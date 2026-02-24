ОК БСН моб 3500
🔴 Вебинар: Импорт из Китая в 2026: пошаговый алгоритм для бухгалтера — от контракта до вычета НДС →
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: пенсии 80-летним повысят с 1 марта, меняется расчет алиментов при начислении единого пособия, Дурова подозревают в содействии терроризму

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

  • Пенсии граждан, достигших 80-летия в феврале, повысят с 1 марта. Традиционно бессрочную надбавку получат все пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет. С марта они начнут получать двойную фиксированную выплату — ₽19 169,38 с учетом январской индексации на 7,6%. Если пенсионер получил в феврале нынешнего года первую группу инвалидности, ему также (со дня установления группы инвалидности) будет произведен перерасчет размера фиксированной выплаты — она будет выплачиваться в двойном размере. То есть размер фиксированной выплаты увеличится на ₽9584,69, до суммарной ₽19 169,38 в месяц.

  • Меняется расчет алиментов при начислении единого пособия. С 1 марта 2026 года при расчете единого пособия для семей с детьми алименты будут считать с опорой на среднюю зарплату по региону за предыдущий год по официальным данным Росстата. Ранее использовался минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который с 1 января 2026 года составляет ₽27 093. В отдельных субъектах России размер средней зарплаты значительно превышает МРОТ. В итоге все больше семей будут получать отказы в назначении единого пособия, даже если в реальности никаких алиментов они не получают, считает аналитик института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. Сам порядок выплаты алиментов не меняется — корректируется лишь механизм их учета при назначении пособий.

  • Новые правила для МФК усложнят получение микрозайма. С 1 марта в России изменятся правила выдачи микрозаймов — микрофинансовые компании будут обязаны идентифицировать заемщиков с помощью биометрических данных при выдаче средств онлайн. Это же нововведение ждет и микрокредитные компании (МКК) с весны 2027 года. Если на момент подачи заявки на оформление займа у потенциального клиента не будет сдана биометрия определенного вида, МФК не сможет выдать ему денежные средства.

  • Правительство не поддержало отмену платы за размещение сетей для кабельного ТВ. Правительство просит обосновать необходимость освобождения операторов связи от платы за установку сетей для оказания смежных услуг в многоквартирных домах (МКД). Речь идет о прокладке кабелей в доме для кабельного ТВ, умных домофонов с видеонаблюдением и умных счетчиков, автоматически передающих данные о потреблении электроэнергии в управляющую компанию (УК). Это следует из отзыва Белого дома на законопроект двух сенаторов.

  • С 1 марта вступают в силу новые правила бронирования и проживания в гостиницах, хостелах, кемпингах, базах отдыха. Главное новшество — теперь туристы могут получить полную сумму предоплаты при отмене бронирования до дня заезда. Кроме того, в договоре оказания гостиничных услуг должны содержаться сведения о бронировании — условия и сроки его отмены, а также возврата денег.

  • Перечень разрешенных игрушек для детсадов создадут в Минпросвещения. «

    Планируется сформировать системный подход к оснащению детских садов по всей стране. Определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка», — рассказал РИА Новости глава ведомства Кравцов.

    Благодаря таким игрушкам дети узнают об исторических деятелях России, культурных традициях, народных художественных промыслах и достижениях страны.

  • В России появится единый сертификат для экспорта и импорта рыбы. Росрыболовство предложило ввести унифицированный сертификат для экспорта и импорта рыбной продукции.

  • Аферисты стали предлагать россиянам вступить в чат подъезда.

    Жулики пишут жертвам в мессенджерах и предлагают им присоединиться к чату подъезда якобы для обмена актуальными новостями.

    Там преступники в том числе просят подтвердить личные данные под предлогом перерасчета коммунальных платежей.

  • С 1 марта вводятся изменения в правила авиаперевозок. Электронный посадочный талон официально приравняют к бумажному. Из технической возможности он превращается в гарантированное право пассажира, за исполнение которого несет ответственность перевозчик. Также вводится четкий регламент на случай, если номер выхода на посадку неизвестен заранее, сказано на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

  • В Москве около Савеловского вокзала произошел взрыв.

    Погибли двое: полицейский и человек, активировавший взрывное устройство, сообщили в МВД.

  • Павла Дурова подозревают в содействии терроризму. Действия основателя Telegram стали предметом расследования по уголовному делу о содействии террористической деятельности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на материалы ФСБ.

    Издание отмечает, что с 2022 года в России зарегистрировано более 153 тыс. преступлений с использованием мессенджера, из них 33 тыс. — диверсионно-террористическе и экстремистские, включая организацию взрывов, поджогов военкоматов и убийств. По информации ведомства, через Telegram координировался теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года.

  • На Сахалине спасли заблудившегося тюленя непонятного вида. На Сахалине в 20 километрах от открытой воды обнаружили заблудившегося тюленя. Потеряшку обнаружили, отловили и пересадили в переноску. К удивлению людей, за несколько дней без еды и воды он даже не потерял в весе.

    Когда находку рассмотрели, специалисты удивились. Ни на Сахалине, ни их коллеги во Владивостоке и Москве не смогли отнести животное ни к одному из известных видов тюленей.

⚡️ 18 марта — живой семинар с Эльвирой Митюковой в Москве!

2026 год — это не «косметические правки», а системные изменения: новое ФСБУ 4/2023, обновленная декларация по налогу на прибыль за 2025 год, ограничения по переносу расходов, усиленный контроль и новые требования к инвентаризации и раскрытию информации.

Если вы подписываете прибыль и формируете бухгалтерскую отчетность — это обязательный апдейт.

На семинаре разберём:

🔴пошаговый алгоритм заполнения декларации по налогу на прибыль

🔴применение ФСБУ 4/2023 на практике

🔴типичные ошибки, из-за которых приходят доначисления

🔴как выстроить защитную позицию при проверках

Формат — живой. Можно задать свой вопрос, разобрать конкретную ситуацию и получить комментарий эксперта, а не общий ответ.

Спикер — Эльвира Митюкова, один из самых сильных практиков по налогообложению в России.

Всего 30 мест — камерный формат для реальной работы.

Сейчас цена 15 000 ₽. Далее — 18 750 ₽.

Забронируйте место заранее и закройте вопрос с отчётностью без лишних рисков!

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

261 подписчик1 281 пост

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

12
ГлавнаяЗащитник