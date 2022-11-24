Нелегальная занятость. Факторы, которые привлекут внимание КПНЗ

Ещё один важный фактор — зарплата ниже отраслевого уровня. Если ваша средняя месячная зарплата отличается от средней по отрасли более чем на 35%, будьте готовы к визиту инспекторов. Они будут внимательно изучать документы и выяснять причины таких низких зарплат.
Также комиссия обратит внимание на работу с самозанятыми. Если вы сотрудничаете более чем с 10 самозанятыми, и их средний месячный доход от вас превышает 20 тысяч рублей, и такое сотрудничество продолжается более трёх месяцев, то это не останется незамеченным. Это особенно актуально в случаях, когда компании пытаются обойти налоги и сократить расходы на зарплаты.
Кроме того, будет тщательно проверяться наличие у организации и индивидуальных предпринимателей кассовых аппаратов (ККТ). В зоне риска окажутся те, у кого количество аппаратов больше, чем сотрудников, которые на них работают. Это может указывать на попытку скрыть реальные объёмы работающих и уменьшить налоги на фонд заработной платы.
Ну и про наличие признаков нелегальной занятости, выявленных на основании решений после налоговых проверок: если у вас уже были нарушения в этой области, будьте готовы к дополнительным проверкам и вниманию со стороны КПНЗ.
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