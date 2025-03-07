🎁Лучший подарок — это знания! Разыгрываем онлайн-билет на конференцию «БУХВЕСНА-2025».

В честь 8 Марта разыгрываем билет на конференцию «БухВесна-2025» — участвуйте!
«Клерк» запускает розыгрыш, который подарит вам не только весеннее настроение, но и шанс стать частью масштабного события. Мы подарим онлайн-билет на VIl Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025». Участие в мероприятии — уникальная возможность прокачать свои знания и задать вопросы экспертам.
Чтобы получить свой билет, нужно:
Подписаться на наш телеграм-канал «Клерк.Конференции».
Нажать кнопку «Хочу на конференцию» под этим постом.
И ждать результатов розыгрыша!
10 марта программа случайным образом выберет победителя, который получит бесплатный онлайн-билет на главное бухгалтерское событие этой весны. Желаем удачи!
Всех ждем на VII всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» «БухВесна-2025»! Смотрите программу и регистрируйтесь!
Конференция уже через шесть дней! У вас еще есть шанс приобрести билет и попасть на самое яркое бухгалтерское событие весны — VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025», которая состоится 13 марта в Москве.
Конференции «Клерка» это не просто лекции или сухая информация – это концентрат практических знаний, который помогает справляться с ежедневными вызовами в работе. Актуальные темы: НДС на УСН, ВЭД, маркетплейсы, проверки, требования, отчетность — все без воды, только то, что действительно нужно. Выступать будут крутые эксперты-практики: Эльвира Митюкова, Надежда Самкова, Дмитрий Ряховский, Светлана Беляева, Людмила Ганичева, Станислав Васильев и другие — их советы бесценны.
На Конференции будем разбирать самые горячие и обсуждаемые темы — годовую отчетность, изменения в законодательстве, проверки, налоговые требования, оптимизацию, дадим полезные советы и лайфхаки аутсорсерам, обсудим судебную практику и многое другое. Всем участникам (офлайн и онлайн) будут доступны запись выступлений спикеров и эксклюзивные презентации!
А еще вы сможете пообщаться с коллегами, завести полезные знакомства, обсудить общие проблемы. На Конференции будут работать фотографы, вы получите красивые снимки с события! Проведите целый день среди единомышленников, экспертов и редакции «Клерка»!
Интересные и полезные материалы по конференции:
⚡️В поисках ответов: самое важное о VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025»
🔥Хотите получить эксклюзивный ответ по налоговым требованиям от звездного спикера? Приходите на VIl Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025»
Куда сходить в Москве после VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025»?
Реальный результат конференции — ЭКОНОМИЯ вашего времени и защита компании! Если вы еще не купили билет на VIl Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025» — самое время! Купить билет
Комментарии2
Done😏
Отлично, Владислав! Спасибо!
Коллеги, не пропустите розыгрыш!