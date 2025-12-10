💥Обзор новостей: нет понимания, как долго НДС будет 22%, в ГД предлагают временно вернуть сотрудников на удаленку, порог мелкой взятки проиндексируют

Песков: нет понимания, как долго НДС может оставаться на уровне 22%. Решение об увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% обоснованно и необходимо. Пока нет понимания, как долго ставка может оставаться на таком уровне, пояснил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Роструду предложили через суд признавать договоры с самозанятыми трудовыми. Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества Валерий Фадеев заявил, что работодатели, вынуждающие людей оформлять самозанятость при наличии реальных трудовых отношений, должны действовать в рамках ТК. Фадеев отметил, что такие договоры нередко «по духу являются трудовыми». Он предложил наделить Роструд правом обращаться в суд с требованием признать подобные отношения трудовыми, чтобы они автоматически подпадали под действие трудового законодательства, пишут «Ведомости».

Штрафы со стороны работодателя не должны подменять собой КоАП. Президент заявил, что штрафы со стороны работодателя не должны подменять собой Кодекс РФ об административных правонарушениях. Об этом он сказал в ходе заседания СПЧ в ответ на доклад главы Совета Валерия Фадеева, который рассказал о проблеме широкого применения корпоративных штрафов, особенно на предприятиях, где работает большое количество самозанятых. «Со штрафами порядок надо навести. Ни в коем случае нельзя, чтобы на корпоративном уровне подменялось то, что должно решаться на уровне административного кодекса и так далее», — подчеркнул Путин.

Росфинмониторинг будет получать от НСПК данные о транзакциях через СБП и QR-коды. Росфинмониторинг с 1 сентября 2026 г. сможет напрямую и безвозмездно получать сведения от оператора карт «Мир», Национальной системы платежных карт (НСПК), по картам, операциям через СБП и единый QR-код. Порядок, сроки, объем и состав предоставляемой информации будут определяться соглашением между Росфинмониторингом и НСПК, согласованным с Банком России. Соответствующие поправки в антиотмывочный закон 115-ФЗ Госдума приняла во втором и третьем чтении.

В Госдуме предлагают временно вернуть офисных сотрудников на удаленку из-за роста заболеваемости гриппом. В регионах, где наблюдается эпидемический подъем гриппа, работодателям и сотрудникам следует договориться о временном переходе на удаленный формат работы. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Алексей Куринный. За последнюю неделю число случаев гонконгского гриппа в стране удвоилось.

В России предлагают пересмотреть пороги «мелкой взятки» с учетом инфляции. Экономист Александр Разуваев предложил увеличить предельный порог мелкой взятки с 10 до 50 тыс. рублей. Также он предложил поднять допустимую стоимость подарков для специалистов, кому запрещено преподносить что-то дороже 3 тыс. рублей, до 30 тыс. рублей.

В Общественной палате рассказали, как защититься от «схемы Долиной». Покупателям рекомендуют видеофиксацию, «самозапрет» и страховую защиту нотариальных действий.

Путин предупредил о риске потерять «все, что дорого» из-за ИИ. Как отказ от искусственного интеллекта и инструментов big data, так и их «бездумное» использование, грозят колоссальными рисками, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает корреспондент РБК.

Путин рассказал, что иногда ездит без мигалок и кортежей, в такие моменты он замечает проблемы с курьерами на электровелосипедах. Президент заявил, что порядок движения на улицах в городах должен быть отрегулирован.

Никаких экзаменов при переезде в РФ русскоязычных соотечественников из-за рубежа не должно быть. С такой позицией выступил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) РФ. С предложением скорректировать порядок приема в школ детей русскоязычных соотечественников, приехавших из-за рубежа, выступил глава СПЧ Валерий Фадеев. Он указал, что были случаи, когда таких детей не брали в школу из-за плохих результатов обязательных тестов.

Rutube обогнал YouTube по показателю дневной аудитории. Российский видеохостинг Rutube впервые обогнал американскую платформу YouTube по показателю дневной аудитории на российском рынке, сообщает ТАСС. На 6 декабря 2025 г. дневная аудитория Rutube достигла более 23,8 млн человек. Аналогичный показатель YouTube составил 22,3 млн пользователей.

Краснодар лидирует по сокращению числа алкомаркетов. Краснодар продемонстрировал максимальное в стране сокращение точек продаж алкогольной продукции по итогам 2025 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ Кубань» со ссылкой на исследование проекта Commers Estate. По данным исследования, с января по декабрь количество алкомаркетов в городе уменьшилось с 1833 до 1284. Таким образом, сегмент потерял 549 точек, или почти треть своей сети.