🚩8 красных флагов, которые гарантируют вам налоговую проверку

Составили список красных флажков от налоговой, которые помогут вам не попасть в список на проверку. Забирайте в избранное, чтобы не потерять.

🚩Низкая налоговая нагрузка (менее 1% от оборота). Дабы требование представить пояснения о причинах низкой налоговой нагрузки не стало для вас сюрпризом, рекомендуем периодически просчитывать нагрузку и сравнивать свои данные со среднеотраслевыми значениями (показатель вашей нагрузки не должен оказаться меньше среднего по отрасли).

🚩У вас нет сотрудников, но есть большие обороты. Что-то тут явно не так, налоговики обязательно выяснят, в чем дело. Как вы думаете: когда ФНС заподозрит, что в одного произвести услуг на 14 лямов в год — многовато?

🚩Слишком много вычетов по НДС. Безопасная доля вычетов — определенное отношение суммы налоговых вычетов к сумме начисленного НДС. Это та сумма вычетов, на которую можно уменьшить НДС, не привлекая внимание ФНС. В НК нет такого термина, как «безопасная доля вычета НДС», но принято считать, что вычетов должно быть не более 89% за 12 месяцев и их сумма не должна превышать среднеотраслевое значение. Рассчитать долю вычетов за квартал для своей компании можно по данным декларации НДС. Считаем по формуле:

Доля вычетов по компании = Вычеты за квартал (стр. 190 разд. 3 декларации) / Начисленный НДС (стр. 118 разд. 3 декларации) х 100%.

Сравните полученный результат с региональным значением безопасной доли по данным ФНС.

🚩Большое количество самозанятых с постоянными оплатами. Самозанятые — сейчас триггер для ФНС, сотрудничайте с ними крайне осторожно. Когда компания нанимает много самозанятых и, соответственно, проводит массовые выплаты, налоговая инспекция может заподозрить, что таким образом происходит намеренный уход от трудовых отношений с целью минимизировать «зарплатные» налоги.

🚩Работа с подозрительными контрагентами. Если не проявить должную осмотрительность и вовремя не проверить потенциального партнера, то можно не только потерять деньги, но и столкнуться с претензиями ФНС. Поэтому для минимизации рисков компания должна проводить комплексную проверку компаний, в том числе, с помощью онлайн-сервисов по проверке контрагентов.

🚩Покупки / оплаты не по рыночным ценам. Если вы завышаете расходы или занижаете цены на товары, то ФНС это заинтересует. Само по себе несоответствие цен рыночным не может быть самостоятельным предметом камеральной или выездной проверки. Но в то же время может иметь существенное значение при проведении проверок по другим фактам – например, получения необоснованной налоговой выгоды. Рекомендация: чтобы избежать рисков, заключайте сделки по рыночным условиям.

🚩У разных компаний общие ресурсы и персонал. Чтобы снизить налоговую нагрузку, бизнес может распределить функции одной компании между несколькими другими. Это называется искусственное дробление. ФНС внимательно отслеживает случаи, когда несколько юрлиц делят между собой одних и тех же работников, оборудование, склады, транспорт и прочее. Подобное единое хозяйство при разных юрлицах указывает на схему дробления.

🚩Большое количество займов без процентов или без возвратов. Логика налоговиков такова: получить такое финансирование на открытом рынке прак­тически невозможно. А значит, подобные условия связаны ис­ключительно с взаимозависимостью заемщика и займодавца. Займы должны со­ответствовать рыночным условиям как де юре, так и де факто. В случае заинтересованности со стороны налоговой, будьте готовы объяснить цели и причины безвозмездности отношений.