налоговые агенты, которые удерживают и уплачивают НДФЛ за физлиц. Соответственно, в этом отчете подлежат отражению только выплаченные суммы сотрудникам и иным физлицам, в отношении которых ИП является налоговым агентом. Личный доход ИП в 6-НДФЛ не отражается.
Относительно Расчета по страховым взносам
Расчет по страховым взносам (РСВ) содержит информацию по начислению выплат в пользу застрахованных физических лицам
К этой категории относятся:
работники по трудовому договору — в их состав включены и основные сотрудники, и сотрудники, которые заняты в статусе совместителей;
иностранные работники (исключение составляют только высококвалифицированные специалисты, временно пребывающие в Российской Федерации);
сотрудники в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком, а также находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы;
исполнители по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), если на их вознаграждения начисляются страховые взносы.
Индивидуальные предприниматели платят фиксированные страховые взносы и дополнительные — 1% от суммы дохода ИП свыше 300 000 рублей. Данные взносы в Расчете по страховым взносам не отражаются
Таким образом, при анализе отчетности по форме 6-НДФЛ, расчета по страховым взносам за 9 месяцев 2025 г, а также выписок операций по счетам налогоплательщика в банке случаев занижения налогооблагаемых баз по страховым взносам, по НДФЛ по сравнению с перечислениями денежных по расчетному счету не обнаружено. Все расхождения связаны исключительно с особенностями учета и налогообложения доходов от предпринимательской деятельности у Индивидуального предпринимателя"
Информации об авторе
