💥Обзор новостей: россиян не понимают, как управлять замороженной пенсией, выпустят сим-карты для детей до 14 лет, Госуслуги «пересоберут»

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Большинство россиян не понимают, как управлять замороженной пенсией. Подавляющее большинство россиян (77%) не разбираются в формировании своих пенсионных накоплений и не интересуются этой темой, следует из совместного исследования негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Достойное будущее» и Финансового университета, результаты которого есть в распоряжении «Ведомостей». По этим причинам, говорится в исследовании, россияне не особо мотивированы совершать активные действия со своими накоплениями или переводить их в программу долгосрочных сбережений (ПДС).

Минцифры предлагает ввести в оборот отдельные сим-карты для детей до 14 лет, которые позволят обеспечить дополнительные средства родительского контроля. По этим картам нельзя будет использовать определенные сервисы.

В Госдуме предложили увеличить маткапитал до ₽1 млн за первого ребенка. Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов направил правительству инициативу об увеличении материнского капитала, сообщает ТАСС. Согласно документу, размер выплаты при рождении первого ребенка предлагается повысить до 1 млн руб., при рождении второго или третьего — до 1,3 млн руб.

В России могут запустить эксперимент по маркировке промоборудования и запчастей. Минпромторг предложил запустить с 1 ноября эксперимент по маркировке промышленного оборудования, технических устройств и их компонентов. Согласно проекту постановления, эксперимент планируется ввести в отношении дизель-генераторных установок и газопоршневых установок, двигателей внутреннего сгорания, генераторов переменного тока и подшипников.

Минцифры предлагает изменить «Госуслуги», и х планируется «пересобрать», добавив 29 новых опций. По мнению граждан, 60% всех услуг, которые можно оформить на портале «Госуслуги», не соответствуют уровню качества. Минцифры планируют изменить ситуацию, проведя «рефакторинг». Также на портале появится еще 29 новых услуг.

В Госдуму внесли законопроект об отмене штрафов за тонировку и тюнинг. Тонировка стекол защищает пассажиров от солнечного излучения и помогает сохранять более низкую температуру в салоне авто. Кроме того, тонированные стекла могут служить защитой от краж и угонов. Однако кабмин проект не поддержал. Сейчас штраф за тонировку составляет 500 рублей.

Минюст намерен бесплатно кормить неимущих осужденных в исправительных центрах. Министерство юстиции хочет облегчить жизнь гражданам, приговоренным к принудительным работам: они смогут питаться бесплатно, пока не начнут зарабатывать. По закону такие осужденные должны обеспечивать себя продуктами самостоятельно. Однако на трудоустройство может уйти несколько месяцев и не у всех есть деньги, чтобы обеспечить себя питанием на этот период.

Пользователи каршеринга будут проходить проверку личности через mos.ru. В Москве с 1 сентября вводится верификация пользователей сервисов каршеринга на портале mos.ru. Верификация позволит выявлять нарушителей, оперативно устанавливать личность водителя в случае чрезвычайной ситуации или ДТП и ограничивать ему доступ к аренде.

Пепловый шлейф от извержения вулкана Ключевского на Камчатке достиг 515 км. Извержение Ключевского вулкана на Камчатке продолжается. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, эксплозии подняли пепел на высоту до 10 км, шлейф распространился на 515 км в юго-восточном направлении. «Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок», – подчеркивается в сообщении.

Три порции картофеля фри в неделю увеличивают риск диабета на 20%. Медики выяснил, что употребление более трех порций картофеля фри в неделю ведет к 20-процентному увеличению риска развития диабета второго типа, что не характерно для любых других форм его приготовления, в том числе вареной, печеной или мятой картошки.

В Сочи группу нудистов оштрафовали за купание голыми. Суд оштрафовал 11 человек за голый заплыв на общественном пляже. Каждый нудист должен выплатить по 1000 рублей за «проявление неуважения к общепринятым общественным нормам и моральным принципам».

В столице Кипра ввели налог на дождь. Плата будет взиматься за обслуживание ливневой системы в Никосии. Как пояснили в администрации, средства направят на ремонт ливневок, которые не обслуживались десятилетиями. Налог будет рассчитан исходя из стоимости недвижимости и составит 0,02% от ее кадастровой оценки в год.