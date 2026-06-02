💥Обзор новостей: президента попросили не снижать порог доходов для плательщиков НДС, СПОТ заработал без уплаты обеспечительного платежа, МРОТ — 60 тыс. рублей

Президента и кабмин попросили не снижать порог доходов для плательщиков НДС. Общероссийская организация малого и среднего бизнеса «Опора России» попросила приостановить дальнейшее понижение порога годового дохода для плательщиков НДС и проанализировать последствия уже принятых мер. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал президент организации Александр Калинин. Письма с таким предложением были направлены президенту и председателю правительства. Речь идет о сохранении действующего порога 20 млн руб., но «в идеале стоило бы вернуться к конструкции 2025 г., когда НДС возникал с 60 млн руб.», добавил Калинин. Текущая нагрузка на микропредприятия чрезмерна, считает Калинин. «Например, в Китае НДС платят примерно с 11 млн руб. оборота. Но там ставка НДС около 1%, нет нашей упрощенки, а налог на прибыль для малых компаний – около 5%. У нас же предприниматель может платить 6% по упрощенной системе налогообложения (УСН) плюс 5% НДС, фактически 11% с оборота», – отмечает президент «Опоры России».

Новый механизм СПОТ заработал без уплаты обеспечительного платежа. Импортеров грузов из стран ЕАЭС на время освободили от уплаты обеспечительного авансового платежа в рамках запущенной с 1 июня системы подтверждения ожидания товаров. Для товаров, ввозимых в РФ через Белоруссию, переходный период продлится до 31 октября этого года, для остальных стран союза — до 1 июля. Ведомства объясняют это заботой о бизнесе, которому предоставляется дополнительное время для перехода на новый, более жесткий, чем прежде, порядок.

Малый бизнес жалуется на проблемы с оплатой контрактов крупных компаний. По ним, в отличие от закупок госкомпаний, действующего механизма погашения задолженности нет. Малый бизнес испытывает сложности с получением оплаты в срок по коммерческим контрактам с крупными компаниями, рассказал в интервью «Ведомостям» глава объединения «Опора России» Александр Калинин. Если с оплатой контрактов в рамках 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием у субъектов малого и среднего предпринимательства) есть механизм контроля со стороны властей, то в случае с коммерческими закупками получить оплату в срок значительно сложнее, отметил он.

Повысить МРОТ до 60 тысяч рублей предложили для поддержки рождаемости. Лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал повысить МРОТ до 60 тыс. рублей для улучшения демографической ситуации в стране. Он также предложил учредить строительные сберегательные кассы, чтобы сделать жилье более доступным. Он подчеркнул, что многие опасаются заводить детей из-за высоких цен на жилье и ставок по ипотеке, которые практически сравнялись с потребительскими кредитами. По мнению депутата, большинство мер материальной поддержки рождаемости оказываются неэффективными из-за общей экономической ситуации и проблем с доступностью недвижимости.

Ущерб по делу «бумажного» НДС превысил 1 млрд рублей. Свыше 1 млрд руб. составил ущерб российскому бюджету по уголовному делу против более 20 фигурантов, привлеченных в разных регионах за схему ухода от налога фиктивными сделками с фирмами-однодневками посредством крупнейшей площадки «бумажного» НДС. «Уголовное дело было возбуждено в конце марта этого года в отношении более 10 фигурантов. Это не считая банальных дроперов, которых установлено сотни, и тех, кто был задержан чуть позднее. Обыски проводились в городах столичного региона, в местах проживания более 20 подозреваемых, и далее по их адресам - до Сибири. Пока приблизительный по этому делу ущерб составляет свыше 1 млрд рублей, но эта цифра может возрасти», — рассказал собеседник ТАСС.

Поступления в бюджет от московских предприятий МСП выросли на 4%. Число предприятий малого и среднего бизнеса в Москве за год выросло более чем на 8 тыс., рост налоговых поступлений, выплаченных ими в российский бюджет, в первом квартале увеличился на 4%. За первый квартал 2026 года налоговые поступления от столичного бизнеса в российский госбюджет составили 725,3 млрд руб. (+3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В бюджет Москвы было выплачено 270,4 млрд руб. Наибольший прирост налоговых платежей продемонстрировали предприятия в сфере строительства (+12%), образования (+13%), недвижимости и медицины (и там и там платежи выросли на 7%). В структуре платежей лидируют выплаты по НДФЛ, составившие 132 млрд руб. (45,6%). Поступления по налогу на прибыль составили 79,2 млрд руб. (29,3%), по упрощенной системе налогообложения — 37,5 млрд руб. (13,9%).

Кабмин внес в Госдуму законопроект о мерах поддержки «Почты России». Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому «Почте России» будут оказаны новые меры поддержки, в том числе станет доступно размещение рекламы на платежках ЖКХ и создание цифровых почтовых ящиков для юридически значимых сообщений.

В России внедрят верификацию через биометрию для пользователей каршеринга. В России до 2027 года внедрят систему верификации пользователей каршеринга для установления личности и проверки водительских прав с помощью биометрии, следует из документа правительства.

Российское общество психиатров значительно обновило клинические рекомендации по терапии ПТСР. Врачи впервые сформулировали для армейского руководства советы по сохранению психического здоровья военнослужащих: психиатры рекомендуют находиться в зоне боевых действий не более шести месяцев, а при непрерывных боях — не дольше двух недель. Документ также вводит в отечественную практику понятие комплексного ПТСР, которое значительно отличается от обычного «гражданского» посттравматического расстройства.