🌷Провели конференцию, запустили много крутых инструментов и курсов для бухгалтеров, обсудили интервальное голодание — итоги марта

Самый обсуждаемый пост — Интервальное голодание. как я держу форму уже 18 лет. В посте фаундер «Клерка» — Борис Мальцев рассказал, как ему удается в свои 52 выглядеть на 40 и что он для этого делает. Помимо ежедневного бега, бокса или настольного тенниса Борис тщательно следит за своим питанием. Каждое утро на завтрак ест одно и тоже, не пьет кофе и алкоголь (совсем!), а также придерживается интервальной диеты. Многим бухгалтерам показалось, что это полная жуть слишком радикально и под постом появилось аж 235 комментариев😆 Подписывайтесь на канал Бориса, чтобы не пропустить все посты, про спорт, питание и бухгалтерию: https://t.me/totklerk. Я читаю каждый день — пишет классно и интересно, рекомендую!

Самый популярный пост — Бухгалтеры-старожилы вспоминают, какой была работа в бухгалтерии лет 20 назад и дают советы новичкам. В посте главный редактор «Клерка» — Елена Балаклицкая собрала комментарии бухгалтеров из группы «Клерка» в ВК, где проходил опросы на темы: «Есть среди нас те, кто еще стоял в очереди в ФНС и сдавал отчеты на дискетах?» и «Какой совет с высоты опыта вы можете дать начинающим бухгалтерам? Что бы вы сами хотели узнать в начале своей карьеры?». В ностальгическом посте бухгалтеры вспоминать, как ездили в ИФНС с дискетами и стояли в очередях.

Самый полезный пост — Как открыть ИП или ООО в 2025 году? Как не потратить лишнего и учесть детали. Из статьи независимого автора Трибуны — Ольга Ульянова вы узнаете, как быстро и бесплатно зарегистрировать бизнес, что лучше ООО или ИП. А еще почему предприниматель не «ОНО» и какую ошибку вы можете совершить в диалоге.