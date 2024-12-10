❤️Собрали все отзывы о VI всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Добрый день, коллеги! Пришло время «собирать камни». На прошлой неделе — 5-6 декабря «Клерк» провел двухдневную с VI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Бухгалтер будущего». Это было потрясающе!
Репортажи с выступлениями спикеров
Прямой репортаж с VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»: день первый
Прямой репортаж с VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»: день второй. Дмитрий Ряховский (дробление / структурирование бизнеса)
🔥Эмоции зашкаливают! Отзывы с VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего»
Что говорят бухгалтеры. Отзывы с VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего»
Фотографии от меня, тут. Ждем профессиональные фотокарточки.
Пришло время подводить итоги. Собрали положительные и не очень отзывы о нашей работе и мероприятии в целом.
Отзывы от спикеров и партнеров
Вот, что писали о нашей конференции в телеграме.
Отзыв от нашего замечательного спикера —Людмилы Ганичевой, члена союза аудиторов России СРО «Содружество», налогового адвоката, аттестованного аудитора, автора курсов для Klerk.ru, которая на конференции рассказала про логистику, оплату, учет и налогообложение при ведении внешнеэкономической деятельности.
А вот отзыв великолепной Анны Тетерлевой, к.э.н., доцента, аттестованного аудитора, почетного члена АССА, директора аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», которая в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» раскрыла нюансы подготовки бухгалтерской отчетности за 2024 год и применения ФСБУ 4/2023.
Вот тут можно посмотреть репортаж Анны с нашего мероприятия.
Продолжаем читать, что пишут о конференции бухгалтеры.
А тут даже мне перепала благодарность за фотографии😊
А вот отзыв победителя онлайн-розыгрыша Татьяны Боярских, которая выиграла подписку Клерк.Премиум.
Отзывы с замечаниями от бухгалтеров
Мы собирали не только положительные отзывы, но негативные отклики. Наша команда тщательно проанализирует все косяки и проведет работу над ошибками. И на следующей VII Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» все ваши замечания и пожелания будут учтены.
Итак, над чем команде «Клерка» стоит поработать:
Над звуком, он периодически пропадал в онлайн-трансляции
Больше шампанского
Больше выделять времени каждому спикеру
Больше примеров во время выступления спикеров
Проработать организационные моменты
Больше праздника и больше подарков
«Улучшить проведения конкурсов, привлечь больше партнёров и спонсоров. Бухгалтера все зажатые люди, которым хотелось праздника. Была афиша что эта конференция в преддверии нового года. Не плохо было устроить ее в виде кооператива, чуть расслабить и порадовать людей», — написал нам аноним. Спасибо, учтем!
А вот тут нас сильно поругали, мы обещаем, что все учтем и станем лучше!
«В 1 день путаница с местами, рассадка не соответствовала заявленной на сайте. Организация питания: люди как дикие, можно было предусмотреть разделители. Иногда было не понятно что, куда и зачем идти. Шутки ведущего на грани фола. Особенно про фаллическую форму микрофона», — написал анонимный посетитель.
Спасибо за ваши отзывы, мы обязательно поработаем над ошибками.
Результаты опроса посетителей VI всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»
Мы провели небольшой анонимный опрос посетителей и выяснили, что понравилось, что необходимо доработать, а также узнали, о чем хотят говорить бухгалтеры на следующей конференции «Клерка».
Темы, которые бухгалтеры хотели бы рассмотреть на следующей конференции:
Маркировка рекламы
Работа с налоговыми требованиями
Арбитражная практика по вопросам дробления бизнеса
Патенты
Займы и учет основны средств
Блокировка по 115-ФЗ
Налоговая реформа-2025
НДС и УСН
Международные отношения и ВЭД
Налоговые проверки
Налог на прибыль
Также поступило предложение проводить на конференциях «Мозговые штурмы».
«Очень бы хотелось чтобы вы собрали вопросы заранее и на примере конкретных ситуаций устраивали мозговые штурмы! Чтобы это была закрытая информация и доступна только участникам оффлайн мероприятий! Чтобы спикеры не боялись говорить какую то "секретную" информацию!», — написал пользователь.
В ходе опроса выяснил, что больше 86 процентов посетителей хотят прийти на следующие конференции «Клерка».
Как получить запись к прошедшей конференции
Запись VI всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» будет предоставлена всем посетителям, как офлайн, так и онлайн формата бесплатно. Мы уже готовим видеозапись и скоро откроем к ней доступ.
У других пользователей также будет возможность посмотреть видео-запись, а также получить презентации наших спикеров, в ближайшее время мы откроем продажу записи VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего».
Кроме этого хотим напомнить, что пользователям подписки Клерк.Премиум мы предоставляем онлайн-посещение всех наших конференций бесплатно.
Комментарии11
ТОП🚀
Когда следующая? )
В марте!
В Краснодаре? Как там погода в последний месяц первого квартала?
В Краснодаре, да! Мне тоже интересно, что атм с погодой. Коллеги, кто ответит?
Везде будет уже красота, +15+18, тюльпаны будут цвести везде
С ума сойти можно! В Мск еще снег будет лежать огромными сугробами.
Бухгалтер тонкой душевной организации?😏
Даже не обратила внимание на шутку Артемия... Как-то фоном прошла