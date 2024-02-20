Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Интервью

Настройка работы по ЕНС продолжится в 2024 году. И почему прошлый год можно назвать катастрофой

Про самые трудозатратные поправки, о том, что будет происходить в 2024 году, когда наконец отладят работу с единым налоговым счетом, рассказала Самкова Надежда — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения, спикер IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».
99 46
Настройка работы по ЕНС продолжится в 2024 году. И почему прошлый год можно назвать катастрофой
Надежда Самкова

Самкова Надежда — один из самых популярных спикеров по теме налогообложения в России, провела сотни семинаров и конференций, Член Палаты налоговых консультантов, автор множества статей в периодических изданиях. Это лектор, которого знают, пожалуй, все бухгалтеры России.

— Надежда Александровна, какие изменения вам кажутся самыми ресурсными, затратными для бухгалтеров? Что сейчас требует много времени на изучение и внедрение?

Основные изменения и проблемы с 2023 года всегда связанные с ЕНС. Так до сих пор продолжается настройка взаимодействия с ФНС, и она продолжится и в 2024 году. Чего стоят только новые сроки по уплате НДФЛ и подаче уведомлений, которые привели к новой форме 6-НДФЛ, хотя до сих пор куча вопросов и по старой форме. Изменения в уплате взносов ИП и вместе с ним уменьшения УСН на них, до сих пор куча вопросов и недопониманий. Все это требует изучения и времени.

— Какие главные изменениях нас ждут в ЕНС в этом году?

Нас ждет наконец-то новая справка о сумме сальдо, которая позволит разобраться с зачетами, даст понятие начисления пеней, в том числе на 01.01.2023 года. Также обещают дальше настраивать механизм резервирования средств. Вступят в силу приказы с контрольными соотношениями по уведомлениям об исчисленных налогах и налоговых декларациях. Посмотрим заработает ли механизм штрафования бизнеса за неподачу уведомлений, обещали начать штрафовать.

— Как вы относитесь к ЕНС и ЕНП? Можно ли сказать, что работа новой системы в данный момент — это провал?

Честно я считаю, что она не так плоха, как кажется, но ее нельзя было сразу распространять на всю страну и проводить эксперимент на всей страны. Механизмы должны были вначале отработать, а не вот это все, что вышло. 2023 год — особенно первое полугодие — это больше чем провал, это катастрофа. Не перенесли нормально сальдо, потеряли платежи, сами не знали как с этим жить, отсутствие нормальной сверки и много чего еще. Не готовы оказались ни ФНС, ни бизнес. Налогоплательщики поняли, что все эти изменения только преподносились как упрощение работы бизнеса, на самом позволили ФНС оперативнее собирать средства, взыскивать задолженности. Причем чем   крупнее компания, тем вероятнее что у нее будут проблемы с ошибочными начислениями по ЕНС.

— Как вы думаете, может быть ЕНС еще отменят?

Поэтому мое мнение, отменять уже нельзя, так как потеряется все и будет еще хуже, но доработать еще этот механизм и дорабатывать. Возможно, через несколько лет, когда это окончательно настроят мы скажем, как мы раньше без этого жили. Но это будет точно не в 2024 году)

— Уже совсем скоро, 14 марта состоится IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка», на которой вы будите выступать. Про какие изменения вы собираетесь рассказывать?

Изменений в 2024 году не так много, как было в 2023 году, но они тоже произошли, поэтому постараемся разобрать основные новшества. Конечно же без ЕНП и ЕНС никуда, учитывая, что к концу 1 квартала 2024 года обещали официальные приказы по контрольным соотношениям по уведомлениям и декларациям, которые будут влиять на ЕНС. Поэтому разберем, что нас ждет, и как к этому подготовиться. Разберем нюансы резервирования налогов и как они влияют, например, на спецрежимы. Также разберем как в 2024 году работает мораторий на пени.

Какие еще вопросы вы будете освещать?

