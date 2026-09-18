💥Обзор новостей: регионам предложили оставлять не менее 50% налогов, бизнесу позволят реструктурировать долги до банкротства, общепит в зоне повышенного внимания ФНС

ЛДПР предложила оставлять регионам и муниципалитетам не менее 50% налогов. ЛДПР предложила установить минимальную долю налоговых доходов, остающихся в региональных и местных бюджетах, на уровне не менее 50% от общего объема налогов, собираемых на соответствующей территории. С таким предложением лидер партии Леонид Слуцкий обратился к министру финансов РФ Антону Силуанову.

С 1 октября новые лимиты изменят работу самозанятых на агрегаторах и цифровых платформах. С октября начнет действовать постановление правительства России № 760 от 19.06.2026. Документ вводит временной лимит работы самозанятого с одним заказчиком через онлайн-платформу. Период действия постановления — до 1 октября 2032 года. Систематической занятостью будут считать работу на одного заказчика через платформу от 60 часов в месяц и более в течение шести месяцев подряд. Если хотя бы в одном месяце сотрудник отработает меньше 60 часов, отсчет шестимесячного периода обнулится, пояснила Федеральная налоговая служба (ФНС).

В ГД внесли проект о самозапрете на увеличение лимита кредитной карты. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести самозапрет на увеличение лимита кредитной карты. Депутаты отметили, что при наличии такого запрета банк до увеличения лимита должен проверять сведения в квалифицированных бюро кредитных историй и не вправе увеличивать лимит до снятия запрета гражданином. В случае нарушения законопроектом предлагается применить соразмерное последствие: кредиторы не смогут требовать исполнения обязательств в части задолженности, возникшей вследствие использования суммы сверх лимита, действовавшего до запрещенного увеличения, а также начисленных на эту часть процентов, неустоек и других платежей.

Правительство считает важным дать возможность бизнесу реструктурировать долги до банкротства. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. «Нам нужно обновить закон о банкротстве. Главное здесь — возможность реструктуризации задолженности на добанкротной стадии. То есть, когда предприятие хорошее, но, например, не рассчитало кредитную нагрузку, взяло слишком много кредитов или рассчитывало, что ставка пойдет вниз, а она вниз не пошла, - и надо списать часть долга. Тогда есть единые правила, часть долга списывают. Банки списывают, подрядчики списывают и так далее, но зато получают потом нормальное предприятие, которое нормально платит», — отметил министр.

Налоговая служба усиливает контроль за денежными потоками бизнеса. Кроме того, ФНС заметно увеличила доначисления крупному бизнесу. Налоговые органы используют автоматическую сверку счетов-фактур, контроль онлайн-касс, маркировки товаров и движения денежных средств. На этом фоне предприятия общепита входят в зону повышенного внимания: в отрасли несложно сопоставить официальную выручку с загрузкой зала, закупками продуктов, числом сотрудников и заказами через сервисы доставки. Для ресторана на упрощенной системе лимит выручки — критическая точка: его превышение означает переход на общую систему с НДС и налогом на прибыль. Чтобы этого избежать, часть выручки некоторые рестораны выводят из отчетности: наличные принимают без оприходования, оплата не проводится через кассу, в декларации попадают заниженные суммы.

Бизнес призвал к послаблениям для инвестирующих в защиту предприятий. Правительство обсудило вопросы господдержки инвестирующих в свою защиту или уже пострадавших от атак предприятий, бизнес подготовил предложения по регуляторным и налоговым послаблениям. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Как отметил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, правительство и регионы должны помогать бизнесу компенсировать издержки. «Однако эту помощь важно увязывать с подтвержденными вложениями в физическую защиту, в резервирование критического оборудования и логистики, а также в восстановление пострадавших объектов», — подчеркнул он.

В ФНС сообщили о подписании меморандума с налоговым управлением Катара. Глава ФНС России Даниил Егоров и руководитель Главного налогового управления Катара Халифа бин Джассим Аль-Кувари закрепили партнерство подписанием Меморандума о взаимопонимании. Документ направлен на развитие технического сотрудничества и обмен опытом в налоговой сфере. Стороны сфокусируются на внедрении клиентоцентричных подходов, совершенствовании методов сбора налогов, управлении задолженностью и разработке налоговой политики будущего.

Аксаков: нет цели вводить тотальный контроль за финансами граждан. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что нет цели вводить тотальный контроль за финансами граждан РФ. Поэтому использование цифрового рубля остается исключительно добровольным. «В социальных сетях и мессенджерах накануне выборов начала распространяться недостоверная информация, которую мошенники пытаются выдать за заявления официальных лиц. Утверждения о том, что с определенной даты цифровой рубль якобы станет обязательным, а иностранную валюту можно будет покупать только после подтверждения доходов, не соответствуют действительности. Никаких подобных решений быть не может, это бред и абсурд», — сказал он.

Матери-героини будут получать по 1 млн рублей через Соцфонд с 2027 года. Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проект постановления правительства, который вносит изменения в правила выплаты единовременного денежного поощрения при награждении орденом «Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава» или при присвоении звания «Мать-героиня». Документ устанавливает следующие размеры единовременного денежного поощрения: при присвоении звания «Мать-героиня» — 1 млн рублей;

при награждении орденом «Родительская слава» — 500 тыс. рублей;

при награждении медалью ордена «Родительская слава» — 200 тыс. рублей.

Король Великобритании Карл III заявил об «экзистенциальной опасности» ИИ. Карл III заявил, что возможности ИИ потенциально могут попасть «не в те руки» и быть использованы «катастрофическими способами». По его мнению, над технологией необходимо установить контроль, «пока не стало слишком поздно».

Каждая третья россиянка мстит мужчине через еду. Около трети (34%) опрошенных жительниц России хотя бы раз намеренно портили еду партнера, когда были на него обижены. По данным опроса, чаще всего причиной становились обидные слова во время ссоры (50%), забытая годовщина (44%) и возвращение домой позже обещанного (31%). Более трети (38%) россиянок добавляли в блюдо ингредиент, который мужчина не любит. Еще 31% пересаливали еду, а 19% — делали ее острее.