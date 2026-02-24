💥Обзор новостей: пенсии 80-летним повысят с 1 марта, меняется расчет алиментов при начислении единого пособия, Дурова подозревают в содействии терроризму

Пенсии граждан, достигших 80-летия в феврале, повысят с 1 марта. Традиционно бессрочную надбавку получат все пенсионеры, которым в феврале исполнилось 80 лет. С марта они начнут получать двойную фиксированную выплату — ₽19 169,38 с учетом январской индексации на 7,6%. Если пенсионер получил в феврале нынешнего года первую группу инвалидности, ему также (со дня установления группы инвалидности) будет произведен перерасчет размера фиксированной выплаты — она будет выплачиваться в двойном размере. То есть размер фиксированной выплаты увеличится на ₽9584,69, до суммарной ₽19 169,38 в месяц.

Меняется расчет алиментов при начислении единого пособия. С 1 марта 2026 года при расчете единого пособия для семей с детьми алименты будут считать с опорой на среднюю зарплату по региону за предыдущий год по официальным данным Росстата. Ранее использовался минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который с 1 января 2026 года составляет ₽27 093. В отдельных субъектах России размер средней зарплаты значительно превышает МРОТ. В итоге все больше семей будут получать отказы в назначении единого пособия, даже если в реальности никаких алиментов они не получают, считает аналитик института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. Сам порядок выплаты алиментов не меняется — корректируется лишь механизм их учета при назначении пособий.

Новые правила для МФК усложнят получение микрозайма. С 1 марта в России изменятся правила выдачи микрозаймов — микрофинансовые компании будут обязаны идентифицировать заемщиков с помощью биометрических данных при выдаче средств онлайн. Это же нововведение ждет и микрокредитные компании (МКК) с весны 2027 года. Если на момент подачи заявки на оформление займа у потенциального клиента не будет сдана биометрия определенного вида, МФК не сможет выдать ему денежные средства.

Правительство не поддержало отмену платы за размещение сетей для кабельного ТВ. Правительство просит обосновать необходимость освобождения операторов связи от платы за установку сетей для оказания смежных услуг в многоквартирных домах (МКД). Речь идет о прокладке кабелей в доме для кабельного ТВ, умных домофонов с видеонаблюдением и умных счетчиков, автоматически передающих данные о потреблении электроэнергии в управляющую компанию (УК). Это следует из отзыва Белого дома на законопроект двух сенаторов.

С 1 марта вступают в силу новые правила бронирования и проживания в гостиницах, хостелах, кемпингах, базах отдыха. Главное новшество — теперь туристы могут получить полную сумму предоплаты при отмене бронирования до дня заезда. Кроме того, в договоре оказания гостиничных услуг должны содержаться сведения о бронировании — условия и сроки его отмены, а также возврата денег.

Перечень разрешенных игрушек для детсадов создадут в Минпросвещения. « Планируется сформировать системный подход к оснащению детских садов по всей стране. Определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка», — рассказал РИА Новости глава ведомства Кравцов. Благодаря таким игрушкам дети узнают об исторических деятелях России, культурных традициях, народных художественных промыслах и достижениях страны.

В России появится единый сертификат для экспорта и импорта рыбы. Росрыболовство предложило ввести унифицированный сертификат для экспорта и импорта рыбной продукции.

Аферисты стали предлагать россиянам вступить в чат подъезда. Жулики пишут жертвам в мессенджерах и предлагают им присоединиться к чату подъезда якобы для обмена актуальными новостями. Там преступники в том числе просят подтвердить личные данные под предлогом перерасчета коммунальных платежей.

С 1 марта вводятся изменения в правила авиаперевозок. Электронный посадочный талон официально приравняют к бумажному. Из технической возможности он превращается в гарантированное право пассажира, за исполнение которого несет ответственность перевозчик. Также вводится четкий регламент на случай, если номер выхода на посадку неизвестен заранее, сказано на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В Москве около Савеловского вокзала произошел взрыв. Погибли двое: полицейский и человек, активировавший взрывное устройство, сообщили в МВД.

Павла Дурова подозревают в содействии терроризму. Действия основателя Telegram стали предметом расследования по уголовному делу о содействии террористической деятельности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на материалы ФСБ. Издание отмечает, что с 2022 года в России зарегистрировано более 153 тыс. преступлений с использованием мессенджера, из них 33 тыс. — диверсионно-террористическе и экстремистские, включая организацию взрывов, поджогов военкоматов и убийств. По информации ведомства, через Telegram координировался теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года.