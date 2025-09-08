Новая труба в Китай, а также секс-рецессия в США

Самые интересные новости финансов и технологий в России и мире за неделю: Минцифры представили «белый список» сайтов, Конор Макгрегор баллотируется в президенты Ирландии, во Флориде отменят обязательные вакцины для детей, Google разрешили не продавать Chrome, OpenAI повысили прогноз затрат на ИИ в три раза, а также новая актриса на роль Лары Крофт.

Новая труба для Пуха

🐌 Раньше Россия продавала много дорогого газа в Европу (до 150 млрд кубометров в год) и это было выгодно (для всех). Потом что-то случилось, и с дальнейшими поставками газа по этому направлению как-то не задалось (объем упал в три раза). К счастью для России, с 2019 года удачно начал действовать газопровод «Сила Сибири» в Китай – который в текущем году как раз будет выходить на проектную мощность в 38 млрд кубометров.

Но это как-то маловато. Так что на прошлой неделе президент РФ съездил в Пекин на саммит Шанхайской организации сотрудничества – и там помог подписать (руками Газпрома) с китайцами меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» из Ямала через Монголию и до Китая с ожидаемой мощностью в 50 млрд кубометров в год.

Обидно, да

Ничего конкретного из этого меморандума пока непонятно (кроме самого факта, что собираются строить) – по какой цене будут продавать газ, кто будет платить за стройку, и т.д. Но после предыдущих пяти лет переговоров с китайцами, и это уже какой-то шаг. Вряд ли, однако, Си упустит возможность максимально отжать Россию по цене – так что новый газопровод скорее всего окажется менее выгодным (по сравнению с Европой) и по объему, и по цене.

Другие новости России: Белый список белого интернета

🐌 Минцифры составили «белый список» сайтов, которые будут работать при отключении мобильного интернета. В него входят большинство сервисов от VK и Яндекса, Госуслуги и приложения популярных банков/операторов связи вместе с маркетплейсами. Естественно, никаких вам Телеграмов с Ватсапами. Сочувствую, мои чуваки, но когда придет время Большого П – вы, похоже, не сможете зайти на мой щитпостинг-канал за самыми актуальными для ситуации мемами…

🐌 Центробанк отозвал лицензию у Таврического банка – 60-е место по величине активов в России. Кто узнал о существовании этого банка только из данной новости? (Я.)

🐌 Минфин предложил резко увеличить размер наказания в УК РФ за незаконный вывод капитала за границу с использованием недостоверных документов (грубо говоря, с враками по поводу целей и назначения переводов). Если эту инициативу примут, то суд сможет назначать штрафы до трехкратного размера незаконно выведенной суммы, такие дела.

Европа: Макгрегора в президенты!

🐌 Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор уже почти выдвинул свою кандидатуру на пост президента Ирландии – для этого ему не хватает только поддержки хотя бы 20 членов парламента (так что он попросил своих фанатов потеребить на эту тему знакомых чиновников). Мне кажется, за него стоит поболеть хотя бы только ради того, чтобы следующие семь лет наслаждаться его неповторимыми речами с чарующим акцентом («фук ит, лет ми сэй фром зе боттом ов ми харт…»).

🐌 CEO польской компании Drogbruk Пётр Щерек попал в нелепый скандал: на турнире по теннису US Open он выхватил у теннисиста кепку, которую тот собирался подарить ребенку, и это попало на камеру (и, понятно, развирусилось).

Позже он принес за это публичные извинения, но всем уже было плевать – потому что в Твиттерах и Фейсбуках (запрещены в РФ) ради рейджбейта в это время вовсю форсился его фейковый комментарий в стиле комичного злодея (а-ля «я богатый и сильный, имею право обижать маленьких детей!!»). Еще смешнее то, что воины интернет-справедливости заодно от души насовали в панамку совсем другому поляку, который владеет компанией с похожим названием Drog-Bruk. Короче, все эти сеансы публичного линчевания нередко превращаются в какой-то аттракцион бессмысленности и беспощадности.

США: Девакцинация нации

🐌 Главный хирург Флориды заявил, что штат скоро отменит все требования по вакцинированию, обязательному сейчас для приема детей в школы. Не хочу ни на что намекать, но в США ситуация по ожидаемой продолжительности жизни и так не самая радужная среди развитых стран…

🐌 Трамп официально переименовал Министерство обороны США в Министерство войны. Как шутят в Твиттере (запрещен в РФ): создание Министерства войны – это хорошая заявка на Нобелевскую премию мира (которую, как мы знаем, Трамп очень хотел бы получить)!

Первую войну, правда, почему-то объявили городу Чикаго. Вроде же, фильм Civil War Алекса Гарленда совсем недавно вышел – зачем понадобилось так быстро ремейк делать? 🤔

Лично я предлагаю заодно еще и US Department of Treasury переименовать в Department of Big Fucking Debt, чтобы уж совсем по-честному было.

🐌 К слову, тут еще ходят слухи, что США могут начать специальную военную операцию по устранению наркокартелей внутри Венесуэлы… Совпадение? Хз, посмотрим.

В целом, действующий вице-президент США в данном случае считает, что вопросы семантики и филологии в данном случае не столь уж и важны

🐌 Семья Трампа стала богаче более чем на $5 млрд за один день после запуска торговли криптовалютой World Liberty Financial. Инвесторы еще в 2024 закупили токены WLFI по цене в $0,015 без возможности перепродажи – после листинга на бирже их цена подскочила до $0,3, а сейчас колеблется на уровне около $0,18. При этом ранние инвесторы могут торговать только пятой частью своих токенов, а токены основателей и команды проекта (то есть семьи Трампа), вроде как, должны пока оставаться заблокированными.

