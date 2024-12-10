Наталия Лукина
Бухгалтеры

❤️Собрали все отзывы о VI всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

На прошлой недели мы провели VI всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Команда «Клерка» сделала все, чтобы конференция прошла успешно, теперь пора узнать, как оценили нашу работу бухгалтеры. Собрали отзывы посетителей и онлайн-зрителей.

Добрый день, коллеги! Пришло время «собирать камни». На прошлой неделе — 5-6 декабря «Клерк» провел двухдневную с VI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Бухгалтер будущего». Это было потрясающе!

Репортажи с выступлениями спикеров

Пришло время подводить итоги. Собрали положительные и не очень отзывы о нашей работе и мероприятии в целом.

Отзывы от спикеров и партнеров

Вот, что писали о нашей конференции в телеграме.

Отзыв от нашего замечательного спикера —Людмилы Ганичевой, члена союза аудиторов России СРО «Содружество», налогового адвоката, аттестованного аудитора, автора курсов для Klerk.ru, которая на конференции рассказала про логистику, оплату, учет и налогообложение при ведении внешнеэкономической деятельности.

Подписывайтесь на канал Людмилы

А вот отзыв великолепной Анны Тетерлевой, к.э.н., доцента, аттестованного аудитора, почетного члена АССА, директора аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», которая в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» раскрыла нюансы подготовки бухгалтерской отчетности за 2024 год и применения ФСБУ 4/2023.

Вот тут можно посмотреть репортаж Анны с нашего мероприятия.

Рассказала Анна в своем тг-канале

Продолжаем читать, что пишут о конференции бухгалтеры.

А тут даже мне перепала благодарность за фотографии😊

А вот отзыв победителя онлайн-розыгрыша Татьяны Боярских, которая выиграла подписку Клерк.Премиум.

Отзывы с замечаниями от бухгалтеров

Мы собирали не только положительные отзывы, но негативные отклики. Наша команда тщательно проанализирует все косяки и проведет работу над ошибками. И на следующей VII Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» все ваши замечания и пожелания будут учтены.

Итак, над чем команде «Клерка» стоит поработать:

  • Над звуком, он периодически пропадал в онлайн-трансляции

  • Больше шампанского

  • Больше выделять времени каждому спикеру

  • Больше примеров во время выступления спикеров

  • Проработать организационные моменты

  • Больше праздника и больше подарков

«Улучшить проведения конкурсов, привлечь больше партнёров и спонсоров. Бухгалтера все зажатые люди, которым хотелось праздника. Была афиша что эта конференция в преддверии нового года. Не плохо было устроить ее в виде кооператива, чуть расслабить и порадовать людей», — написал нам аноним. Спасибо, учтем!

А вот тут нас сильно поругали, мы обещаем, что все учтем и станем лучше!

«В 1 день путаница с местами, рассадка не соответствовала заявленной на сайте. Организация питания: люди как дикие, можно было предусмотреть разделители. Иногда было не понятно что, куда и зачем идти. Шутки ведущего на грани фола. Особенно про фаллическую форму микрофона», — написал анонимный посетитель.

Результаты анонимного опроса в соц.сетях

Спасибо за ваши отзывы, мы обязательно поработаем над ошибками.

Результаты опроса посетителей VI всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

Мы провели небольшой анонимный опрос посетителей и выяснили, что понравилось, что необходимо доработать, а также узнали, о чем хотят говорить бухгалтеры на следующей конференции «Клерка».

Хороших оценок больше 90%! Это успех!

Темы, которые бухгалтеры хотели бы рассмотреть на следующей конференции:

  • Маркировка рекламы

  • Работа с налоговыми требованиями

  • Арбитражная практика по вопросам дробления бизнеса

  • Патенты

  • Займы и учет основны средств

  • Блокировка по 115-ФЗ

  • Налоговая реформа-2025

  • НДС и УСН

  • Международные отношения и ВЭД

  • Налоговые проверки

  • Налог на прибыль

Также поступило предложение проводить на конференциях «Мозговые штурмы».

«Очень бы хотелось чтобы вы собрали вопросы заранее и на примере конкретных ситуаций устраивали мозговые штурмы! Чтобы это была закрытая информация и доступна только участникам оффлайн мероприятий! Чтобы спикеры не боялись говорить какую то "секретную" информацию!», — написал пользователь.

В ходе опроса выяснил, что больше 86 процентов посетителей хотят прийти на следующие конференции «Клерка».

Всех ждем! Спасибо вам!

Как получить запись к прошедшей конференции

Запись VI всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» будет предоставлена всем посетителям, как офлайн, так и онлайн формата бесплатно. Мы уже готовим видеозапись и скоро откроем к ней доступ.

У других пользователей также будет возможность посмотреть видео-запись, а также получить презентации наших спикеров, в ближайшее время мы откроем продажу записи VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего».

Кроме этого хотим напомнить, что пользователям подписки Клерк.Премиум мы предоставляем онлайн-посещение всех наших конференций бесплатно.

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