Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: нет понимания, как долго НДС будет 22%, в ГД предлагают временно вернуть сотрудников на удаленку, порог мелкой взятки проиндексируют

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

  • Песков: нет понимания, как долго НДС может оставаться на уровне 22%.

    Решение об увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% обоснованно и необходимо. Пока нет понимания, как долго ставка может оставаться на таком уровне, пояснил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

  • Роструду предложили через суд признавать договоры с самозанятыми трудовыми.

    Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества Валерий Фадеев заявил, что работодатели, вынуждающие людей оформлять самозанятость при наличии реальных трудовых отношений, должны действовать в рамках ТК.

    Фадеев отметил, что такие договоры нередко «по духу являются трудовыми».

    Он предложил наделить Роструд правом обращаться в суд с требованием признать подобные отношения трудовыми, чтобы они автоматически подпадали под действие трудового законодательства, пишут «Ведомости».

  • Штрафы со стороны работодателя не должны подменять собой КоАП. Президент заявил, что штрафы со стороны работодателя не должны подменять собой Кодекс РФ об административных правонарушениях. Об этом он сказал в ходе заседания СПЧ в ответ на доклад главы Совета Валерия Фадеева, который рассказал о проблеме широкого применения корпоративных штрафов, особенно на предприятиях, где работает большое количество самозанятых. «Со штрафами порядок надо навести. Ни в коем случае нельзя, чтобы на корпоративном уровне подменялось то, что должно решаться на уровне административного кодекса и так далее», — подчеркнул Путин.

  • Росфинмониторинг будет получать от НСПК данные о транзакциях через СБП и QR-коды. Росфинмониторинг с 1 сентября 2026 г. сможет напрямую и безвозмездно получать сведения от оператора карт «Мир», Национальной системы платежных карт (НСПК), по картам, операциям через СБП и единый QR-код. Порядок, сроки, объем и состав предоставляемой информации будут определяться соглашением между Росфинмониторингом и НСПК, согласованным с Банком России. Соответствующие поправки в антиотмывочный закон 115-ФЗ Госдума приняла во втором и третьем чтении.

  • В Госдуме предлагают временно вернуть офисных сотрудников на удаленку из-за роста заболеваемости гриппом. В регионах, где наблюдается эпидемический подъем гриппа, работодателям и сотрудникам следует договориться о временном переходе на удаленный формат работы. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Алексей Куринный. За последнюю неделю число случаев гонконгского гриппа в стране удвоилось.

  • В России предлагают пересмотреть пороги «мелкой взятки» с учетом инфляции. Экономист Александр Разуваев предложил увеличить предельный порог мелкой взятки с 10 до 50 тыс. рублей. Также он предложил поднять допустимую стоимость подарков для специалистов, кому запрещено преподносить что-то дороже 3 тыс. рублей, до 30 тыс. рублей.

  • В Общественной палате рассказали, как защититься от «схемы Долиной». Покупателям рекомендуют видеофиксацию, «самозапрет» и страховую защиту нотариальных действий.

  • Путин предупредил о риске потерять «все, что дорого» из-за ИИ.

    Как отказ от искусственного интеллекта и инструментов big data, так и их «бездумное» использование, грозят колоссальными рисками, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает корреспондент РБК.

  • Путин рассказал, что иногда ездит без мигалок и кортежей, в такие моменты он замечает проблемы с курьерами на электровелосипедах.

    Президент заявил, что порядок движения на улицах в городах должен быть отрегулирован.

  • Никаких экзаменов при переезде в РФ русскоязычных соотечественников из-за рубежа не должно быть. С такой позицией выступил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) РФ.

    С предложением скорректировать порядок приема в школ детей русскоязычных соотечественников, приехавших из-за рубежа, выступил глава СПЧ Валерий Фадеев. Он указал, что были случаи, когда таких детей не брали в школу из-за плохих результатов обязательных тестов.

  • Rutube обогнал YouTube по показателю дневной аудитории. Российский видеохостинг Rutube впервые обогнал американскую платформу YouTube по показателю дневной аудитории на российском рынке, сообщает ТАСС.

    На 6 декабря 2025 г. дневная аудитория Rutube достигла более 23,8 млн человек. Аналогичный показатель YouTube составил 22,3 млн пользователей.

  • Краснодар лидирует по сокращению числа алкомаркетов. Краснодар продемонстрировал максимальное в стране сокращение точек продаж алкогольной продукции по итогам 2025 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ Кубань» со ссылкой на исследование проекта Commers Estate. 

    По данным исследования, с января по декабрь количество алкомаркетов в городе уменьшилось с 1833 до 1284. Таким образом, сегмент потерял 549 точек, или почти треть своей сети.

  • Жену Макрона раскритиковали за оскорбление протестующих феминисток. Для описания активисток она использовала слово, обозначающее женскую особь собаки, в сочетании с эпитетом «грязные».

