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Наталия Лукина
Обзоры для бухгалтера

🌷Провели конференцию, запустили много крутых инструментов и курсов для бухгалтеров, обсудили интервальное голодание — итоги марта

Сегодня, 19 марта, а значит большая часть месяца уже пролетела. Собрали для вас обзор самого интересного и полезного, что произошло за первые дни весны на «Клерке». Забирайте в избранное, чтобы не потерять.

Посты месяца

Самый обсуждаемый пост — Интервальное голодание. как я держу форму уже 18 лет. В посте фаундер «Клерка» — Борис Мальцев рассказал, как ему удается в свои 52 выглядеть на 40 и что он для этого делает. Помимо ежедневного бега, бокса или настольного тенниса Борис тщательно следит за своим питанием. Каждое утро на завтрак ест одно и тоже, не пьет кофе и алкоголь (совсем!), а также придерживается интервальной диеты. Многим бухгалтерам показалось, что это полная жуть слишком радикально и под постом появилось аж 235 комментариев😆 Подписывайтесь на канал Бориса, чтобы не пропустить все посты, про спорт, питание и бухгалтерию: https://t.me/totklerk. Я читаю каждый день — пишет классно и интересно, рекомендую!

Самый популярный пост — Бухгалтеры-старожилы вспоминают, какой была работа в бухгалтерии лет 20 назад и дают советы новичкам. В посте главный редактор «Клерка» — Елена Балаклицкая собрала комментарии бухгалтеров из группы «Клерка» в ВК, где проходил опросы на темы: «Есть среди нас те, кто еще стоял в очереди в ФНС и сдавал отчеты на дискетах?» и «Какой совет с высоты опыта вы можете дать начинающим бухгалтерам? Что бы вы сами хотели узнать в начале своей карьеры?». В ностальгическом посте бухгалтеры вспоминать, как ездили в ИФНС с дискетами и стояли в очередях.

Самый полезный постКак открыть ИП или ООО в 2025 году? Как не потратить лишнего и учесть детали. Из статьи независимого автора Трибуны — Ольга Ульянова вы узнаете, как быстро и бесплатно зарегистрировать бизнес, что лучше ООО или ИП. А еще почему предприниматель не «ОНО» и какую ошибку вы можете совершить в диалоге.

События месяца

Провели VII Всероссийскую бухгалтерскую конференции «БухВесна-2025»! Это было ВАУ! Мы все еще продолжаем получать отзывы (исключительно положительные) от гостей. Почитать репортажи с эксклюзивными скринами из презентаций, а также цитатами и тезисами спикеров здесь и здесь.

Мы уже готовим видеозапись и скоро откроем к ней доступ. Запись конференции будет предоставлена всем посетителям, как офлайн, так и онлайн формата бесплатно. У других пользователей также будет возможность посмотреть видео выступлений, а также получить презентации наших спикеров, в ближайшее время мы откроем продажу. Напомним, что всем подписчикам годовой подписки «Клерк.Премиум» доступны ВСЕ конференции «Клерка» в онлайн-формате, а также записи без дополнительной оплаты.

Друзья, фотографии с конференции «БухВесна-2025» уже загружены в альбом! Смотрите фото, ищите себя и поднимайте себе настроение!

Старт месяца

В марте разгоняем Клерк на полную, наша команда запустила много крутых продуктов и инструментов для бухгалтера!

Новый инструмент — Конструктор учетной политики! Теперь можно бесплатно и быстро создать учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету. Это не просто скелет учетной политики, а реальный инструмент тонкой настройки!

Бесплатный сервис «Проверка контрагента»! В нем можно найти нужную вам компанию по ИНН, ОГРН или наименованию. Поиск работает от 3-х символов. Мы предоставим анализ финансов контрагента: будет видна его бухгалтерская отчетность с 2012 года, баланс, движение средств, налоги, пени и недоимки. Все это в понятных таблицах и графиках. Если вдруг нашли баг — напишите нам!

Обновили Производственный календарь, сделав его удобнее и функциональнее. Улучшенный интерфейс позволяет легко находить нужную информацию, а новая навигация делает работу с календарем еще быстрее.

