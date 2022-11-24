Нелегальная занятость. Факторы, которые привлекут внимание КПНЗ

Есть несколько причин, которые могут привлечь внимание Комиссии по противодействию нелегальной занятости (КПНЗ). Одна из них — зарплата ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Если у вас зарплата ниже МРОТ у 10 или более сотрудников, и их доля составляет более 10% от общего числа сотрудников, то вы автоматически попадаете в поле зрения комиссии.

Ещё один важный фактор — зарплата ниже отраслевого уровня. Если ваша средняя месячная зарплата отличается от средней по отрасли более чем на 35%, будьте готовы к визиту инспекторов. Они будут внимательно изучать документы и выяснять причины таких низких зарплат.

Также комиссия обратит внимание на работу с самозанятыми. Если вы сотрудничаете более чем с 10 самозанятыми, и их средний месячный доход от вас превышает 20 тысяч рублей, и такое сотрудничество продолжается более трёх месяцев, то это не останется незамеченным. Это особенно актуально в случаях, когда компании пытаются обойти налоги и сократить расходы на зарплаты.

Кроме того, будет тщательно проверяться наличие у организации и индивидуальных предпринимателей кассовых аппаратов (ККТ). В зоне риска окажутся те, у кого количество аппаратов больше, чем сотрудников, которые на них работают. Это может указывать на попытку скрыть реальные объёмы работающих и уменьшить налоги на фонд заработной платы.

Ну и про наличие признаков нелегальной занятости, выявленных на основании решений после налоговых проверок: если у вас уже были нарушения в этой области, будьте готовы к дополнительным проверкам и вниманию со стороны КПНЗ.