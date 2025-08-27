Как платформенная занятость влияет на рынок труда в России

Платформенная занятость — это формат сотрудничества исполнителей и заказчиков через специальные онлайн-сервисы, которые выступают посредниками между ними.

Она охватывает широкий спектр профессий в отраслях с высоким спросом на гибкость условий труда. Самые очевидные примеры:

Водители такси и курьеры, которые получают заказы через агрегаторы;

Дизайнеры и копирайтеры, которые берут проекты на фриланс-биржах;

Клинеры и разнорабочие, которые находят клиентов через маркетплейсы услуг.

По данным Росстата, в конце 2024 года 3,5 % занятых россиян регулярно работали через платформы, а в первом квартале 2025-го этот показатель составил 3,6 %. Цифровые платформы в целом обеспечивают 5,5% ВВП России, подсчитали в НИУ ВШЭ, и эта цифра продолжит расти.

Почему платформенная занятость становится всё популярнее?

Эксперты считают, что платформенная занятость уже стала неотъемлемой частью российского рынка труда, потому что всё больше людей выбирают её вместо традиционного найма.

Основные преимущества:

Гибкость. Исполнители сами выбирают, когда и сколько работать. Это особенно удобно для студентов, пенсионеров, молодых родителей и жителей регионов с высоким уровнем безработицы.

Доступность. Для исполнителя порог входа минимален: достаточно регистрации на платформе, не нужно проходить собеседования и конкурсные отборы. Смартфон и интернет — всё, что нужно, чтобы начать работать.

Быстрота. Для бизнеса платформы — это возможность быстро привлекать персонал для выполнения временных задач без найма в штат.

Также на рост уровня платформенной занятости влияют социально-экономические факторы. Это развитие цифровых технологий и интернета, изменение структуры спроса на услуги такси и доставки в городах.

Кроме того, сейчас на рынок труда выходят зумеры, которые не заинтересованы в работе «на всю жизнь». Им важны свобода, разнообразие задач и автономия. О том, как зумеры изменили рынок труда, у нас есть отдельная статья.

Прогнозы и перспективы

Минтруда РФ ожидает, что к 2030 году 15 млн человек будут работать на цифровых платформах, что составляет почти четверть трудоспособного населения страны.

Платформенные форматы становятся нормой, особенно среди молодежи и людей с нерегулярной загрузкой. Это ведёт к переосмыслению понятия «стабильной занятости» и появлению новых моделей трудовых отношений.



В связи с этим эксперты и законодатели видят риски:

Неопределённость правового статуса платформенных исполнителей, которые часто лишены правовой защиты и социальных гарантий.

Снижение налоговых и социальных отчислений в бюджет. В традиционном найме работодатель платит до 30% от фонда оплаты труда в виде налогов и страховых взносов. У платформенных исполнителей отчисления в разы меньше.

Зависимость исполнителей от цифровых платформ. Непрозрачные комиссии сервиса, алгоритмы распределения заказов и блокировки исполнителей создают условия незащищённой занятости.

Чтобы взять под контроль быстро растущий сектор платформенной экономики, обеспечить прозрачность работы цифровых платформ и снизить эти риски, в России приняли федеральный закон № 289 «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ». Он вводит официальные определения понятий «платформенная экономика», «цифровая платформа» и «посредническая цифровая платформа» (ПЦП).

Хотя закон больше касается организации работы платформ как юридических лиц, он затрагивает и взаимоотношения с платформенными работниками — исполнителями услуг.

В частности, прописаны требования к заключению договоров, обязательной регистрации через Госуслуги и прозрачности правил работы с платформами.

Авторы закона полагают, что это поможет бороться неформальной занятостью и увеличить налоговые и страховые поступления в бюджет.

Изменения вступают в силу 1 октября 2026 года, до этого момента будут подготовлены различные подзаконные акты и установлены нормативные требования.