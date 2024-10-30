💥Обзор новостей: новый МРОТ — 22 440 руб, из кредитной истории уберут место рождения, части россиян освободили от уплаты НДФЛ

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Утвержден новый минимальный размер оплаты труда в России, в 2025 году он составит 22 440 руб. Таким образом, со следующего года МРОТ вырастет на 16,6% — с 19 242 до 22 440 руб.

Путин подписал закон об освобождении части россиян от уплаты НДФЛ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне, оформившие жилищный кредит до конца этого года, освобождены от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам. Документ размещен на официальном портале правовых актов.

В 2025 году начнется отработка новой системы оплаты труда бюджетников. Сейчас зарплата бюджетников часто привязана к средней по региону, но из-за разброса в этом показателе у работников на одинаковых должностях даже в соседних регионах может сильно отличаться зарплата. Отработка новой, более справедливой модели оплаты труда бюджетников, включая медработников, начнется в 2025 году в ряде регионов, заявил президент.

Россияне должны жить по 80 лет. Продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет, а затем превысить 80 лет, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на конгрессе «Национальное здравоохранение».

Госдума исключила из кредитной истории физлиц сведения о месте рождения. В пояснительной записке к закону указано, что мера призвана ускорить процесс предоставления кредита. Согласно проекту, сведения о месте рождения исключат из титульной и закрытой частей кредитной истории.

Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат — это ключ к повышению эффективности производств. Об этом заявил президент на заседании федерации независимых профсоюзов. Важно, чтобы положение работников на рынке труда продолжало улучшаться и, конечно, повышение их доходов должно находиться в поле нашего зрения постоянно. Они должны расти именно опережающими темпами, выше роста цен, подчеркнул Путин.

Госдума запретила административный арест для отцов-одиночек. Теперь отцы-одиночки с детьми до 14 лет или детьми-инвалидами не будут подвергаться аресту за административные нарушения.

С 11 декабря Ozon будет в два раза чаще перечислять деньги продавцам. Озон будет платить 4 раза в месяц, и каждая выплата будет приходить через 3 недели после расчетного периода — в среду. Если выплата выпадает на выходной или праздник, проведет ее на следующий рабочий день.

Губернатор Вологодской области подготовил законопроект, который разрешит продавать алкоголь в регионе только два часа — с 12:00 до 14:00. Правила будут действовать в рабочие дни и новогодние каникулы. По мнению губернатора Филимонова, такая мера поможет остановить вымирании Русского Севера. За год население области стало меньше на 7,5 тыс. человек.

В автомобилях Mercedes будут китайские двигатели и система помощи на дорогах. Новое поколение люксовых Mercedes CLA получат мотор производства Geely. Докатились…

Почти половина москвичей сталкивалась с абьюзом со стороны начальства. Опрос Superjob показал, что 44% сотрудников столичных компаний считают, что руководители заставляют их работать сверхурочно в выходные и праздники, а также выполнять непрофильные задачи. Другие начальники оскорбляют своих работников.