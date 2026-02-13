Заблокируют ли Google в России: что говорят власти

Вопрос о потенциальной блокировке Google в России оказался в центре внимания, после того, как в комитете по информационной политике допустили техническую возможность ограничений. Рассказываем, что известно на данный момент.

Горелкин: заблокировать Google «можно, но зачем?»

После замедления на этой неделе Telegram в сети появились слухи о возможной блокировки Google в России. Пользователи начали писать в интернете, что «Северная Корея все ближе». Так ли это? Вот, что известно на данный момент.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин опроверг слухи о возможной блокировке Google в России. По словам чиновника, потенциальная блокировка Google повлечет комплекс негативных эффектов – прежде всего, проблемы с работоспособностью операционной системы Android.

«Очередное громкое заявление о блокировке Google хочется прокомментировать мемом: «Можно, но зачем?». Ведь очевидно, что блокировка повлечет целый комплекс негативных эффектов – прежде всего, проблемы с работоспособностью операционной системы Android (а это 60% всех смартфонов российских пользователей). Угрожать блокировкой, чтобы заставить Google выплатить космический штраф по судебному иску российских компаний? Не думаю, что такое сработает. Тем более, что эта история еще не закончена: идут суды в иностранных юрисдикциях, задействуются правовые механизмы. И даже если этот штраф не получится взыскать полностью, остается шанс на соглашение на каких-то вменяемых условиях.



Да, зависимость российских граждан от сервисов Google многим не нравится, но отказ от них должен быть постепенным. Я считаю, что нужно создавать законодательные условия для плавного перехода на отечественные решения. А что до громких заявлений о блокировке – таких планов на самом деле нет: специально уточнил это в контролирующих органах», — написал Горелкин в своем канале в Мах.

В свою очередь зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что Роскомнадзор теоретически может заблокировать Google.

«На мой взгляд, это вполне технически реализуемо. Не уверен, что это в моменте нужно. Я думаю, что Роскомнадзор принял решение все-таки дождаться того счастливого момента, когда Google вернется в Россию, и взыскать с него деньги», — сказал Свинцов.

Напомним, задолженность российского подразделения Google — ООО «Гугл» — перед отечественными телеканалами составила более 91,5 квинтиллиона руб. Квинтиллион — это единица с 18 нулями. Речь идет о неустойке, которую компания обязана выплатить российским телевещателям за блокировку их каналов на YouTube.

Что будет, если Google отключат

Последствия, с которыми в России могут столкнуться при блокировке Google, в беседе с 360.ru оценил преподаватель программирования и IT-специалист Кирилл Ситнов. Возможные ограничения, по его словам, в первую очередь коснутся сетевой инфраструктуры — в частности, DNS-серверов, которые участвуют в преобразовании адресов сайтов.

«Да, многие сервисы работают через DNS-серверы Google, но [альтернативы] в России есть. <…> Скорее всего, все устройства автоматически смогут переключиться на другие серверы», — сказал он.

Проблемы могут возникнуть и с поиском на сайтах, если речь идет о встроенном через Google функционале, и со шрифтами. Ситнов заметил, что сервисы Google достаточно тесно связаны с жизнью россиян, поэтому резко отказаться от них в любом случае не выйдет, но возможно, что переходить на классические логины и пароли и искать альтернативные площадки все-таки придется.