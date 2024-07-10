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Наталия Лукина
Отпуска

🌞В отпуск и точка! Обзор интересной судебной практики по отпускам

Лето — традиционное время отпусков. Но что делать, если работодатель так и не оформил приказ о начале отпуска: идти или нет? Имеет ли компания право поделить отпуск на части? Оплатят ли работу, если выйти на работу во время отпуска? Разберемся вместе на примерах судебной практики.
🌞В отпуск и точка! Обзор интересной судебной практики по отпускам
Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк

Трудовой кодекс обязывает работодателя предоставлять работнику ежегодный оплачиваемый отдых продолжительностью не менее 28 дней (ст.115 ТК РФ).

Для защиты работников от произвола работодателя, а также работодателя от хаотичных отпусков сотрудников предусмотрен такой инструмент как график отпусков. Если график отпусков составлен, то он является обязательным документом как для работника, так и для работодателя (ст.123 ТК РФ).

Все это гладко звучит, но на деле могут случаться разные ситуации, рассмотрим некоторые из них.

Интересные споры по отпускам и их результаты

Увольнять работника, который ушел догуливать неиспользованную часть отпуска без должного оформления, нельзя

К такому мнению пришли судьи в определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 15.11.2023 № 88-36100/2023.

Суть дела: работник ушел в отпуск, хотя работодатель не дал согласия. Сотрудника уволили за прогул, он оспорил увольнение.

Как все было: работника отзывали из отпуска, а затем работодатель не оформил должным образом перенос неотгуленной части на удобное для работника время. Когда работник решил отдохнуть и отгулять неиспользованные дни, он подал работодателю заявление об этом, но получил отказ. В итоге он все равно ушел в отпуск, за что был уволен за прогул.

Суд указал: неиспользованный остаток отпуска нужно предоставлять по выбору работника, у организации нет права на отказ. Если сотрудник ушел в такой отпуск, хотя работодатель не дал согласия и не оформил его, это нельзя считать неуважительной причиной неявок. Увольнение за прогул незаконно.

Кстати, раньше судья придерживались противоположной точки зрения, подобную ситуацию как самовольный уход в отпуск.

Если компания не может договориться с сотрудником о том, как поделить отпуск на части, безопаснее предоставляйте сразу весь отдых

К такому мнению пришли суд в определение 9-го КСОЮ от 21.03.2024 № 88-1009/2024.

Суть дела: у сотрудницы городской больницы за период работы накопился 51 день отпуска и она хотела отгулять его полностью, а не делить по частям. Работодатель был не согласен.

Как все было: работница написала заявление, попросив предоставить отпуск полностью, но руководство больницы разделило его на две части: 15 и 36 дней. Работница с таким решением не согласилась, так как организация не ознакомила ее с графиком отпусков под подпись и не получила ее согласие на такое деление.

Суд указал: что сотрудница не давало своего согласие на деление отпуска, ее не ознакомили с графиком отпусков, а значит, работодатель нарушил право на неделимый ежегодный оплачиваемый отпуск. Как итог: руководство обязано отпустить сотрудницу отдыхать, а в качестве компенсации выплатить ей 10 тыс руб.

Если у вас возникнут вопросы по разделению отпуска, обращайтесь к письму Роструда от 10.01.2024 № ПГ/28100-6-1. В нем ведомство четко прописало, что: «работодатель не вправе самостоятельно решить вопрос не только о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, но и о продолжительности этих частей».

Явка работника на работу по своему усмотрению не означает, что компания обязана оплачивать это время

К такому выводу пришел суд в определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 24.08.2023 № 88-7066/2023.

Суть дела: сотруднице оформили и оплатили отпуск на 3 дня. Но она потребовал зарплату за этот период, так как выполняла трудовые обязанности.

Как все было: начальник юридического отдела обратилась в в суд с требованием выплатить ей зарплату с 16.08.2022 по 18.08.2022. В указанные дни она выполняла трудовые обязанности, поскольку предоставленный ей ранее очередной ежегодный отпуск был отменен работодателем до его начала.

Суд указал: что истцом выполнялись трудовые обязанности в период отпуска, без соответствующего поручения непосредственного руководителя. Явка работника на работу по своему усмотрению не создает у работодателя обязанности оплачивать указанные дни как рабочие при отсутствии заявлений работника о переносе дней отпуска и отсутствии приказов об отзыве работника из отпуска по распоряжению работодателя.

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