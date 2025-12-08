💥Обзор новостей: банки обяжут привязывать счета клиентов к их ИНН, офлайн-ритейлеры подключились к борьбе с маркетплейсами, МВД советует отказаться от биометрии

ЦБ РФ обяжет банки привязывать счета клиентов к их ИНН. Банк России планирует ввести для кредитных организаций обязанность привязывать ИНН клиентов к их банковским счетам. Эта мера направлена на противодействие дропперству. Зампред ЦБ Ольга Полякова в интервью РБК рассказала, что индивидуальный номер налогоплательщика станет обязательным реквизитом для открытия счета физическому лицу, и это коснется как новых, так и уже существующих счетов. Полякова уточнила, что если раньше банки не были обязаны фиксировать ИНН как необходимый реквизит счета, то теперь такое требование будет установлено. Банкам предстоит самостоятельно дособирать недостающие сведения. При этом у кредитных организаций уже есть доступ к инструментам ФНС России, которые позволяют определить ИНН клиента, не запрашивая информацию у самого гражданина.

Офлайн-ритейлеры подключились к борьбе с маркетплейсами. Конфликт между банками и традиционной розницей с одной стороны и маркетплейсами с другой разгорелся с новой силой. Крупнейшие ритейлеры, такие как «Детский мир», «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Лемана ПРО», Hoff, IRG, просят правительство поддержать банки, которые требуют запретить маркетплейсам субсидировать промоакции для покупателей и иметь собственные финансовые системы. Помимо этого, офлайн-ритейлеры, возмущенные подобной практикой, обратились к федеральным властям с целым рядом предложений по ограничению демпинга со стороны своих оппонентов. В частности, ускорить принятие нормы об уплате НДС при ввозе из-за рубежа физлицами товаров, заказанных в онлайне, пишет «Коммерсантъ».

МВД зафиксировало рост коррупционных преступлений на 12,4%. За первые 10 месяцев 2025 г. общее число преступлений в России снизилось, но число коррупционных преступлений, напротив, выросло. Согласно опубликованному в конце ноября отчету Главного информационно-аналитического центра МВД, правоохранительные органы выявили 38 473 коррупционных преступления, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Наибольшее количество зарегистрированных коррупционных преступлений связано со взяточничеством.

МВД советует россиянам не использовать биометрию для входа в банковские приложения. Россиянам рекомендуется отказаться от распознавания лица и отпечатка пальца при входе в приложения банков. Об этом стало известно из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось «РИА Новости». В ведомстве рекомендуют отдавать предпочтение сложным паролям и надежному антивирусу. Также там напоминают: данные банковских карт — номер, срок действия, CVC/CVV и ПИН — не стоит хранить в памяти смартфона или в легко доступных заметках. В МВД России подчеркнули, ни в коем случае не следует переходить по ссылкам в сообщении, даже если отправителем значится банк.

Россияне не соглашаются на повышение из-за страха потерять стабильность. Россияне не соглашаются на повышение в должности, если для этого нужно будет отказаться от льгот, корпоративных программ и соцпакета: 48% сотрудников выбирают финансовую стабильность на старой должности. Это следует из данных опроса, проведенного HR Lab. Исследование показало, что для 67% опрошенных работников важнее всего оказалась регулярная и предсказуемая зарплата, а под финансовым спокойствием они подразумевают гарантии, которые обеспечивает им работодатель. Среди респондентов 43% считают важным наличие корпоративных льгот, выплат и ДМС.

ИИ перестали считать способом сокращения расходов на зарплаты. Только треть компаний ожидают снижения фонда оплаты труда за счет внедрения ИИ. Общий экономический эффект технологии к 2030 году эксперты оценили в 7,9–12,8 трлн руб. в год. Об этом говорится в совместном исследовании «Яндекса» и «Яков и партнеры». Наиболее высоко эффект снижения затрат на ФОТ за счет ИИ оценили респонденты из отраслей транспорт и логистика, FMCG (по 57%), а также химии и нефтехимии (50%), наиболее низко — в строительстве и недвижимости (12%), а также в e-commerce, медицине и здравоохранении (по 14%).

Участки под жилье в Москве за год подорожали более чем на 20%. Средняя стоимость 1 га земли под жилую застройку в Москве в ноябре достигла 1,85 млрд руб. это на 23% превышает показатели аналогичного месяца 2024 г. Цены продолжают расти, несмотря на двукратное снижение инвестиций в приобретение участков, до 126 млрд руб. по итогам 11 месяцев 2025 г., констатируют в IBC Real Estate.

Каждый второй ребенок хочет покинуть Россию из-за блокировки Roblox. Каждый второй ребенок после решения о блокировке популярных онлайн-платформ пишет директору Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулинаой, что хочет уехать из России. Об этом глава ЛБИ сообщила в своем Telegram-канале. По ее словам, речь о детях от восьми до 16 лет. «Это ребята, которые всегда и везде ходят с флагами России. Искренне и от всей души. С какими мыслями и чувствами они будут жить дальше?», – написала Мизулина.

Половина жителей Швейцарии поддержали введение лимита на численность населения. Почти 50% граждан Швейцарии поддержали ограничение численности населения страны в 10 млн человек. Инициативу выдвинула права «Народная партия Швейцарии» – она выступает против иммиграции, утверждает, что слишком быстрый рост населения подавляет рынок жилья, транспорта и коммунальных услуг. Предложение поддерживают 48% населения (категории «да» и «скорее да»). Против выступили 41% опрошенных (категории «нет» и «скорее нет»). Bloomberg пишет, что сейчас население Швейцарии составляет чуть более 9 млн человек.