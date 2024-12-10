❤️Собрали все отзывы о VI всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Вот, что писали о нашей конференции в телеграме.

Отзыв от нашего замечательного спикера —Людмилы Ганичевой, члена союза аудиторов России СРО «Содружество», налогового адвоката, аттестованного аудитора, автора курсов для Klerk.ru, которая на конференции рассказала про логистику, оплату, учет и налогообложение при ведении внешнеэкономической деятельности.

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А вот отзыв великолепной Анны Тетерлевой, к.э.н., доцента, аттестованного аудитора, почетного члена АССА, директора аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», которая в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» раскрыла нюансы подготовки бухгалтерской отчетности за 2024 год и применения ФСБУ 4/2023.

Вот тут можно посмотреть репортаж Анны с нашего мероприятия.

Рассказала Анна в своем тг-канале

Продолжаем читать, что пишут о конференции бухгалтеры.

А тут даже мне перепала благодарность за фотографии😊

А вот отзыв победителя онлайн-розыгрыша Татьяны Боярских, которая выиграла подписку Клерк.Премиум.