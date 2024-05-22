Пост самопиара. «Я — крутой специалист»: расскажите в комментариях о себе и своих успехах

«Клерк» продолжает беспрецедентную акцию! Публикуем пост самопиара, где в комментариях разрешено все! (в рамках законодательства😂). Посмотреть предыдущие посты можно тут, тут, тут и тут. Для вашего удобства создали новый тег #самопиар.
Как вы знаете, в Трибуне запрещена любая реклама. Но! Только не в этом посте. Под этим постом в комментариях вы может рассказывать о себе, давать ссылки, контакты, рекламировать свои услуги и работу. Делиться успешными проектами и задумками. И все это абсолютно бесплатно!
Что это даст?
Наша новая рубрика поможет найти заказчика, работу, коллегу.
Это возможность получить фидбек по своему продукту.
Даст возможность обсудить вопрос с профессионалами в нужной области.
Возможно, описанный пример коллег мотивирует вас пройти обучение или даже найти работу мечты.
⭐ Расскажите о себе в таком стиле:
🧰 Как вас зовут.
🧰 Кто вы по профессии.
🧰 Расскажите про ваш продукт или услугу, которую хотите пропиарить.
🧰 Про самый свой большой успех.
🧰 Дайте на себя (соцсети/сайт) или на свое портфолио ссылку.
Рассказал о себе? Скинь ссылку другу❗
И обязательно ставьте ❤ этой публикации — это важно для продвижения ее на «Клерке» и для просмотров ваших комментариев
На комментарий под постом времени нужно немного, а результат — бомба💣
Комментарии2
Коллеги, приходите, рассказывайте о себе, публикуйте контакты, сайты, делитесь кейсами, предлагайте свои услуги
Владислав Савушкин
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