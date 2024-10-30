Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: новый МРОТ — 22 440 руб, из кредитной истории уберут место рождения, части россиян освободили от уплаты НДФЛ

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Утвержден новый минимальный размер оплаты труда в России, в 2025 году он составит 22 440 руб. Таким образом, со следующего года МРОТ вырастет на 16,6% — с 19 242 до 22 440 руб.

  • Путин подписал закон об освобождении части россиян от уплаты НДФЛ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне, оформившие жилищный кредит до конца этого года, освобождены от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам. Документ размещен на официальном портале правовых актов.

  • В 2025 году начнется отработка новой системы оплаты труда бюджетников. Сейчас зарплата бюджетников часто привязана к средней по региону, но из-за разброса в этом показателе у работников на одинаковых должностях даже в соседних регионах может сильно отличаться зарплата. Отработка новой, более справедливой модели оплаты труда бюджетников, включая медработников, начнется в 2025 году в ряде регионов, заявил президент.

  • Россияне должны жить по 80 лет. Продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет, а затем превысить 80 лет, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на конгрессе «Национальное здравоохранение».

  • Госдума исключила из кредитной истории физлиц сведения о месте рождения. В пояснительной записке к закону указано, что мера призвана ускорить процесс предоставления кредита. Согласно проекту, сведения о месте рождения исключат из титульной и закрытой частей кредитной истории.

  • Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат — это ключ к повышению эффективности производств. Об этом заявил президент на заседании федерации независимых профсоюзов. Важно, чтобы положение работников на рынке труда продолжало улучшаться и, конечно, повышение их доходов должно находиться в поле нашего зрения постоянно. Они должны расти именно опережающими темпами, выше роста цен, подчеркнул Путин.

  • Госдума запретила административный арест для отцов-одиночек.

    Теперь отцы-одиночки с детьми до 14 лет или детьми-инвалидами не будут подвергаться аресту за административные нарушения.

  • С 11 декабря Ozon будет в два раза чаще перечислять деньги продавцам. Озон будет платить 4 раза в месяц, и каждая выплата будет приходить через 3 недели после расчетного периода — в среду. Если выплата выпадает на выходной или праздник, проведет ее на следующий рабочий день.

  • Губернатор Вологодской области подготовил законопроект, который разрешит продавать алкоголь в регионе только два часа — с 12:00 до 14:00. Правила будут действовать в рабочие дни и новогодние каникулы. По мнению губернатора Филимонова, такая мера поможет остановить вымирании Русского Севера. За год население области стало меньше на 7,5 тыс. человек.

  • В автомобилях Mercedes будут китайские двигатели и система помощи на дорогах. Новое поколение люксовых Mercedes CLA получат мотор производства Geely. Докатились…

  • Почти половина москвичей сталкивалась с абьюзом со стороны начальства. Опрос Superjob показал, что 44% сотрудников столичных компаний считают, что руководители заставляют их работать сверхурочно в выходные и праздники, а также выполнять непрофильные задачи. Другие начальники оскорбляют своих работников.

  • Дети в Хабаровске будут изучать идеи чучхе (Чучхе́ — северокорейская национал-коммунистическая государственная идеология, разработанная Ким Ир Сеном). Ученики готовят исследования на темы «Идеология чучхе», «Развитие экономики КНДР при маршале Ким Чен Ыне» и «Разгром американских агрессоров в Тэджонской операции».

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Комментарии

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    • Ирина
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      Доброе утро!

  • Владислав Савушкин
    Бизнес-эксперт

    В автомобилях Mercedes будут китайские двигатели и система помощи на дорогах. Новое поколение люксовых Mercedes CLA получат мотор производства Geely. Докатились…

    Гили - красавчики🚀Бизнесово - просто красавчики. Вольво прикупили, моторчики на европейцев🚗

    Всем чудесной среды

    • Наталия Лукина

      Доброе утро! Вот не люблю китайцев, если сейчас моторы делают инженеры, то теперь будут делать маркетологи.

        • Наталия Лукина

          Не поднимайте волну, Владислав)))

          Сотрудникам Клерка тоже кушать хочется, если не будет рекламы, то не будет и денежек))

          • Владислав Савушкин
            Бизнес-эксперт

            Не поднимайте волну, Владислав)))

            Просто факты) Да это нормально) А как продавать не рекламируя?😉

            Сотрудникам Клерка тоже кушать хочется, если не будет рекламы, то не будет и денежек))

            Если моторчик будет долго ходить, то у автопроизводителей тоже не будет деняжек)))

            Снимок экрана 2024-10-30 090217.png
          • Блудный сын

            Китайцы тоже кушать хотят, а их много)

            А что плохого в том, что китайцы начнут делать двигатели для немецкого автопрома?

  • Ирина

    Продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет, а затем превысить 80 лет, заявил президент России Владимир Путин

    Кому должна?

      • Arhimed0
        Главный бухгалтер

        Это главный вопрос))

        у меня тут другой главный возник!

        Вот предположим, что чудодейственным образом в 2025 году эта средняя превысит 80 ! Сразу за год!

        Внимание, знатоки, вопрос. Каков будет выход на пенсию с 2026 ?

    • 1337452@

      до 79 не доживет никто. после 78 - сразу до 80!