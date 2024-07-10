🌞В отпуск и точка! Обзор интересной судебной практики по отпускам

Лето — традиционное время отпусков. Но что делать, если работодатель так и не оформил приказ о начале отпуска: идти или нет? Имеет ли компания право поделить отпуск на части? Оплатят ли работу, если выйти на работу во время отпуска? Разберемся вместе на примерах судебной практики.

Трудовой кодекс обязывает работодателя предоставлять работнику ежегодный оплачиваемый отдых продолжительностью не менее 28 дней (ст.115 ТК РФ).

Для защиты работников от произвола работодателя, а также работодателя от хаотичных отпусков сотрудников предусмотрен такой инструмент как график отпусков. Если график отпусков составлен, то он является обязательным документом как для работника, так и для работодателя (ст.123 ТК РФ).

Все это гладко звучит, но на деле могут случаться разные ситуации, рассмотрим некоторые из них.

Интересные споры по отпускам и их результаты

Увольнять работника, который ушел догуливать неиспользованную часть отпуска без должного оформления, нельзя

К такому мнению пришли судьи в определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 15.11.2023 № 88-36100/2023.

Суть дела: работник ушел в отпуск, хотя работодатель не дал согласия. Сотрудника уволили за прогул, он оспорил увольнение.

Как все было: работника отзывали из отпуска, а затем работодатель не оформил должным образом перенос неотгуленной части на удобное для работника время. Когда работник решил отдохнуть и отгулять неиспользованные дни, он подал работодателю заявление об этом, но получил отказ. В итоге он все равно ушел в отпуск, за что был уволен за прогул.

Суд указал: неиспользованный остаток отпуска нужно предоставлять по выбору работника, у организации нет права на отказ. Если сотрудник ушел в такой отпуск, хотя работодатель не дал согласия и не оформил его, это нельзя считать неуважительной причиной неявок. Увольнение за прогул незаконно.

Кстати, раньше судья придерживались противоположной точки зрения, подобную ситуацию как самовольный уход в отпуск.

Если компания не может договориться с сотрудником о том, как поделить отпуск на части, безопаснее предоставляйте сразу весь отдых

К такому мнению пришли суд в определение 9-го КСОЮ от 21.03.2024 № 88-1009/2024.

Суть дела: у сотрудницы городской больницы за период работы накопился 51 день отпуска и она хотела отгулять его полностью, а не делить по частям. Работодатель был не согласен.

Как все было: работница написала заявление, попросив предоставить отпуск полностью, но руководство больницы разделило его на две части: 15 и 36 дней. Работница с таким решением не согласилась, так как организация не ознакомила ее с графиком отпусков под подпись и не получила ее согласие на такое деление.

Суд указал: что сотрудница не давало своего согласие на деление отпуска, ее не ознакомили с графиком отпусков, а значит, работодатель нарушил право на неделимый ежегодный оплачиваемый отпуск. Как итог: руководство обязано отпустить сотрудницу отдыхать, а в качестве компенсации выплатить ей 10 тыс руб.

Если у вас возникнут вопросы по разделению отпуска, обращайтесь к письму Роструда от 10.01.2024 № ПГ/28100-6-1. В нем ведомство четко прописало, что: «работодатель не вправе самостоятельно решить вопрос не только о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, но и о продолжительности этих частей».

Явка работника на работу по своему усмотрению не означает, что компания обязана оплачивать это время

К такому выводу пришел суд в определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 24.08.2023 № 88-7066/2023.

Суть дела: сотруднице оформили и оплатили отпуск на 3 дня. Но она потребовал зарплату за этот период, так как выполняла трудовые обязанности.

Как все было: начальник юридического отдела обратилась в в суд с требованием выплатить ей зарплату с 16.08.2022 по 18.08.2022. В указанные дни она выполняла трудовые обязанности, поскольку предоставленный ей ранее очередной ежегодный отпуск был отменен работодателем до его начала.

Суд указал: что истцом выполнялись трудовые обязанности в период отпуска, без соответствующего поручения непосредственного руководителя. Явка работника на работу по своему усмотрению не создает у работодателя обязанности оплачивать указанные дни как рабочие при отсутствии заявлений работника о переносе дней отпуска и отсутствии приказов об отзыве работника из отпуска по распоряжению работодателя.

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