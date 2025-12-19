⚡️ Клерк подарит продвижение на 100 тыс. показов за популярную статью

Вчера Клерк.ру побил рекорд посещаемости: нас читало 1 млн 282 уникальных пользователей, статья автора Трибуны залетела в топ Google. В связи с эти руководство Клерка решило подарить пользователю классный подарок — продвижение статей на 100 тыс. показов. Такой презент может получить каждый, у кого будет 500 тыс. открытий.

Вчера, 18 декабря Клерк посетило 1 млн 282 человека! Основной источник трафика — Google Discovery и Google поиск.

Данные счетчика Liveinternet

Топовая статья, которая привлекла читателей, — пост автора «Трибуны» Яны Васильевой с темой про пенсионные карты «С 15 декабря при снятии пенсии с карты потребуется подтверждение – новые правила», который на сегодняшний день собрал уже более 1 млн 200 тыс. просмотров.

Скрин статьи «С 15 декабря при снятии пенсии с карты потребуется подтверждение – новые правила»

Руководство Клерка решило отметить успех автора и подарить Яне Васильевой продвижение ее статей на Клерке на 100 тыс. показов и помочь ей собрать подписчиков на сайте! Такой подарок будет ждать каждого автора, который соберет более 500 тыс. открытий! Коллеги, кажется, это классная мотивация писать на «Клерк»?

О том, как писать посты в Трибуне, чтобы их читали здесь.