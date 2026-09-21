💥Обзор новостей: АУСН увеличил платежи государству в 40 раз, неуплату ЖКУ и алиментов включат в долговую нагрузку, в паспорт можно внести дополнительные отметки

Микробизнес на АУСН увеличил платежи государству в 40 раз. Доходы консолидированного бюджета России от налогового режима автоУСН (АУСН), на котором нет НДС, в 2026 году продемонстрировали резкий рост. По состоянию на 16 сентября предприниматели на АУСН заплатили в бюджеты 184,3 млрд руб. — в 41 раз больше, чем за весь 2025 год (4,5 млрд). Это следует из обновленных данных Минфина, которые изучил РБК. Основная часть суммы (чуть менее 100 млрд руб.) ушла в бюджеты регионов, остальное (84,7 млрд руб.) поступило в федеральную казну в соответствии с распределением этих налоговых поступлений (46% — в федеральный бюджет, 54% — в бюджет субъекта).

Работающие в опасных условиях труда могут выйти на пенсию в 45 лет. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что работающие в опасных условиях труда россияне могут выйти на пенсию в 45 лет. «В 45 лет на пенсию могут выйти только работающие в опасных условиях труда. То есть это возможно, например, для членов экипажей летных судов, для спасателей», — рассказала Бессараб.

Неуплату ЖКУ и алиментов могут включить в долговую нагрузку, сообщают «Известия» со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении проект ЦБ об основных направлениях развития финансового рынка на 2027-2029 годы. «В проекте Основных направлений развития финансового рынка на 2027-2029 годы... Регулятор (ЦБ - ред.) предлагает не только передавать эти сведения (просрочка по алиментам, коммунальным или другим имущественным обязательствам - ред.) в БКИ (бюро кредитных историй - ред.), но и обязать кредиторов включать их в расчет долговой нагрузки», — пишет газета. Тем самым, поясняет издание, учет этих данных увеличит оценку долговой нагрузки клиента, а также может снизить его шансы на новую ссуду.

МВД: в паспорт могут внести отметки о регистрации и расторжении брака. Граждане по желанию могут проставить в паспорт до шести дополнительных отметок, в том числе о регистрации и расторжении брака и детях до 14 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ. Также в паспорт могут быть внесены необязательные отметки, проставляемые другими органами и организациям: медицинские организации могут проставить отметку о группе крови, а налоговые органы — о сформированной в отношении гражданина России записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ.

В МВД советуют сразу сбрасывать звонок с сообщением об оформлении кредита. «Вам на телефон позвонил сотрудник правоохранительных органов, который сообщает, что Ваши банковские счета под угрозой или на Вас кто-то пытается взять кредит. Это обман, немедленно прекратите разговор», — говорится в материалах ведомства. В министерстве также предупредили, что мошенники могут представляться представителями оператора сотовой связи или сотрудниками банков. Ведомство рекомендует не продолжать такие разговоры.

ФФОМС: по ОМС россиянам доступны лечение кариеса и удаление зубов. Первичный стоматологический осмотр, лечение кариеса, удаление зубов и оказание неотложной помощи при острой боли доступны россиянам в рамках ОМС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

Названы города России, где можно бюджетно встретить Новый год. Тверь, Вологда и Кисловодск вошли в список востребованных городов для бюджетного новогоднего отдыха российских туристов по стране, рассказали в сервисе онлайн-бронирования «Островок». «В топ самых бюджетных востребованных направлений на праздники входят следующие: Тверь - средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах города на праздничные выходные составляет 5,6 тысячи рублей, Вологда - 5,7 тысячи рублей, Кисловодск - 5 900 рублей», — выяснили в сервисе.

У каждого четвертого россиянина есть родственники с диагностированной деменцией. Почти у четверти (24%) россиян есть или были родственники с диагностированной деменцией, следует из ежегодного исследования Аналитического центра НАФИ и социального проекта Деменция.net. При этом из года в год число не понаслышке знакомых с симптомами этого состояния граждан увеличивается. В 2024 г. с деменцией в ближнем окружении сталкивались 18% респондентов, а в 2025 г. – уже порядка 21%.