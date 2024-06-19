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Наталия Лукина
Трудовое право

❗️Как обжаловать дисциплинарное взыскание. Пошаговая инструкция

Любой сотрудник может допустить ошибку на работе, и не во всех случаях помогут объяснения. Иногда компания делает письменное замечание, выговор, а в некоторых случаях увольняет работника. Из нашего поста вы узнаете, как оспорить дисциплинарное взыскание, если вы с ним не согласны.
❗️Как обжаловать дисциплинарное взыскание. Пошаговая инструкция
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Если работник нарушил трудовую дисциплину или не выполнил свою часть работы, прописанную в трудовом договоре, компания-работодатель может право наложить дисциплинарное взыскание. А именно: сделать замечание, объявить работнику выговор или деже уволить его по ст. 81 ТК РФ.

При этом работодатель обязан следовать порядку, прописанному в ст. 193 ТК РФ. Если какой-то пункт порядка был нарушен, то наказание можно обжаловать и отменить. При этом неважно, за что наказали работника: за прогул, появление на работе пьяным, регулярные опоздания т.д.

Сотрудник может обжаловать дисциплинарное взыскание двумя способами:

  • подать жалобу в трудовую инспекцию.

  • Подать иск в суд.

Что делать, если вы не согласны с дисциплинарным взысканием

Ознакомьтесь с основаниями для привлечения к дисциплинарной ответственности. Основанием для привлечения работника к дисциплинарной ответственности является совершение одного из следующих действий:

  • неисполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей;

  • ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

Определите, нарушен ли порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. Работодатель обязан затребовать от вас письменное объяснение о совершенном проступке до применения дисциплинарного взыскания. Вы можете предоставить объяснения в течение 2 рабочих дней.

❗️Работник не обязан представлять работодателю объяснение. Непредставление объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание может быть применено работодателем не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка и не позднее 6 месяцев со дня его совершения.

❗️Работник вправе ознакомиться с материалами, послужившими основанием для издания приказа, и представить на них свои возражения, в т.ч. потребовав проведения дополнительной проверки.

Если вы считаете, что оснований для дисциплинарной ответственности нет или компания нарушила порядок привлечения к дисциплинарной ответственности, уведомьте работодателя о допущенных им нарушениях. Для этого направьте письменное заявление с разъяснением нарушений и попросите отменить приказ о наложении дисциплинарного взыскания.

❗️Если работодатель откажет в рассмотрении заявления или не примет ваши доводы, обращайтесь в ГИТ или суд.

Для урегулирования разногласий обратитесь в ГИТ

В обжаловании приказа о наложении дисциплинарного взыскания может помочь инспектор ГИТ, направьте обращение в инспекцию труда. Подать жалобу работник может также лично, отправить по почте заказным письмом или через онлайн-портал «Онлайнинспекция.рф».

Чтобы подать жалобу через портал, необходимо выбрать рубрику «Сообщить о проблеме».

Нажав на нее вы увидите список причин для жалобы. Если работника уволили, то следует выбрать раздел «увольнение». В случае выговора, которые работник считает незаконным, надо выбрать «Ответственность работника перед работодателем».

Далее выбираем категорию проблемы: увольнение или привлечение к дисциплинарной ответственности. И отправляем заявление, предварительно указав какой результат вы хотите получить.

После этого портал попросит авторизоваться на Госуслугах, после чего можно будет продолжить заполнять заявление. К своему заявлению можно будет прикрепить документы, которые по вашему мнению, помогут инспектором разобраться с вашим вопросом или которые подтверждают факты в заявлении.

Трудинспекторы рассмотрят вашу заявку в течение 30 дней.

Направьте исковое заявление в суд

Чтобы отменить дисциплинарное взыскание, работник можно сразу подать иск, предварительно не обращаясь в ГИТ.

Трудовые споры рассматривают районные суды или городские суды общей юрисдикции. Обратиться нужно в суд города, где находится компания работодателя или где вы проживаете. Иск можно подать заказным письмом, отнести в суд лично, или подать через портал ГАС «Правосудие».

Срок на обжалование дисциплинарного взыскания по ТК:

  • 3 месяца со дня, когда работник получил копию приказа о замечании, выговоре,

  • 1 месяц со дня, когда работник получил копию приказа об увольнении.

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❗️Как обжаловать дисциплинарное взыскание. Пошаговая инструкция

Любой сотрудник может допустить ошибку на работе, и не во всех случаях помогут объяснения. Иногда компания делает письменное замечание, выговор, а в некоторых случаях увольняет работника. Из нашего поста вы узнаете, как оспорить дисциплинарное взыскание, если вы с ним не согласны.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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