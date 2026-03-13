💥Обзор новостей: налог на выезд за границу, в ГД допустили блокировку VPN, Клерк проводит бесплатную онлайн-конференцию Большой БухСтрим-2026

В РСТ предложили создать единый фонд и взимать в него взносы с каждого выезжающего. В России необходимо создать единый гарантийный фонд за счет взносов граждан, выезжающих за рубеж. По мнению президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильи Уманского, собранные таким способом деньги можно использовать для вывоза застрявших за рубежом туристов. Глава Российского союза туриндустрии хочет собирать «по копеечке» с каждого россиянина, чтобы спасти тех, кто застрял за границей.

Пожаловаться на коллекторов теперь можно на «Госуслугах» — сервис запустило Минцифры. Обратиться смогут сами должники, родители, опекуны или попечители несовершеннолетнего или недееспособного должника, представитель должника, а также человек, которому коллекторы звонят по ошибке. Нарушением считается разглашение сведений о долге третьим лицам, угрозы, ругань, звонки и сообщения в недопустимое время, добавили в ведомстве. Заявление нужно подписать электронной подписью, представив имеющиеся доказательства.

Власти поручили вернуть средства за отмененные туры на Ближний Восток. Туристам вернут деньги за отмененные туры на Ближний Восток через фонд персональной ответственности туроператора. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Для возврата средств необходимо, чтобы поездка планировалась в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт, Иран, Израиль с 28 февраля по 31 марта. Туроператор должен предоставить уведомление о возврате в объединение туроператоров в сфере выездного туризма не позднее 15 апреля.

Банк России незначительно понизил курсы доллара, евро и юаня на 13 марта. Центробанк РФ понизил курс доллара с 79,068 руб. 12 марта до 79,067 руб. на 13 марта. Курс евро составил 91,39 руб. против 91,94 руб. днем ранее. Юань упал с 11,51 до 11,5 руб.

Депутат допустил возможную блокировку трафика через VPN в России. Следующим этапом в России станет «замедление в принципе любого трафика внутри запрещенного VPN». Об этом заявил изданию «Подъем» зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. «Любой гражданин, который будет использовать нелегальный VPN, не сможет зайти никуда. <...> Тормозить будет все: и Telegram, и все остальные сервисы», — сказал депутат.

Суд приговорил к пожизненным срокам исполнителей теракта в «Крокус сити». Второй Западный окружной военный суд приговорил исполнителей теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл» к пожизненному заключению. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

В Ленинградской области запретили продавать бензин несовершеннолетним. По данным кабмина Ленобласти, запрет будет действовать на всех АЗС без исключения с 12 марта по 31 декабря 2026 г. Как отметили в правительстве, решение связано с профилактикой противоправных действий с участием подростков.

В России могут запретить продажу фастфуда лицам до 21 года. С соответствующей инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он призвал ограничить продажу фастфуда вблизи высших учебных заведений и поднять возраст для его покупки до 21 года. По словам Орлова, негативный эффект от потребления такой пищи носит накопительный характер и последствия проявляются в боле старшем возрасте. Вредные пищевые привычки могут привести к ожирению и сердечно-сосудистым заболеваниям. А так же инфарктам и инсультам.

Москвичи стали массово скупать пейджеры, рации и бумажные карты. Москвичи в марте стали массово скупать рации, пейджеры, стационарные телефоны и бумажные карты, рассказали РИА Новости в Wildberries. « За период с 6 по 10 марта по сравнению с 6-10 февраля в Москве значительно выросли продажи товаров, которые позволяют оставаться на связи даже в условиях нестабильного мобильного интернета. Например, оборот бытовых радиостанций (раций) вырос на 27%, пейджеров для связи с клиентами и персоналом - на 73%, стационарных телефонов - на четверть», — сообщили в компании.

Некомплект сотрудников во ФСИН превысил 30%. Нехватка личного состава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) превысила 30,5%. Во многих подразделениях некомплект офицеров достигает 50% и более, рассказал директор ФСИН Аркадий Гостев.

Лекарства от диабета предложили выдавать трудоспособным пациентам. Приоритет в льготном лекарственном обеспечении следует отдать трудоспособным пациентам с сахарным диабетом II типа, считают ученые НМИЦ эндокринологии им. И. И. Дедова. В качестве целевой группы эндокринологи выделили 105 507 россиян в возрасте до 60 лет с сердечно-сосудистыми и почечными патологиями, которые не имеют инвалидности и сейчас не получают льготные препараты.

Каждый пятый представитель поколения Z приходит на собеседование вместе с родителями, пишет Fortune. Родители нередко берут на себя переговоры, обсуждая будущую зарплату без участия самого кандидата. Более того, после трудоустройства свыше половины родителей продолжают приходить в офис, чтобы проверять условия работы.