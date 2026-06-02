Обзор новостей: президента попросили не снижать порог доходов для плательщиков НДС, СПОТ заработал без уплаты обеспечительного платежа, МРОТ — 60 тыс. рублей
Президента и кабмин попросили не снижать порог доходов для плательщиков НДС. Общероссийская организация малого и среднего бизнеса «Опора России» попросила приостановить дальнейшее понижение порога годового дохода для плательщиков НДС и проанализировать последствия уже принятых мер. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал президент организации Александр Калинин. Письма с таким предложением были направлены президенту и председателю правительства. Речь идет о сохранении действующего порога 20 млн руб., но «в идеале стоило бы вернуться к конструкции 2025 г., когда НДС возникал с 60 млн руб.», добавил Калинин. Текущая нагрузка на микропредприятия чрезмерна, считает Калинин. «Например, в Китае НДС платят примерно с 11 млн руб. оборота. Но там ставка НДС около 1%, нет нашей упрощенки, а налог на прибыль для малых компаний – около 5%. У нас же предприниматель может платить 6% по упрощенной системе налогообложения (УСН) плюс 5% НДС, фактически 11% с оборота», – отмечает президент «Опоры России».
Новый механизм СПОТ заработал без уплаты обеспечительного платежа. Импортеров грузов из стран ЕАЭС на время освободили от уплаты обеспечительного авансового платежа в рамках запущенной с 1 июня системы подтверждения ожидания товаров. Для товаров, ввозимых в РФ через Белоруссию, переходный период продлится до 31 октября этого года, для остальных стран союза — до 1 июля. Ведомства объясняют это заботой о бизнесе, которому предоставляется дополнительное время для перехода на новый, более жесткий, чем прежде, порядок.
Малый бизнес жалуется на проблемы с оплатой контрактов крупных компаний. По ним, в отличие от закупок госкомпаний, действующего механизма погашения задолженности нет. Малый бизнес испытывает сложности с получением оплаты в срок по коммерческим контрактам с крупными компаниями, рассказал в интервью «Ведомостям» глава объединения «Опора России» Александр Калинин. Если с оплатой контрактов в рамках 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием у субъектов малого и среднего предпринимательства) есть механизм контроля со стороны властей, то в случае с коммерческими закупками получить оплату в срок значительно сложнее, отметил он.
Повысить МРОТ до 60 тысяч рублей предложили для поддержки рождаемости. Лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал повысить МРОТ до 60 тыс. рублей для улучшения демографической ситуации в стране. Он также предложил учредить строительные сберегательные кассы, чтобы сделать жилье более доступным. Он подчеркнул, что многие опасаются заводить детей из-за высоких цен на жилье и ставок по ипотеке, которые практически сравнялись с потребительскими кредитами. По мнению депутата, большинство мер материальной поддержки рождаемости оказываются неэффективными из-за общей экономической ситуации и проблем с доступностью недвижимости.
Ущерб по делу «бумажного» НДС превысил 1 млрд рублей. Свыше 1 млрд руб. составил ущерб российскому бюджету по уголовному делу против более 20 фигурантов, привлеченных в разных регионах за схему ухода от налога фиктивными сделками с фирмами-однодневками посредством крупнейшей площадки «бумажного» НДС. «Уголовное дело было возбуждено в конце марта этого года в отношении более 10 фигурантов. Это не считая банальных дроперов, которых установлено сотни, и тех, кто был задержан чуть позднее. Обыски проводились в городах столичного региона, в местах проживания более 20 подозреваемых, и далее по их адресам - до Сибири. Пока приблизительный по этому делу ущерб составляет свыше 1 млрд рублей, но эта цифра может возрасти», — рассказал собеседник ТАСС.
Поступления в бюджет от московских предприятий МСП выросли на 4%. Число предприятий малого и среднего бизнеса в Москве за год выросло более чем на 8 тыс., рост налоговых поступлений, выплаченных ими в российский бюджет, в первом квартале увеличился на 4%. За первый квартал 2026 года налоговые поступления от столичного бизнеса в российский госбюджет составили 725,3 млрд руб. (+3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В бюджет Москвы было выплачено 270,4 млрд руб. Наибольший прирост налоговых платежей продемонстрировали предприятия в сфере строительства (+12%), образования (+13%), недвижимости и медицины (и там и там платежи выросли на 7%). В структуре платежей лидируют выплаты по НДФЛ, составившие 132 млрд руб. (45,6%). Поступления по налогу на прибыль составили 79,2 млрд руб. (29,3%), по упрощенной системе налогообложения — 37,5 млрд руб. (13,9%).
Кабмин внес в Госдуму законопроект о мерах поддержки «Почты России». Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому «Почте России» будут оказаны новые меры поддержки, в том числе станет доступно размещение рекламы на платежках ЖКХ и создание цифровых почтовых ящиков для юридически значимых сообщений.
В России внедрят верификацию через биометрию для пользователей каршеринга. В России до 2027 года внедрят систему верификации пользователей каршеринга для установления личности и проверки водительских прав с помощью биометрии, следует из документа правительства.
Российское общество психиатров значительно обновило клинические рекомендации по терапии ПТСР. Врачи впервые сформулировали для армейского руководства советы по сохранению психического здоровья военнослужащих: психиатры рекомендуют находиться в зоне боевых действий не более шести месяцев, а при непрерывных боях — не дольше двух недель. Документ также вводит в отечественную практику понятие комплексного ПТСР, которое значительно отличается от обычного «гражданского» посттравматического расстройства.
Родственники погибших туристов группы Дятлова хотят добиться нового дела. Родные членов туристической группы Игоря Дятлова планируют добиваться возбуждения нового уголовного дела. Об этом адвокат Евгений Черноусов сообщил ТАСС.
По его словам, по делу проводились судебно-медицинские экспертизы, вскрытие девяти тел погибших. К актам вскрытия по каждому уголовному делу должны прилагаться химические экспертизы и гистология, но, как утверждает Черноусов, «они не приложены».
«Значит, они не были проведены», – заявил он. По мнению защиты, такие экспертизы могли бы подтвердить ту или иную возможную причину гибели туристов. 2 февраля 1959 г. группа из девяти туристов под руководством Дятлова погибла при невыясненных обстоятельствах на одном из перевалов Северного Урала.
