Заблокируют ли Google в России: что говорят власти
Горелкин: заблокировать Google «можно, но зачем?»
После замедления на этой неделе Telegram в сети появились слухи о возможной блокировки Google в России. Пользователи начали писать в интернете, что «Северная Корея все ближе». Так ли это? Вот, что известно на данный момент.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин опроверг слухи о возможной блокировке Google в России. По словам чиновника, потенциальная блокировка Google повлечет комплекс негативных эффектов – прежде всего, проблемы с работоспособностью операционной системы Android.
«Очередное громкое заявление о блокировке Google хочется прокомментировать мемом: «Можно, но зачем?». Ведь очевидно, что блокировка повлечет целый комплекс негативных эффектов – прежде всего, проблемы с работоспособностью операционной системы Android (а это 60% всех смартфонов российских пользователей).
Угрожать блокировкой, чтобы заставить Google выплатить космический штраф по судебному иску российских компаний? Не думаю, что такое сработает. Тем более, что эта история еще не закончена: идут суды в иностранных юрисдикциях, задействуются правовые механизмы. И даже если этот штраф не получится взыскать полностью, остается шанс на соглашение на каких-то вменяемых условиях.
Да, зависимость российских граждан от сервисов Google многим не нравится, но отказ от них должен быть постепенным. Я считаю, что нужно создавать законодательные условия для плавного перехода на отечественные решения. А что до громких заявлений о блокировке – таких планов на самом деле нет: специально уточнил это в контролирующих органах», — написал Горелкин в своем канале в Мах.
В свою очередь зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что Роскомнадзор теоретически может заблокировать Google.
«На мой взгляд, это вполне технически реализуемо. Не уверен, что это в моменте нужно. Я думаю, что Роскомнадзор принял решение все-таки дождаться того счастливого момента, когда Google вернется в Россию, и взыскать с него деньги», — сказал Свинцов.
Напомним, задолженность российского подразделения Google — ООО «Гугл» — перед отечественными телеканалами составила более 91,5 квинтиллиона руб. Квинтиллион — это единица с 18 нулями. Речь идет о неустойке, которую компания обязана выплатить российским телевещателям за блокировку их каналов на YouTube.
Что будет, если Google отключат
Последствия, с которыми в России могут столкнуться при блокировке Google, в беседе с 360.ru оценил преподаватель программирования и IT-специалист Кирилл Ситнов. Возможные ограничения, по его словам, в первую очередь коснутся сетевой инфраструктуры — в частности, DNS-серверов, которые участвуют в преобразовании адресов сайтов.
«Да, многие сервисы работают через DNS-серверы Google, но [альтернативы] в России есть. <…> Скорее всего, все устройства автоматически смогут переключиться на другие серверы», — сказал он.
Проблемы могут возникнуть и с поиском на сайтах, если речь идет о встроенном через Google функционале, и со шрифтами. Ситнов заметил, что сервисы Google достаточно тесно связаны с жизнью россиян, поэтому резко отказаться от них в любом случае не выйдет, но возможно, что переходить на классические логины и пароли и искать альтернативные площадки все-таки придется.
Заблокируют ли Google в России?
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии8
А зачем Ватсапп блокируют? И то, что им пользуется большинство россиян, не помешало.
и даже заблокировать сам себя))
Активисты-"лимоновцы"* заблокировали вход в московский офис Роскомнадзора в Китайгородском проезде в Москве велосипедным замком. Также они повесили рядом плакат с лозунгом, призывающим отменить надзор в интернете и работу РКН. "Нацболы" утверждают, что охранник, попытавшийся противодействовать им, не смог открыть заблокированную "лимоновцами"* дверь.
Активисты также опубликовали манифест, в котором говорится, что блокировки ресурсов и ограничения связи стали постоянным явлением, пользователя "облагают абсурдными запретами" и "насильно загоняют в наспех слепленные государственные платформы".
Рядом со входом был размещён плакат с лозунгом: «Даёшь интернет без надзора — Россию без Роскомпозора».
сложно представить такой масштаб