🐌 На знаменитом фестивале Burning Man в Неваде произошло убийство – зарезали ножом россиянина Вадима Круглова из Омска. Мотивы и обстоятельства убийства неизвестны – к тому же, непонятно толком, как его расследовать, когда все участники фестиваля после его закрытия уже разъехались по домам.

Вадим Круглов на фесте. Пишут, что он немного угорал по теориям про плоскую землю и рептилоидов

Статистика недели: Секси-рецессия

🐌 Institute for Family Studies рапортует о «секс-рецессии» в Америке – количество взрослых, занимающихся сексом еженедельно, снизилось с 55% в 1990 году до 37% в 2024 году. Больше всего пострадали молодые люди: в статье это связывают с процессом под названием «Great Rewiring» – периоде в первой половине 2010-х, когда люди становились всё больше и больше погружены в цифровую среду. Женатые люди занимаются сексом чаще, чем неженатые, но даже у них наблюдается спад – всё это тоже связывают с гаджетами.

Если вы занимаетесь сексом хотя бы раз в неделю, но стесняетесь об этом открыто написать – просто незаметно оставьте в комментах эмодзи 🍆. Соберем свою статистику!!

IT: Гуглу разрешили и дальше браузить

🐌 Американский суд вынес решение по антимонопольному делу против Google – компанию не обяжут продавать Chrome и Android, и не запретят платить Apple за установку своего поиска по умолчанию в Safari. Но теперь ей больше нельзя будет заключать соглашения с производителями смартфонов, которые бы запрещали им предустанавливать поисковики от других компаний. В общем, решение для Гугла сугубо положительное – акции Alphabet после новостей подскочили на 7%.

AI: Мерч нашей мечты от Ильи Суцкевера

🐌 Илья Суцкевер, который работает в своем мегасекретном Safe Superintelligence Inc. и редко выходит на связь, запостил свой второй твит за 2025 год, где сообщил о грандиозном прорыве. Речь идет про идею для корпоративного мерча:

Кепарик я бы купил! (Впрочем, у меня и так скоро уже похоже будет)

🐌 Anthropic согласились урегулировать судебный иск по обучению своих нейросеток на спираченных книгах штрафом в $1,5 млрд – получается, это крупнейшее дело по копирайту в истории. Сумма получилась из расчета «по $3к за книгу». Напомню, в чем там суть: честно купить книгу и скормить ее нейронке – это ок; а вот качнуть ее же бесплатно на торрентах для той же цели – это уже нельзя. Волнуюсь теперь за Цукерберга: а ну как того заставят тоже платить штраф за каждый скачанный для нейросеток порноролик? 🤔

🐌 Как бы то ни было, оценка AI-стартапа Anthropic выросла втрое за полгода – компания объявила о новом раунде финансирования на $13 млрд при оценке в $183 млрд, еще в марте был раунд при оценке в $61,5 млрд. Еще в компании говорят, что их годовая выручка выросла с $1 млрд в начале года до $5 млрд. Эти ИИ-компании пухнут, как на дрожжах, короче – с такими темпами, заплатить эти грошинские полтора ярда баксов штрафов за пиратство совсем не жалко, давайте признаем.

🐌 А OpenAI, тем временем, совершили финансовый прорыв другого рода: они повысили свой внутренний прогноз совокупных затрат на ближайшие пять лет более чем в три раза: с примерно $35 млрд до $115 млрд. Кто-нибудь, отберите у Сэма Альтмана кредитную карточку!

🐌 И еще OpenAI добавят в ChatGPT режим родительского контроля – родители смогут выбирать стиль ответов ИИ, управлять сохранением истории чатов и функцией «памяти». А еще система будет отправлять уведомления взрослым, если посчитает, что с ребенком происходит что-то неладное. В общем, памятуя еще и о недавнем пресс-релизе OpenAI про автоматическую отправку уведомлений в полицию на базе чатов – можно описать текущую концепцию Прекрасного нейробудущего как «все стучат на всех» (но очень эффективно, автоматизированно).

Нейромем недели: увы, синдрому шершавого кабана подвержены решительно все – вот и Дмитрий Колезев2 честно ждёт уже третьи сутки, когда чатгпт, наконец, пришлет ему обещанные «завтра» ответы

RIP недели

🐌 На 91-м году жизни скончался Радна Сахалтуев – художник-постановщик мультфильмов «Остров сокровищ» и «Приключения капитана Врунгеля».

🐌 А еще в возрасте 91 года (что за магия цифр?) умер модельер Джорджо Армани.

Интервью недели

🐌 Рассказываю вам об одном интересном подкасте, который я послушал на прошлой неделе. На этот раз речь про интервью айтишника Саши Ильина с айтишником Филом Ранжиным. Если вам лень смотреть – свои мысли по итогу ознакомления с этой нетленкой я изложил в рецензии на подкаст у себя на канале.

Хорошая новость недели

🐌 Актриса Софи Тёрнер, исполнившая роль Сансы Старк в «Игре престолов», получила роль Лары Крофт в новом сериале по мотивам серии игр.

Ля какая Крофтиня

Бонусные посты недели из моих ТГ-каналов

🐌 Структурки от Citi: когда «облигации с защитой от инфляции» не защитили от инфляции (разбираем скандальную историю 2013 года про ВЭБ, Citi, РЭШ и Гуриева).

🐌 Мой rant про то, как правильно оформлять расследования.

🐌 Почему сейчас не лучший момент для покупки высокодоходных облигаций.

🐌 Обнаружен самый пик инфобизнеса: курсы по освоению стиральной машины.