Также у нас вышли новые классные курсы.

🔥Курс профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО»

На курсе «Главный бухгалтер на ОСНО» научитесь вести бухгалтерский, налоговый и управленческий учет, узнаете, как рассчитывать НДФЛ, НДС, налог на прибыль и землю по новым правилам, сможете без ошибок составлять отчетность и заполнять новые декларации. Станете универсальным специалистом, который может работать с ЭДО, финанализом и последней версией 1С. Вся программа построена с учетом налоговой реформы-2025!

Курс ориентирован на практику, поэтому все знания, вы сразу отрабатываете на реальных реальных задачах. Для этого мы загрузили в материалы курса большое количество актуальных шаблонов и форм документов, увеличили количество письменных работ и тестов для самопроверки.

Старт потока уже 1 апреля. Для первого потока действует специальная цена 33 000 16 900 рублей.

Записаться

После обучения выдадим диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Он будет в реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

🔥Курс профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С: ЗУП»

На курсе профпереподготовки «Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С: ЗУП» вы узнаете, как правильно принимать и увольнять сотрудников по всем правилам 2025 года. Научитесь вести с нуля кадровый учет, вносить в него корректировки, оформлять больничные, декрет и другие пособия, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате. А также подготовитесь к весеннему призыву! На практике отработаете составление договоров, оформление пособий, графика отпусков и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

Сейчас вы можете записаться на первый поток и получить новую профессию с весенней акцией за 33 000 14 900 рублей.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

🔥Онлайн-курс Зарплата, кадры и воинский учет в 1С:ЗУП

Записали новый прикладной онлайн-курс «Зарплата, кадры и воинский учет в 1С:ЗУП» по настройке и ведению воинского учета. Это мастер-класс для кадровиков и бухгалтеров, которым нужно быстро разобраться в теме воинского учета, научиться заполнять документы с учетом требований 2025 года и обезопасить себя и бизнес от огромных штрафов.

Вы сразу отработаете все полученные знания на практике, чтобы потом без ошибок заполнять карточки №10 и №18, составлять внутреннюю аналитику и проводить сверку документов с военкоматом в последней версии ПО.

Сейчас вы можете купить онлайн-курс по выгодной цене за 5 900 рублей вместо 9 900 рублей.

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Расскажите, как проходит ваш март. Сделали что-то крутое — приходите хвастаться. Что-то не получилось — приходите жаловаться.

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

202 подписчика 910 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

6
  • Наталия Лукина
    Шеф-редактор Трибуны

    Про себя расскажу: впечатлилась результатами Бориса, тоже начала придерживаться интервального голодания (а вдруг схудну?). Начала по схеме: 8/16.

    Еще получила новый паспорт РФ. Штош... на первом как-то была симпатичней))

    Купила новый шкаф в комнату (давно планировала). Собака-гад уделал старый так, что уже входить в комнату было страшно.

    Запланировала на конец апреля поездку-отдых в тверскую область - кайф!

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Еще получила новый паспорт РФ. Штош... на первом как-то была симпатичней))

      Я кады менял, попросил паспортичку вырезать ту фотку иде мине тока 25 было. Такой симпатишный вьюноша там нарисован.

      а такой фотки чего то не осталось. Ну вот забрал на память.

      • Наталия Лукина
        Шеф-редактор Трибуны

        Эх... 25 лет, какие все молодые и красивые)) Фото сохранилось?)) Я тоже сфотографировала свое. О, кстати, на счет замены, меня поразил факт, что мне при замене не выдали никакой справки, что паспорт на оформлении.

    • elena.panyushkina@techforward.ru

      какой активной жизнью живете!

      да, Борис впечатлил

      на первом как-то была симпатичней))

      нет, просто помоложе) красавицы мы всегда)))

      • Наталия Лукина
        Шеф-редактор Трибуны

        Проснулась после зимы, решила, что надо все поменять))

        да, Борис впечатлил

        Не то слово! Меня как-то даже триггернуло - а я что, не могу?))) Вот посмотрим, могу или нет))

        нет, просто помоложе) красавицы мы всегда)))

        Согласна)))