🌷Провели конференцию, запустили много крутых инструментов и курсов для бухгалтеров, обсудили интервальное голодание — итоги марта

Посты месяца
Самый обсуждаемый пост — Интервальное голодание. как я держу форму уже 18 лет. В посте фаундер «Клерка» — Борис Мальцев рассказал, как ему удается в свои 52 выглядеть на 40 и что он для этого делает. Помимо ежедневного бега, бокса или настольного тенниса Борис тщательно следит за своим питанием. Каждое утро на завтрак ест одно и тоже, не пьет кофе и алкоголь (совсем!), а также придерживается интервальной диеты. Многим бухгалтерам показалось, что это
полная жуть слишком радикально и под постом появилось аж 235 комментариев😆 Подписывайтесь на канал Бориса, чтобы не пропустить все посты, про спорт, питание и бухгалтерию: https://t.me/totklerk. Я читаю каждый день — пишет классно и интересно, рекомендую!
Самый популярный пост — Бухгалтеры-старожилы вспоминают, какой была работа в бухгалтерии лет 20 назад и дают советы новичкам. В посте главный редактор «Клерка» — Елена Балаклицкая собрала комментарии бухгалтеров из группы «Клерка» в ВК, где проходил опросы на темы: «Есть среди нас те, кто еще стоял в очереди в ФНС и сдавал отчеты на дискетах?» и «Какой совет с высоты опыта вы можете дать начинающим бухгалтерам? Что бы вы сами хотели узнать в начале своей карьеры?». В ностальгическом посте бухгалтеры вспоминать, как ездили в ИФНС с дискетами и стояли в очередях.
Самый полезный пост — Как открыть ИП или ООО в 2025 году? Как не потратить лишнего и учесть детали. Из статьи независимого автора Трибуны — Ольга Ульянова вы узнаете, как быстро и бесплатно зарегистрировать бизнес, что лучше ООО или ИП. А еще почему предприниматель не «ОНО» и какую ошибку вы можете совершить в диалоге.
События месяца
Провели VII Всероссийскую бухгалтерскую конференции «БухВесна-2025»! Это было ВАУ! Мы все еще продолжаем получать отзывы (исключительно положительные) от гостей. Почитать репортажи с эксклюзивными скринами из презентаций, а также цитатами и тезисами спикеров здесь и здесь.
Мы уже готовим видеозапись и скоро откроем к ней доступ. Запись конференции будет предоставлена всем посетителям, как офлайн, так и онлайн формата бесплатно. У других пользователей также будет возможность посмотреть видео выступлений, а также получить презентации наших спикеров, в ближайшее время мы откроем продажу. Напомним, что всем подписчикам годовой подписки «Клерк.Премиум» доступны ВСЕ конференции «Клерка» в онлайн-формате, а также записи без дополнительной оплаты.
Друзья, фотографии с конференции «БухВесна-2025» уже загружены в альбом! Смотрите фото, ищите себя и поднимайте себе настроение!
Старт месяца
В марте разгоняем Клерк на полную, наша команда запустила много крутых продуктов и инструментов для бухгалтера!
Новый инструмент — Конструктор учетной политики! Теперь можно бесплатно и быстро создать учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету. Это не просто скелет учетной политики, а реальный инструмент тонкой настройки!
Бесплатный сервис «Проверка контрагента»! В нем можно найти нужную вам компанию по ИНН, ОГРН или наименованию. Поиск работает от 3-х символов. Мы предоставим анализ финансов контрагента: будет видна его бухгалтерская отчетность с 2012 года, баланс, движение средств, налоги, пени и недоимки. Все это в понятных таблицах и графиках. Если вдруг нашли баг — напишите нам!
Обновили Производственный календарь, сделав его удобнее и функциональнее. Улучшенный интерфейс позволяет легко находить нужную информацию, а новая навигация делает работу с календарем еще быстрее.
Также у нас вышли новые классные курсы.
🔥Курс профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО»
На курсе «Главный бухгалтер на ОСНО» научитесь вести бухгалтерский, налоговый и управленческий учет, узнаете, как рассчитывать НДФЛ, НДС, налог на прибыль и землю по новым правилам, сможете без ошибок составлять отчетность и заполнять новые декларации. Станете универсальным специалистом, который может работать с ЭДО, финанализом и последней версией 1С. Вся программа построена с учетом налоговой реформы-2025!
Курс ориентирован на практику, поэтому все знания, вы сразу отрабатываете на реальных реальных задачах. Для этого мы загрузили в материалы курса большое количество актуальных шаблонов и форм документов, увеличили количество письменных работ и тестов для самопроверки.
Старт потока уже 1 апреля. Для первого потока действует специальная цена
33 000 16 900 рублей.
После обучения выдадим диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Он будет в реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
🔥Курс профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С: ЗУП»
На курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С: ЗУП» вы узнаете, как правильно принимать и увольнять сотрудников по всем правилам 2025 года. Научитесь вести с нуля кадровый учет, вносить в него корректировки, оформлять больничные, декрет и другие пособия, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате. А также подготовитесь к весеннему призыву! На практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.
Сейчас вы можете записаться на первый поток и получить новую профессию с весенней акцией за
33 000 14 900 рублей.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
🔥Онлайн-курс Зарплата, кадры и воинский учет в 1С:ЗУП
Записали новый прикладной онлайн-курс «Зарплата, кадры и воинский учет в 1С:ЗУП» по настройке и ведению воинского учета. Это мастер-класс для кадровиков и бухгалтеров, которым нужно быстро разобраться в теме воинского учета, научиться заполнять документы с учетом требований 2025 года и обезопасить себя и бизнес от огромных штрафов.
Вы сразу отработаете все полученные знания на практике, чтобы потом без ошибок заполнять карточки №10 и №18, составлять внутреннюю аналитику и проводить сверку документов с военкоматом в последней версии ПО.
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9 900 рублей.
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Расскажите, как проходит ваш март. Сделали что-то крутое — приходите хвастаться. Что-то не получилось — приходите жаловаться.
Комментарии6
Кто еще поделиться успехами или просто расскажет, чем интересным занимается?
Про себя расскажу: впечатлилась результатами Бориса, тоже начала придерживаться интервального голодания (а вдруг схудну?). Начала по схеме: 8/16.
Еще получила новый паспорт РФ. Штош... на первом как-то была симпатичней))
Купила новый шкаф в комнату (давно планировала). Собака-гад уделал старый так, что уже входить в комнату было страшно.
Запланировала на конец апреля поездку-отдых в тверскую область - кайф!
Я кады менял, попросил паспортичку вырезать ту фотку иде мине тока 25 было. Такой симпатишный вьюноша там нарисован.
а такой фотки чего то не осталось. Ну вот забрал на память.
Эх... 25 лет, какие все молодые и красивые)) Фото сохранилось?)) Я тоже сфотографировала свое. О, кстати, на счет замены, меня поразил факт, что мне при замене не выдали никакой справки, что паспорт на оформлении.
какой активной жизнью живете!
да, Борис впечатлил
нет, просто помоложе) красавицы мы всегда)))
Проснулась после зимы, решила, что надо все поменять))
Не то слово! Меня как-то даже триггернуло - а я что, не могу?))) Вот посмотрим, могу или нет))
Согласна)))