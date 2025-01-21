💰Справедливая зарплата для бухгалтера: какая она?

Недавно на «Клерке» обсуждали ситуацию, в которой работодатели не хотят бухгалтерам повышать зарплаты, так как по их мнению бухгалтеры ведут сторонние фирмы, где могут подзаработать. При этом сами объем работы увеличивают регулярно. Редакция «Клерка» проводит анонимный опрос! Хотим узнать, какую зарплату на разных участках вы считаете справедливой.

Знакомая ситуация? Нашим пользователям в telegram-канале «Красный уголок бухгалтера» тоже. Вот такой вопрос задал наш подписчик коллегам в КУБ.

В комментариях под публикацией пользователи писали, что такая работа стоит минимум 150 тыс. рублей. И советовали коллеги не отступать, а в случае отказа – прощаться с нерадивым работодателем.

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Активно обсуждали ситуацию и на нашем сайте в новостях. Вот, что писали наши пользователи.

Хотя было и мнения, что если бухгалтер работает на нескольких работах, то у него в какой-то момент не будет хватать времени и сил на основную. Но поддержки у пользователей такая мысль не нашла.

Мы решили выяснить у вас, какую оплату вы считаете справедливой. А также, сколько должны платить, чтобы у вас не было необходимости вести дополнительные фирмы. Разбили вопросы по участкам.

Вопрос 1

Сколько бухгалтеру должны платить, чтобы у него не было необходимости вести сторонние фирмы? Анонимный опрос От 100 тыс От 150 тыс От 200 тыс Неважно, все равно лишний заработок не помешает, еще фирму возьму Проголосовали 16 человек

Вопрос 2

Сколько должен получать бухгалтер по учету ОС и материалов? Анонимный опрос 60-80 тыс руб 80-100 тыс руб 100 и больше Проголосовали 16 человек

Вопрос 3

Сколько должен справедливо получать бухгалтер по первичке? Анонимный опрос 60 тыс руб 60-80 тыс руб 80-100 тыс руб 100 и больше Проголосовали 16 человек

Вопрос 4

Сколько должен получать бухгалтеры по заработной плате, кадровому и воинскому учету? Анонимный опрос 60 тыс руб 60-80 тыс руб 80-100 тыс руб 100 и больше Проголосовали 16 человек

Вопрос 5

Сколько должен зарабатывать бухгалтер по ВЭД? Анонимный опрос 60-80 тыс руб 80-100 тыс руб 100 и больше Проголосовали 16 человек

Просим всех принять участие в опросе!