Конечно, волнует бухгалтеров не один ЕНП, произошли точечные поправки в НДС, налоге на прибыль, НДФЛ, имущественных налогах их мы тоже разберем. Ну и куда мы без новой зарплатной отчетности, которая нас ждет с 1 квартала 2024 года. Если РСВ мы уже сдавали за 2023 год, то 6-НДФЛ абсолютно новая поэтому придется уделить ей тоже внимание, разобраться какие уже контрольные соотношения заложили налоговые органы.

— Надежда Александровна, большое спасибо за интересную беседу!

Не за что! До встречи на конференции, там я расскажу много полезной и актуальной информации.

💥 Приглашаем всех-всех 14 марта на самое яркое бухгалтерское событие весныIV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! За один день участники познакомятся со всеми изменениями по налогам, учету и кадрам! Лучшие спикеры-практики ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб.

Сейчас мы дарим минус 30% от билета! В обычные дни билет стоит дороже, но до конца недели вы можете серьезно сэкономить🔥 Не упустите выгоду!

Купить билет

Приходите! Узнаете, как бухгалтерам правильно работать с изменениями в области налогообложения, что именно будут проверять налоговики в 2024–2025 году, какие будут требования к оплате труда и как сдать годовую отчетность и отчеты за 1 квартал без проблем!

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

Комментарии

2
6-НДФЛ

Когда зарплата декабря не входит в годовой расчет 6-НДФЛ

До 26 февраля надо сдать расчет 6-НДФЛ за 2023 год, в состав которого входят справки о доходах (бывшая форма 2-НДФЛ).

24

Календарь вебинаров

18
Лучшие спикеры, новый каждый день
Уведомление по ЕНП

Какие уведомления по ЕНП сдают ИП без работников

С 2024 года отменили платежки со статусом 02 и КБК конкретного налога, которые в 2023 году одновременно служили уведомлениями.

40
Налоговые проверки

🎓Вебинар: Какие сделки попадут под контроль ФНС в 2024 году. Новые риски взаимозависимости. 18 марта в 11:00 мск!

С 1 января 2024 года расширился перечень взаимозависимых лиц. Разберитесь, попадают ли ваши сделки в эту зону налогового контроля и стоит ли вам бояться.

20

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Общество

Персона дня. Мурчащий продавец-консультант

В магазинах Москвы скоро появятся необычные сотрудники. Одного из них уже можно встретить в продуктовом супермаркете ТЦ «Метрополис».

Персона дня. Мурчащий продавец-консультант
16
Логотип DAS Group
DAS Group
Инвестиционный вычет

Какими льготами и вычетами может воспользоваться инвестор в 2024 году

При осуществлении инвестиционной деятельности инвестор может воспользоваться рядом льгот и налоговых вычетов. С их помощью он может снизить сумму НДФЛ, которую нужно оплатить в бюджет и в определенных случаях вернуть на руки часть денег.

Какими льготами и вычетами может воспользоваться инвестор в 2024 году
37
Банки

Путин разрешил Экспобанку купить российский банк HSBC

Экспобанк хочет приобрести 100% российского бизнеса Эйч-Эс-Би-Си-банка. Сделку могут завершить в первом полугодии 2024 года.

36

Онлайн-курсы

45
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Самозанятые

🔥 Срочно! Власти запускают комиссии по самозанятым

Налоговая будет собирать информацию о компаниях и ИП, которые работают более чем с 10 самозанятыми и выплачивают им доход от 50 тысяч рублей в месяц.

295
Больничные

Все про больничные в 2024 году

В 2024 году существенно изменятся максимальные и минимальные выплаты по временной нетрудоспособности. Рассказываем, от чего зависит размер больничного в 2024 году, как его рассчитать, и в какие сроки выплатить.

Иллюстрация: freepik/freepik
46,4 тыс.
Особые экономические зоны (ОЭЗ)

У резидентов Белгородской ОЭЗ появятся льготы по налогам и страховым взносам с 2024 года

Компании, которые будут работать в приграничных свободных экономических зонах получат льготы по налогу на прибыль и имущество сроком до 10 лет.

