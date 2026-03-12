Дедлайны марта 2026: отчеты, которые нельзя провалить

Март — месяц, когда годовая отчетность за 2025 год встречается с текущими платежами за февраль. В статье эксперт Елена Шедис, спикер онлайн-конференции «Большой БухСтрим-2026», рассказала про актуальные сроки и дала краткие пояснения, которые помогут пройти отчетный месяц без ошибок.

Март — один из самых «пиковых» месяцев для бухгалтеров. Чтобы вы ничего не пропустили, подготовили вместе с экспертом шпаргалку — что и когда должны сдавать в марте компании и ИП.

«Важное изменение 2026 года. Налоговая реформа внесла коррективы в привычный порядок работы. Базовая ставка НДС выросла с 20% до 22%, а лимит для освобождения от НДС на УСН теперь составляет 20 млн рублей . Учитывайте это при подготовке отчетов», — рекомендует Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса и спикер онлайн-конференции Клерка «Большой БухСтрим-2026».

10 марта — декларация о плате за НВОС за 2025 год

Срок: до 10 марта

С 2025 года обязанность сдавать декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду распространяется на все компании, даже если плата равна нулю.

Способ подачи:

Свыше 25 000 рублей — только электронно

До 25 000 рублей — на бумаге с дублированием в личном кабинете Росприроднадзора

16 марта — уплата страховых взносов на травматизм за февраль 2026 года

Срок: до 16 марта

Работодатели платят страховые взносы на обязательное социальное страхование сотрудников от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний ежемесячно до 15-го числа следующего месяца, напоминает СФР. «Если 15-е число — выходной или праздничный день, срок переносится на ближайший рабочий день», — уточнил фонд.

То есть в марте 2026 года взносы нужно заплатить не позднее 16 числа, так как 15 марта — воскресенье.

Платежи производятся через казначейский счет с использованием специального КБК 797 1 02 12000 06 1000 160.

20 марта — декларация и уплата косвенных налогов по импортированным товарам за февраль 2026 года

Срок: до 20 марта

Организации и ИП, ввозящие товары из Армении, Казахстана, Беларуси или Киргизии, вместо отдельных деклараций по НДС и акцизам подают одну — по косвенным налогам.

Форму нужно подать до 20 числа месяца, следующего за тем, как импортный товар был принят к учету. Если компания ввозит товары, являющиеся предметом лизинга, то декларацию подают в месяце, следующем за лизинговым платежом. То есть, 20 марта подаем за февраль.

25 марта — уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов

Срок: до 25 марта

Уведомления нужны ИФНС, чтобы знать, сколько денег списать с ЕНС налогоплательщика. Если по итогам отчетного периода сумма налога или страхового взноса к уплате равна нулю, уведомление подавать не нужно.

Также уведомления не нужны по тем платежам, срок уплаты которых наступает после сдачи отчета.

По страховым взносам от несчастных случаев уведомлять ИФНС не придется, потому что они уплачиваются в СФР. Уведомление нужно, если вы сами рассчитали платеж, а налоговой инспекции пока неоткуда узнать сумму.

Форма по КНД 1110355, электронный формат и правила заполнения утверждены приказом ФНС № ЕД-7-8/1047 от 2 ноября 2022 года.

Декларация по налогу на прибыль за 2025 год

Срок: до 25 марта

Организации на ОСНО сдают декларацию по обновленной форме, утвержденной приказом ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@.

Кому сдавать:

Все плательщики налога на прибыль

При среднесписочной численности до 100 человек — можно на бумаге, свыше 100 — только электронно

Декларация по УСН за 2025 год (для организаций)

Срок: до 25 марта

С 1 марта 2026 года действует новая форма декларации по УСН (приказ ФНС от 26.11.2025 № ЕД-7-3/1017@).

Важно: ИП сдают декларацию позже — до 27 апреля 2026 года .

Персонифицированные сведения о физлицах за февраль

Срок: до 25 марта

Персонифицированные сведения о физлицах должны подавать все организации и ИП, производящие выплаты в пользу физлиц по трудовым договорам и определенным гражданско-правовым договорам.

Нюанс: если в феврале не было выплат, подается форма с прочерком в строке 070.

Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год

Срок: до 31 марта

Обратите внимание, что бухотчетность за 2025 год сдается по новым формам из ФСБУ 4/2023. Формы из приказа ФНС от 02.07.2010 № 66н больше не действуют, применять их нельзя. С этого года отчетность представляется исключительно в электронном виде. Налоговые органы сами размещают ее в государственном реестре финансовой отчетности.

Формировать отчетность по правилам нового ФСБУ должны все организации, кроме:

бюджетников;

Центробанка;

тех, кто составляет консолидированную финотчетность или отчетность не для целей Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

ИП, как и прежде, могут не заполнять бухотчетность, так как не обязаны вести бухучет.

Что важно учесть:

Применение новых стандартов ФСБУ, вступивших в силу с 2025 года;

Корректное отражение изменений в учетной политике;

Наличие аудиторского заключения (для организаций, подлежащих обязательному аудиту).

Сохраняйте, делитесь с коллегами, чтобы ничего не пропустить. Если сомневаетесь в готовности отчетности — лучше проверить заранее, чем платить штрафы.