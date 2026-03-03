В Россию хотят вернуть крепостное право: увольняться предлагают разрешить только раз в год

Увольняться нужно разрешить только один раз в год, а именно в Юрьев день — 26 ноября, заявил бизнесмен Герман Стерлигов.

Православный бизнесмен Герман Стерлигов предлагает запретить увольнение по собственному желанию в любое время.

«Нужно вернуть Юрьев день. Это день осенью, когда за неделю до и неделю после люди уходили на все четыре стороны от своего работодателя, от своего хозяина. Каждый был свободен уходить раз в году. Сейчас люди, и в основном молодые, скачут как блохи по работам. Они пришли – и уволились. Это безобразие. Один раз в году мог человек уволиться, чтобы на него имело хоть какой-то смысл тратить время и силы, обучать его чему-то, объяснять что-то, чтобы он научился, работал нормально. А вот как скачут молодые. Надо ограничивать возможность увольнения с работы хотя бы раз в год – на Юрьев день. Прекрасная традиция. Причем это лучше для самой этой молодежи, скачущей туда-сюда. Потому что они тратят время жизни на то, что бегают по разным работам», — отметил Стерлигов «Абзацу».

Основные положения его инициативы:

Увольнение разрешается только один раз в год — на Юрьев день (26 ноября);

Возможность перейти к другому работодателю предоставляется ровно за неделю до или после этого праздника;

Это поможет «вразумить» молодых специалистов, чтобы те ответственнее подходили к работе и к своей жизни.

Как вам инициатива по сокращению текучки?