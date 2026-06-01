Как отдыхаем в июне 2026 года: выходные и рабочие дни
В июне 2026 года россиян ждут длинные выходные. 12 июня в России отмечают один из главных государственных праздников — День России.
Отдыхаем три дня, с пятницы 12 июня по воскресенье 14 июня. Кроме того, предпраздничный рабочий день — четверг, 11 июня, — будет сокращен на один час.
Подробный график работы на июнь можно посмотреть в производственном календаре «Клерка».
Сколько рабочих дней в июне 2026
Производственный календарь на июнь 2026 года утвержден официально и применяется по всей стране — от частных компаний до государственных учреждений.
Показатель
Количество дней / часов
Календарных дней
30
Рабочих дней
21
Выходных и нерабочих праздничных дней
9
Норма рабочего времени (40-часовая неделя)
167 час
Норма рабочего времени (36-часовая неделя)
150.2
Норма рабочего времени (24-часовая неделя)
99.8
Выгодно ли брать отпуск в июне 2026
Июнь с финансовой точки зрения — выгодный месяц для отпуска. Чем больше рабочих дней в месяце, тем дороже стоит каждый день отпуска.
Если хотите добавить к отпуску несколько дней, при этом не хотите тратить дни ежегодного отпуска, то брать нужно праздничные периоды. По ТК РФ праздничные дни в отпуск не входят. Например, можно взять отпуск с 8 по 11 июня, тогда отдых, тогда отдых составит 9 дней.
Или продлить отдых можно после Дня России — с 15–19 июня. Тогда отпуск составит 10 дней отдыха с учетом выходных.
Как считать отпуск, если он включает 12 июня
Если отпуск совпал с праздничным денем — 12 июня, то важно помнить, что нерабочие праздничные дни, выпавшие на время ежегодного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней такого отпуска не включают и не оплачивают.
Формула расчета отпускных в 2026 году. Дни = (29,3 / Количество дней в месяце) * Количество отработанных дней.
Совет: если у вас ожидается повышение зарплаты — планируйте отпуск после этого события. Размер отпускных увеличится, ведь их будут считать с учетом на более высокий доход.
