💰Справедливая зарплата для бухгалтера: какая она?

Знакомая ситуация? Нашим пользователям в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера» тоже. Вот такой вопрос задал наш подписчик коллегам в КУБ.
В комментариях под публикацией пользователи писали, что такая работа стоит минимум 150 тыс. рублей. И советовали коллеги не отступать, а в случае отказа – прощаться с нерадивым работодателем.
🔥У «Клерка» девять каналов в Telegram, и каждый решает свои уникальные задачи. Подписывайтесь на каналы в один клик и используйте опыт тысяч коллег для решения своих профессиональных задач.
Активно обсуждали ситуацию и на нашем сайте в новостях. Вот, что писали наши пользователи.
Хотя было и мнения, что если бухгалтер работает на нескольких работах, то у него в какой-то момент не будет хватать времени и сил на основную. Но поддержки у пользователей такая мысль не нашла.
Мы решили выяснить у вас, какую оплату вы считаете справедливой. А также, сколько должны платить, чтобы у вас не было необходимости вести дополнительные фирмы. Разбили вопросы по участкам.
Вопрос 1
Сколько бухгалтеру должны платить, чтобы у него не было необходимости вести сторонние фирмы?
Анонимный опрос
Вопрос 2
Сколько должен получать бухгалтер по учету ОС и материалов?
Анонимный опрос
Вопрос 3
Сколько должен справедливо получать бухгалтер по первичке?
Анонимный опрос
Вопрос 4
Сколько должен получать бухгалтеры по заработной плате, кадровому и воинскому учету?
Анонимный опрос
Вопрос 5
Сколько должен зарабатывать бухгалтер по ВЭД?
Анонимный опрос
Просим всех принять участие в опросе!
Комментарии16
Коллеги, голосование анонимное, не стесняетесь учавстовать!
долг гугла видели? ВОТ СТОЛЬКО!
🤣🤣🤣
поддерживаю!
А в кошелёк влезет?)))
Главное - чтобы было, а там запихаем)))
А авоськи для чего придуманы)))))
Авоськи весьма дырчаты, чумадан нужон!
Ах, классика!
Баленсиага?)
Баленсиага - новодел, а это настоящий антиквариат!
На Баленсиагу нужна доплата еще 2 тыс долларов )
Зависимость от объема работ предусмотрена?😏
p.s.: желательно, но необязательно😄
Предусмотрена, поэтому разбили по участкам))