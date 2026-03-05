💥Обзор новостей: МВД должно принять участие в обелении экономики, лицензирование табачной розницы отложили, в ГД призвали отказаться от показа фильма «Красотка»

Путин: МВД должно принять участие в обелении российской экономики. Президент Владимир Путин на коллегии МВД заявил, что органы внутренних дел не должны ставить барьеры законопослушному бизнесу. Однако силовики должны принимать участие в обелении экономки России. Их задача — «обеспечить дальнейшую декриминализацию потребительского рынка».

Лицензирование табачной розницы отложили до сентября. Запланированное на 1 марта 2026 года лицензирование розничной и оптовой торговли табачной продукцией не стартовало. Теперь процесс может начаться лишь с 1 сентября, профильный законопроект только готовят ко второму чтению. Спорными оказались в том числе полномочия региональных властей, которым предлагается дать возможность вводить запрет на продажу вейпов.

Минфин предложил решение проблемы неплатежей в закупках госкомпаний. Минфин готовит решение проблемы неплатежей, на которую жаловался бизнес последние два года, сообщили РБК в ведомстве. Им станет внедрение электронного актирования — фиксации приемки товаров и услуг — в закупках госкорпораций и компаний с госучастием.

В России ужесточат контроль за проведением техосмотра. МВД России доработало проект по обновлению контроля за проведением техосмотра, сообщает ТАСС. Новые правила предполагают отключение недобросовестных операторов от Единой автоматической системы техосмотра без одобрения Союза страховщиков.

Графики работы детских садов и групп продленного дня в школах РФ нужно выстраивать с учетом занятости родителей, заявил президент России Владимир Путин.

Туроператоров обязали вернуть деньги за туры на Ближний Восток. Туроператоры обязаны возвращать средства россиянам в полном объеме за туры на Ближний Восток, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, туроператорам разрешат использовать фонд персональной ответственности (ФПО) для возвращения средств и отсрочат уплату взноса в него на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.

Милонов призвал отказаться от показа фильма «Красотка» накануне 8 Марта. Виталий Милонов призвал отечественные телеканалы отказаться от показа американского фильма «Красотка» с актерами Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях накануне празднования 8 Марта, а также публично и ритуально сжечь все пленки и копии. «Американские фильмы про проституток — это не то, о чем должны грезить наши женщины», — сказал он РИА Новости.

Четверть экономически активного населения РФ постоянно пользуется ИИ. Согласно ноябрьскому опросу ВЦИОМа, 48% россиян всех возрастов используют ИИ в своей жизни. Чаще всего ИИ используют для работы (20%) и для учебы (18%). Наиболее массовые пользователи ИИ – молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Из них 79% применяют ИИ в жизни, впрочем, 45% из них не могут объяснить, что это такое.

Минпромторг расширил список разрешенных в такси автомобилей. Минпромторг опубликовал обновленный реестр автомобилей, которые подпадают под требования закона о локализации такси. В него включили две модели «Москвича» – кроссоверы М70 и М90, электрокар UMO 5 (проект EVM и «Яндекса»), а также фургон Sollers SF1.

В ОП призвали дать отцам возможность полноценно воспитывать детей после развода. Большинство отцов после развода не могут реализовать свои родительские права и обязанности по воспитанию и заботе о детях, которые предусмотрены в Семейном кодексе. Об этом заявил председатель Межрегионального общественного движения в защиту семьи, отцовства, материнства и детства «Православный родительский комитет» священник Вячеслав Клюев на круглом столе в Общественной палате (ОП). Клюев отметил, что в судебных актах зачастую указывается, что отец – это неравновесный матери родитель. Он также назвал абсурдной существующую практику финансового содержания детей после развода. Находясь в браке, отец сам определяет, сколько денег ему тратить на своих детей, продолжил он. После расторжения брака за него это делает государство, зачастую определяя к выплате «космические денежные суммы», которые никогда в семье раньше на детей не тратились, добавил он.