🎁Лучший подарок — это знания! Разыгрываем онлайн-билет на конференцию «БУХВЕСНА-2025».

«Клерк» запускает розыгрыш, который подарит вам не только весеннее настроение, но и шанс стать частью масштабного события. Мы подарим онлайн-билет на VIl Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025» . Участие в мероприятии — уникальная возможность прокачать свои знания и задать вопросы экспертам .

Конференция уже через шесть дней! У вас еще есть шанс приобрести билет и попасть на самое яркое бухгалтерское событие весны — VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025», которая состоится 13 марта в Москве.

Конференции «Клерка» это не просто лекции или сухая информация – это концентрат практических знаний, который помогает справляться с ежедневными вызовами в работе. Актуальные темы: НДС на УСН, ВЭД, маркетплейсы, проверки, требования, отчетность — все без воды, только то, что действительно нужно. Выступать будут крутые эксперты-практики: Эльвира Митюкова, Надежда Самкова, Дмитрий Ряховский, Светлана Беляева, Людмила Ганичева, Станислав Васильев и другие — их советы бесценны.

На Конференции будем разбирать самые горячие и обсуждаемые темы — годовую отчетность, изменения в законодательстве, проверки, налоговые требования, оптимизацию, дадим полезные советы и лайфхаки аутсорсерам, обсудим судебную практику и многое другое. Всем участникам (офлайн и онлайн) будут доступны запись выступлений спикеров и эксклюзивные презентации!

А еще вы сможете пообщаться с коллегами, завести полезные знакомства, обсудить общие проблемы. На Конференции будут работать фотографы, вы получите красивые снимки с события! Проведите целый день среди единомышленников, экспертов и редакции «Клерка»!

Интересные и полезные материалы по конференции:

Реальный результат конференции — ЭКОНОМИЯ вашего времени и защита компании! Если вы еще не купили билет на VIl Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025» — самое время! Купить билет