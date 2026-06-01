Как отдыхаем в июне 2026 года: выходные и рабочие дни

Рассказываем, как отдыхаем, сколько будет выходных и рабочих дней в июне 2026 года. А также выгодно ли брать отпуск в этот месяц.

Как отдыхаем в июне 2026 года

В июне 2026 года россиян ждут длинные выходные. 12 июня в России отмечают один из главных государственных праздников — День России.

Отдыхаем три дня, с пятницы 12 июня по воскресенье 14 июня. Кроме того, предпраздничный рабочий день — четверг, 11 июня, — будет сокращен на один час.

Сколько рабочих дней в июне 2026

Производственный календарь на июнь 2026 года утвержден официально и применяется по всей стране — от частных компаний до государственных учреждений.

Показатель Количество дней / часов Календарных дней 30 Рабочих дней 21 Выходных и нерабочих праздничных дней 9 Норма рабочего времени (40-часовая неделя) 167 час Норма рабочего времени (36-часовая неделя) 150.2 Норма рабочего времени (24-часовая неделя) 99.8

Выгодно ли брать отпуск в июне 2026

Июнь с финансовой точки зрения — выгодный месяц для отпуска. Чем больше рабочих дней в месяце, тем дороже стоит каждый день отпуска.

Если хотите добавить к отпуску несколько дней, при этом не хотите тратить дни ежегодного отпуска, то брать нужно праздничные периоды. По ТК РФ праздничные дни в отпуск не входят. Например, можно взять отпуск с 8 по 11 июня, тогда отдых, тогда отдых составит 9 дней.

Или продлить отдых можно после Дня России — с 15–19 июня. Тогда отпуск составит 10 дней отдыха с учетом выходных.

Как считать отпуск, если он включает 12 июня

Если отпуск совпал с праздничным денем — 12 июня, то важно помнить, что нерабочие праздничные дни, выпавшие на время ежегодного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней такого отпуска не включают и не оплачивают.

Формула расчета отпускных в 2026 году. Дни = (29,3 / Количество дней в месяце) * Количество отработанных дней.

Совет: если у вас ожидается повышение зарплаты — планируйте отпуск после этого события. Размер отпускных увеличится, ведь их будут считать с учетом на более высокий доход.