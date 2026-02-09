💥Обзор новостей: бизнес пожаловался на рост стоимости патента, разрешат сдавать на права без медсправки, запретят смотреть порно бездетным

Бизнес стал жаловаться властям на кратный рост стоимости патентов. Власти ряда регионов с начала текущего года многократно повысили стоимость патентов для предпринимателей, по отдельным видам деятельности — в 10 и более раз. По мнения бизнеса, такая стоимость — «экономически необоснованная». Владелец магазина-музея «Разные вещи» в Самаре Денис Черняк рассказал «Ведомостям», что с этого года патент на его бизнес вырос в 6 раз — с 60 000 до 350 000 руб. Резкое повышение стоимости патентов вынудило предпринимателей обратиться к уполномоченному по защите прав предпринимателей региона. Авторы письма указывают, что повышение является «экономически необоснованным». Патент из посильного платежа без адекватного обоснования превращается в один из крупнейших фиксированных расходов, сопоставимый или превышающий годовую аренду небольшого помещения, пишут авторы документа. В письме они просят омбудсмена проверить обоснованность стоимости патентов на розничную торговлю, а также дать оценку, насколько эти меры соответствуют целям государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства.

Через СБП прошло 103 трлн рублей в 2025 году. Граждане и компании за 2025 г. совершили через СБП 18,3 млрд операций на сумму 103 трлн руб., что превышает показатели 2024 г. на 36,57% и 48,2% соответственно, следует из данных Банка России. Среднее количество операций в сутки в прошлом году составило 50 млн, превысив на треть значение предыдущего года. Переводы между гражданами остаются наиболее популярной операцией в сервисе Банка России: в IV квартале они совершили 3,4 млрд переводов на 25,9 трлн руб., что больше показателей прошлого года на 16% и 20,47% соответственно. При этом 4 из 10 переводов – это переводы граждан между своими счетами в разных банках. Всего за 2025 г. через СБП люди сделали 12,71 млрд переводов (+33% к 2024 г.) на 91,9 трлн руб. (+49%).

Россиянам могут разрешить сдавать на права без медсправки. Россиянам могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинской справки, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно документу, россиян могут освободить от предъявления медицинской справки при подаче заявления через «Госуслуги» на сдачу экзамена на водительские права. Это будет возможно, если информация о здоровье кандидата в водители есть в едином электронном реестре.

В Госдуме предложили переименовать День святого Валентина. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила переименовать 14 февраля в «День любви» или «День плюшевой игрушки», чтобы уйти от упоминания святого Валентина. « Важно не просто поменять название, а создать целый комплекс: и новое название, и символ — например, сердечки, плюшевые игрушки как знак доброты. Это должен быть день любви, признания, нежности. Мы вполне можем 14 февраля, не вспоминая Валентина с его неоднозначной историей, сделать праздником тех, для кого слова "любовь", "семья", "дети" — важнейшие в жизни. Это может быть "День любви" или "День плюшевой игрушки», — рассказала она. По ее словам, важно не запрещать сам праздник, а предложить такой вариант, который приживется и станет народным.

В России вдвое повысили плату за воду без счетчика. Повышающий коэффициент при оплате тарифа за холодную воду без счетчика вырос в России в этом году вдвое - с 1,5 до 3 - для борьбы с мошенническими схемами. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Он указал на случаи, когда количество проживающих в жилом помещении не соответствует числу прописанных, например, в квартирах, которые сдают в аренду.

В Госдуме хотят запретить смотреть порно бездетным. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая выступила с предложением запретить бездетным россиянам доступ к сайтам для взрослых в целях стимулирования рождаемости. Буцкая пояснила, что «взрослый» контент выступает заменой реальных отношений, снижая мотивацию к созданию семьи и рождению детей, особенно среди молодежи. По ее словам, люди должны заниматься любовью для того, чтобы у них рождались дети.

Фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку в короткой программе на Олимпиаде. Российскому фигуристу Петру Гуменнику перед Олимпийскими играми 2026 года не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами. Первыми об этом сообщили «Спорт-Экспресс» и «РИА Новости» со ссылкой на источник. Команда спортсмена узнала об этом за день-два до отлета в Милан, который ожидается в ночь на 8 февраля.