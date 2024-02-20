Настройка работы по ЕНС продолжится в 2024 году. И почему прошлый год можно назвать катастрофой

Про самые трудозатратные поправки, о том, что будет происходить в 2024 году, когда наконец отладят работу с единым налоговым счетом, рассказала Самкова Надежда — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения, спикер IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Самкова Надежда — один из самых популярных спикеров по теме налогообложения в России, провела сотни семинаров и конференций, Член Палаты налоговых консультантов, автор множества статей в периодических изданиях. Это лектор, которого знают, пожалуй, все бухгалтеры России.

— Надежда Александровна, какие изменения вам кажутся самыми ресурсными, затратными для бухгалтеров? Что сейчас требует много времени на изучение и внедрение?

Основные изменения и проблемы с 2023 года всегда связанные с ЕНС. Так до сих пор продолжается настройка взаимодействия с ФНС, и она продолжится и в 2024 году. Чего стоят только новые сроки по уплате НДФЛ и подаче уведомлений, которые привели к новой форме 6-НДФЛ, хотя до сих пор куча вопросов и по старой форме. Изменения в уплате взносов ИП и вместе с ним уменьшения УСН на них, до сих пор куча вопросов и недопониманий. Все это требует изучения и времени.

— Какие главные изменениях нас ждут в ЕНС в этом году?

Нас ждет наконец-то новая справка о сумме сальдо, которая позволит разобраться с зачетами, даст понятие начисления пеней, в том числе на 01.01.2023 года. Также обещают дальше настраивать механизм резервирования средств. Вступят в силу приказы с контрольными соотношениями по уведомлениям об исчисленных налогах и налоговых декларациях. Посмотрим заработает ли механизм штрафования бизнеса за неподачу уведомлений, обещали начать штрафовать.

— Как вы относитесь к ЕНС и ЕНП? Можно ли сказать, что работа новой системы в данный момент — это провал?

Честно я считаю, что она не так плоха, как кажется, но ее нельзя было сразу распространять на всю страну и проводить эксперимент на всей страны. Механизмы должны были вначале отработать, а не вот это все, что вышло. 2023 год — особенно первое полугодие — это больше чем провал, это катастрофа. Не перенесли нормально сальдо, потеряли платежи, сами не знали как с этим жить, отсутствие нормальной сверки и много чего еще. Не готовы оказались ни ФНС, ни бизнес. Налогоплательщики поняли, что все эти изменения только преподносились как упрощение работы бизнеса, на самом позволили ФНС оперативнее собирать средства, взыскивать задолженности. Причем чем крупнее компания, тем вероятнее что у нее будут проблемы с ошибочными начислениями по ЕНС.

— Как вы думаете, может быть ЕНС еще отменят?

Поэтому мое мнение, отменять уже нельзя, так как потеряется все и будет еще хуже, но доработать еще этот механизм и дорабатывать. Возможно, через несколько лет, когда это окончательно настроят мы скажем, как мы раньше без этого жили. Но это будет точно не в 2024 году)

— Уже совсем скоро, 14 марта состоится IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка», на которой вы будите выступать. Про какие изменения вы собираетесь рассказывать?

Изменений в 2024 году не так много, как было в 2023 году, но они тоже произошли, поэтому постараемся разобрать основные новшества. Конечно же без ЕНП и ЕНС никуда, учитывая, что к концу 1 квартала 2024 года обещали официальные приказы по контрольным соотношениям по уведомлениям и декларациям, которые будут влиять на ЕНС. Поэтому разберем, что нас ждет, и как к этому подготовиться. Разберем нюансы резервирования налогов и как они влияют, например, на спецрежимы. Также разберем как в 2024 году работает мораторий на пени.

— Какие еще вопросы вы будете освещать?

Конечно, волнует бухгалтеров не один ЕНП, произошли точечные поправки в НДС, налоге на прибыль, НДФЛ, имущественных налогах их мы тоже разберем. Ну и куда мы без новой зарплатной отчетности, которая нас ждет с 1 квартала 2024 года. Если РСВ мы уже сдавали за 2023 год, то 6-НДФЛ абсолютно новая поэтому придется уделить ей тоже внимание, разобраться какие уже контрольные соотношения заложили налоговые органы.

— Надежда Александровна, большое спасибо за интересную беседу!

Не за что! До встречи на конференции, там я расскажу много полезной и актуальной информации.

💥 Приглашаем всех-всех 14 марта на самое яркое бухгалтерское событие весны — IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! За один день участники познакомятся со всеми изменениями по налогам, учету и кадрам! Лучшие спикеры-практики ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб. Сейчас мы дарим минус 30% от билета! В обычные дни билет стоит дороже, но до конца недели вы можете серьезно сэкономить🔥 Не упустите выгоду! Купить билет Приходите! Узнаете, как бухгалтерам правильно работать с изменениями в области налогообложения, что именно будут проверять налоговики в 2024–2025 году, какие будут требования к оплате труда и как сдать годовую отчетность и отчеты за 1 квартал без проблем!

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.