Обзор позитивных новостей: выходит цифровая премьера «Чебурашки 2», занятия садоводством делают человека счастливее в пожилом возрасте, гепарды не умеют рычать

Почти 55% россиян выступили против легализации онлайн-казино. Большинство граждан России не поддерживают идею легализации онлайн-казино, показал опрос аналитического центра ВЦИОМ. Согласно результатам исследования, с которым ознакомились «Ведомости», 55% респондентов скорее не одобряют возможный вывод гемблинга из тени. Поддерживают эту инициативу 30% опрошенных, еще 15% затруднились с ответом.

Гепарды — самые быстрые наземные млекопитающие, но они не умеют рычать. Вместо этого гепард мяукает почти как домашняя кошка и издает характерное «чириканье». Оказывается, из-за анатомии «рычащих» больших кошек (лев, тигр, леопард, ягуар) подъязычная кость и связки гортани устроены так, что позволяют вибрировать на низких частотах — получается рык. У гепарда этот аппарат жестче и ближе к малым кошкам, поэтому диапазон звуков выше: мяуканье, мурчание, щебет, шипение.

7 марта состоится цифровая премьера «Чебурашки 2». Онлайн-премьера фильма «Чебурашка 2» состоится 7 марта. Картина, установившая рекорд российского кинопроката и собравшая за 52 дня более 6 миллиардов рублей, будет доступна исключительно на платформе Start. Фильм «Чебурашка», вышедший в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката.

Занятия садоводством делают человека счастливее в пожилом возрасте. Турецкие исследователи сообщили, что занятия садоводством способны улучшать эмоциональное самочувствие пожилых людей и уменьшать выраженность депрессивных проявлений. Об этом пишет Public Health Nursing. Авторы пришли к выводу, что даже регулярная работа с растениями один раз в неделю может положительно отражаться на психическом состоянии людей старшего возраста.

Генная терапия для лечения избытка холестерина прошла первую фазу испытаний. Китайские медики и молекулярные биологи успешно завершили проведение первой фазы клинических испытаний экспериментальной генной терапии, нацеленной на лечение семейной гиперхолестеринемии - аномально высокой концентрации жиров в кровотоке больного.

«Союзмультфильм» планирует запустить собственное производство игрушек в России. «Союзмультфильм» ведет переговоры с партнерами по локализации производства игрушек в России в течение трех-пяти лет, рассказала председатель совета директоров этой киностудии Юлиана Слащева. По ее словам, производство планируется запустить на базе собственного завода, который, скорее всего, будет построен в Подмосковье.

Древесные лягушки зимуют на земле. С наступлением заморозков, они обледеневают. Их сердце перестает биться. Технически — это смерть. Однако, с наступлением весны лягушки оттаивают и оживают. То же самое касается и грифовых (щелкающих) черепах. Когда с воды сходит лед, она наконец-то делает вдох впервые за 6 месяцев.

На Бирюлевской улице в Москве кот провел три дня на дереве, не сумев спуститься самостоятельно. Животное живет в подвале нежилого здания, о нем заботятся местные жители — именно они обратились за помощью. Спасатели «СпасРезерва» обнаружили кота на высоте около 10–12 метров и расчистили снег, чтобы установить лестницу. В итоге операцию завершили успешно — кота сняли с дерева без последствий.

В Приморье медвежат-сирот доставили в центр реабилитации. Медвежатам всего лишь около месяца, поэтому без матери в дикой природе они бы не выжили. Сейчас малыши находятся под постоянным наблюдением. Главная задача специалистов — выкормить медвежат и укрепить их здоровье.