💥Обзор новостей: ФНС будет следить за переводами, ФНС будет передавать ЦБ информацию о финансовой жизни каждого, ИНН станет обязательным для идентификации в банке
ФНС запланировали дать право следить за переводами россиян. Это следует из двух законопроектов, которые обсуждались и были согласованы правительственной комиссией по законопроектной деятельности 23 марта. Законопроекты направлены на расширение информационного обмена между ФНС и Банком России, чтобы выявлять потенциально укрываемые от налогов доходы, которые физические лица получают переводами на счета, карты и кошельки. Согласно поправкам, Центральный банк будет анализировать потоки операций и передавать в ФНС данные о гражданах, чьи транзакции имеют признаки предпринимательской деятельности или получения скрытых доходов. Налоговая служба, в свою очередь, получает право без открытия проверок истребовать из любых банков полную информацию по счетам таких лиц.
ФНС будет передавать ЦБ информацию о финансовой жизни каждого физического лица. Закон о налоговых органах дополняется новыми статьями, которые обязывают ФНС в автоматическом режиме передавать Центробанку данные «о финансовой жизни каждого физического лица», включая факты открытия и закрытия всех счетов, статус доступа к электронным кошелькам, «и главное — сведения о категориях легальных доходов», пишет РБК.
ФНС сможет видеть общую картину регулярных поступлений на счета людей. «Если вы ежемесячно получаете на карту от одного человека примерно одну и ту же сумму, то алгоритмы могут сделать вывод, что вы сдаете в аренду имущество. Или же, если вы переводите одним и тем же людям регулярно примерно одинаковые суммы и одновременно зарегистрированы в качестве ИП или являетесь руководителем юридического лица, то имеются признаки выплаты серой заработной платы», — приводит примеры эксперт по антиотмывочному законодательству, автор телеграм-канала «Тот самый 115-ФЗ» Сергей Юдаков.
ИНН гражданина станет обязательным для идентификации в банке.
В основной «антиотмывочный» закон (115-ФЗ) предлагается внести поправку, обязывающую банки запрашивать у клиентов ИНН как при обычной, так и при упрощенной идентификации клиента. Участники рынка должны будут передавать в налоговые органы сведения об открытии (закрытии или изменений реквизитов) банковских счетов с указанием ИНН их владельцев, а в случае отсутствия ИНН у физического лица — обеспечивать присвоение ИНН физлицам для открытия счетов. Сейчас ИНН гражданина не является обязательным форм-фактором для идентификации клиента.
Большинство малых и средних предприятий в этом году столкнулись с ухудшением ведения бизнеса, показал опрос «Опоры России». Причины — рост налоговой нагрузки и падение выручки. Для сохранения рентабельности предприниматели повышают цены, переходят на более дешевые материалы и оптимизируют внутренние процессы.
Адаптироваться удается не всем: 5,4% опрошенных заявили о прекращении деятельности. Почти четверть компаний также используют схемы дробления или рассматривают такую возможность.
Комиссия правительства одобрила законопроект об обращении криптовалют. Законопроект направлен на легализацию деятельности по выпуску цифровых активов и обмену криптовалют под контролем государства, защиту прав инвесторов и обеспечение соблюдения валютного законодательства.
Проект закрепляет понятия цифровой валюты (как средства платежа и инвестиций), цифровых финансовых активов, утилитарных цифровых прав и гибридных цифровых прав.
Президент провел совещание по экономическим вопросам. Глава государства обратил внимание на снижение внутреннего валового продукта (ВВП) России на 2,1% в январе. Промпроизводство в стране, по его словам, сократилось на 0,8%. Вместе с тем добыча полезных ископаемых выросла на 0,5%, но, как уточнил президент, это произошло еще до повышения цен на энергоносители в мире.
Необходимо вернуться к устойчивому экономическому росту, одновременно снижая инфляцию и сохраняя стабильность на рынке труда, подчеркнул Путин.
С 1 апреля 2026 пересчитают стоимость ОСАГО за безаварийную езду. Коэффициент бонус-малус (КБМ), указывающий на безаварийную езду и позволяющий получать скидку при покупке полиса ОСАГО, меняется с 1 апреля: для автомобилистов, которые в течение предыдущего периода становились виновниками аварий, он увеличится, а для безаварийных водителей – снизится.
Людям старше 60 лет предложили запретить принимать звонки из-за границы. В новой редакции второго пакета антимошеннических мер предусмотрено, что россиянам старше 60 лет могут ограничить звонки из-за границы на стационарные телефоны. «Оператор связи обязан не пропускать вызовы, инициируемые с абонентских номеров, не входящих в российскую систему и план нумерации, при отсутствии согласия абонента, достигшего возраста 60 лет и использующего абонентский номер, входящий в ресурс географически определяемой зоны нумерации», — говорится в тексте законопроекта. При этом, согласно тексту законопроекта, абонент старше 60 лет, использующий городской номер, вправе дать оператору связи согласие на получение звонков из-за рубежа в порядке, установленном правилами оказания услуг связи.
Официальный курс валют ЦБ РФ на вторник, 24 марта: доллар – 81,88 руб. (-2,12 руб.), евро – 94,73 руб. (-2,56 руб.), юань – 11,87 руб. (-0,35 руб.).
Суд конфисковал активы Александра Галицкого на 8 млрд рублей. Тверской суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры о запрете деятельности объединения, включающего Александра Галицкого и корпорацию «Алмаз кэпитал партнерс, ЛТД». По решению суда в доход государства обращено имущество бизнесмена на сумму около 8 млрд руб.
Судебный процесс по иску длился всего одно заседание. «Мы не согласны с решением суда, будем его обжаловать. Безусловно, нужно дождаться мотивировочной части решения, но само по себе удовлетворение требований полагаем необоснованным», – заявила «Ведомостям» адвокат Галицкого .
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.