60
ПСН

🎓Вебинар. Патентная система налогообложения в 2024 году: тонкости применения. 4 марта в 15:00 мск!

Несмотря на то, что патентная система налогообложения кажется простой, на практике налогоплательщики совершают много ошибок. Разберитесь с ПСН, чтобы не допустить ошибок.

63
Логотип Наталия Лукина
Наталия Лукина
Интервью

Настройка работы по ЕНС продолжится в 2024 году. И почему прошлый год можно назвать катастрофой

Про самые трудозатратные поправки, о том, что будет происходить в 2024 году, когда наконец отладят работу с единым налоговым счетом, рассказала Самкова Надежда — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения, спикер IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Настройка работы по ЕНС продолжится в 2024 году. И почему прошлый год можно назвать катастрофой
2
99
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли уведомлять налоговую, если НДФЛ равен нулю?

Доброго времени суток! Уважаемые коллеги, вопрос: в связи с маленькой суммой начислений по зарплате НДФЛ равен 0. Уведомление в этом случае не отправляется, но нужно ли писать письмо в налоговую или ждать, пока запросят пояснений?

9
74

Разборы законов

1 172
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
ФСБУ

Подготовлена финальная редакция нового ФСБУ «Долговые затраты»

Закончилось публичное обсуждение проекта ФСБУ «Долговые затраты», в рамках которого было обработано свыше 100 замечаний и предложений. Сейчас проект отправлен в Минфин на экспертизу.

106
Маркетплейсы

Минфин хочет снизить беспошлинный порог для покупок в иностранных онлайн-магазинах

Снижение порога для беспошлинных покупок также поддерживает Минпромторг. Лимит могут сократить до 500 евро, Минфин и ФТС хотят урезать его до 200 евро.

54
УСН

Не ищите уплаченные авансы по УСН на своем ЕНС

Авансовые платежи по УСН за 2023 год, которые были уплачены платежками-02, с ЕНС ушли в бюджет по сроку их уплаты, установленному в НК.

222
6-НДФЛ

Пошли требования о нестыковке ЕНП-уведомлений и 6-НДФЛ

Данные из уведомлений по ЕНП на НДФЛ, сданных в 1 квартале 2023 года, давно «затерлись» данными из 6-НДФЛ за 1 квартал, но налоговики не теряют бдительности, проводят сравнение и находят нестыковки.

292
Иностранные работники

ДМС для мигрантов продолжат продавать через Госуслуги

Теперь иностранные работники смогут на постоянной основе оформлять страховку на Госуслугах. ДМС нужно для въезда в страну и устройства на работу.

125
Воинский учет

Эксперт: работодателей освободят от передачи сведений в военкоматы, но будут штрафовать

В 2024 году начнет работать реестр воинского учета в электронном виде. Работодателям, которые не ведут учет, будут автоматически приходить штрафы. Успейте подготовиться и защитить себя от взысканий!

1
1,9 тыс.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бухгалтерский аутсорсинг

📊Штатный бух — вымирающий вид. Бухгалтерия ушла на аутсорс, говорит статистика. Проверим?

Спрос на бухгалтеров вырос на 39% за последние два года и на 69% за год. Но набирают их все чаще бухгалтерские компании, спрос на услуги которых неуклонно растет. Штатникам предприятий пора паковать вещички, или статистика — полная ерунда? Давайте проверим!

251
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Бюджетирование

Зачем собственнику нужен БДР: состав и роль плана в финансовом управлении компании

Бюджетирование — один из способов контроля финансовых потоков компании. Процесс включает планирование доходов и расходов за определённый период. Такая процедура позволяет ответить на вопросы о том, как изменяется прибыльность, рентабельность и продуктивность производства.

Зачем собственнику нужен БДР: состав и роль плана в финансовом управлении компании
1
90