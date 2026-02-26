💥Обзор новостей: штрафах за закрытое лицо в общественных местах, анонимность в интернете нужна только преступникам, появились фейковые чаты поликлиник

В Госдуму внесен проект о штрафах за закрытое лицо в общественных местах. В Госдума внесен проект закона, предусматривающий наказание за пребывание в общественном месте с закрытым лицом, если идентификация личности невозможна. Согласно проекту поправок в КоАП, подготовленных в КПРФ, такое поведение будет караться штрафом от 10 до 15 тыс. руб., а при повторном нарушении сумма возрастет до 15-30 тыс. руб. Исключения составят ситуации, обусловленные медицинскими причинами, профессиональными обязанностями, погодными условиями либо участием в спортивно-культурных мероприятиях. Аналогичные меры действуют и в Казахстане, где запрещено появляться в общественных зонах в одежде, препятствующей узнаванию, за некоторыми оговоренными исключениями.

Горелкин: анонимность в интернете нужна только преступникам. «Лично я убежден, что анонимность нужна только для совершения правонарушений и ведения информационных войн, поэтому я всегда поддерживал законодательные инициативы, направленные на деанонимизацию. Например, о маркировке А+ или законов об обязательной проверке данных администраторов доменных имен, которые сегодня будут предметно обсуждаться на закрытой части нашей встречи», — сказал депутат. При этом он отметил, что тотальный контроль сети не укладывается в российский менталитет. «С моей точки зрения, тотальный контроль тоже не наш путь, это не соответствует российскому менталитету. Недаром в нашем законопроекте о защите биометрических данных отдельно прописан запрет навязывания таких услуг», — считает парламентарий.

Россиянам хотят ограничить переводы крипты за границу и внутри страны, а также ввести ограничения на ее покупку. Такие пункты есть в новом регулирование крипторынка, которые разработали Минфин и ЦБ, узнал РБК. Законопроект также регламентирует расчёты в крипте для физлиц-резидентов, иностранцев и компаний — большинство операций можно будет провести только в контуре банков.

Путин поручил расширить семейную ипотеку. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения, которые позволят семьям с детьми покупать квартиру по льготной ипотеке на вторичном рынке жилья в домах, построенных более 20 лет назад и расположенных в городах с низким объемом строительства жилья.

Каждый пятый водитель готов доверить ИИ подбор машины и расчет расходов. Почти половина российских автолюбителей (44%) готовы купить машину в цифровом формате. Остальные 56% пока предпочитают традиционные способы приобретения авто, говорится в совместном исследовании Rambler&Co. 41% водителей допускают использование искусственного интеллекта в решении задач, но преимущественно рутинных: расчет стоимости владения (14%), работа голосовым ассистентом (11%), сравнение характеристик авто (8%). Только 8% готовы доверить ему более сложные функции, а 59% полагаются только на себя, подсчитали аналитики.

Жулики стали добавлять россиян в фейковые чаты поликлиник. Аферисты пишут там ФИО и дату рождения и просят подтвердить прикрепление к медицинской организации. Если человек соглашается, ему поступает ссылка с якобы анкетой для подтверждения персональных данных, однако она оказывается фишинговой. Перейдя по ней, жертва может запустить автоматическое скачивание вредоносного ПО, которое даст преступникам удалённый доступ к компьютеру или телефону.

Задержан зампред правления «Газпром нефти» Джалябов. Правоохранители задержали зампредседателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова. Его заподозрили в получении взяток на общую сумму более 29 млн руб., пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

АвтоВАЗ сообщил о самой в тяжелой ситуации за 20 лет. Январь и февраль 2026 года стали для российского авторынка худшими за два десятилетия ведения статистики, заявил директор по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин на форуме ForAuto 2026. «На мой взгляд, это, наверное, худшие январь–февраль за последние 20 лет ведения статистики. Если еще и методику подсчета рынка чуть подправить и учитывать именно новые автомобили, которые реально продаются и ставятся на регистрацию, рынок по факту еще хуже»,— сказал господин Костромин.

Эмиграция из США впервые с 1935 года превысила иммиграцию. В 2025 г. больше людей выехало, чем прибыло на территорию США, – впервые с 1935 г., сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Глава минобороны Пакистана заявил о начале открытой войны с талибами. На минувшей неделе Пакистан нанес авиаудары по уездам в нескольких афганских провинциях. По данным талибов, погибли и пострадали десятки мирных жителей.