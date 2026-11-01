Отдельные рекомендации налогоплательщикам при обвинении по п.1 ст.54.1 НК РФ. Тактика защиты при подаче возражений на акт проверки (часть 5).Почему первичка не спасает.

Прежде, чем начать публикацию, вновь повторю аксиому налоговых споров: защита наиболее эффективна только при составлении возражений на акт проверки, а не при оспаривании решения в вышестоящем органе или в российском суде! В статье перечислен набор действий, которые, возможно, помогут если не отбить доначисления полностью, то на порядок их уменьшить.

Прежде, чем начать публикацию, вновь повторю аксиому налоговых споров: защита наиболее эффективна только при составлении возражений на акт проверки, а не при оспаривании решения в вышестоящем органе или в российском суде! В статье перечислен набор действий, которые, возможно, помогут если не отбить доначисления полностью, то на порядок их уменьшить.

Действие 1. Убедитесь, что в акте налоговой проверки квалификация нарушения со ссылкой на конкретный пункт статьи 54.1 НК соответствует описанию выявленных обстоятельств объективной стороны

Как уже было сказано в первой части настоящей публикации слабая юридическая техника ст. 54.1 НК РФ вынуждает налоговиков пользоваться ссылками на нее с некоторой неуверенностью. Часто в текстах актов и решений норма просто дословно воспроизводится целиком, квалификация конкретных действий налогоплательщика со ссылкой на конкретный пункт статьи 54.1 НК, характеризующий объективную сторону его неправомерных действий, фактически не дается. Либо происходят откровенные казусы: в решении перечисляются признаки, которые могут свидетельствовать о нарушениях п.1 ст. 54.1 НК РФ, а в резолютивой части инспектор ссылается на нарушение и привлечении к ответственности уже на основании подп.2 п.2 ст. 54.1 НК РФ.

Последствия, предусмотренные данными нормами, могут быть, конечно, одинаковыми - отказ в вычетах и 40-процентный штраф – однако во втором случае налогоплательщик вправе воспользоваться налоговой реконструкцией, что позволит существенно снизить доначисления в случае раскрытия реального исполнителя. Либо отбиться от недоимки полностью, если будет доказано соблюдение принципа коммерческой осмотрительности при выборе контрагента.

Аналогичным образом проверяющие могут «ошибаться» и в других случаях: указывать в акте на признаки нарушений п.2 ст. 54.1 НК РФ, при этом ссылаясь в резолютивной части на пункт 1 нормы, хотя штрафные санкции, предусмотренные данными законоположениями, могут существенно различаться. Как и специфика необходимой доказательственной базы вины компании, которую надлежит собрать налоговикам.

Этап 2. укажите налоговикам на возможную ошибку квалификации действий налогоплательщика

Логика п. 1 ст. 54.1 НК РФ, в противопоставление п. 2 данной статьи, подразумевает отсутствие услуги (товара), поэтому в данном случае основным методом защиты может являться указание на допущение налоговым органом правовой ошибки при квалификации правонарушения

Подобное является серьезным недочетом проверяющих и способно привести либо к переквалификации правонарушения в дополнении к акту проверки после проведения соответствующих контрольных допмероприятий и попытки «добрать» доказательства, либо к отмене решения.

При этом время, ресурсы и полномочия фискалов в процессе проведения допмероприятий ограничены, а собранная ими доказательственная база может оказаться и вовсе неубедительной. И это при том, что сбор новых доказательств вины на данном этапе проверки категорически запрещен законом!

Кроме того, в ходе некоторых допмероприятий, таких как осмотр или выемка, инспекторы утрачивают важнейший фактор внезапности при их проведении, при условии, что они не были проведены ранее в ходе самой проверки. Компания уже может основательно к ним подготовиться, составив план противодействия.

Действие 3. Изучите полноту и достаточность доказательств вины налогоплательщика.

Установление умысла не может сводиться к простому перечислению всех сделок (операций), в результате которых налогоплательщик предположительно получил налоговую экономию, а также к выявлению подозрительных фактов, которые могут свидетельствовать о нереальности деятельности (например, взаимозависимости контрагента)

Необходимо указывать конкретные действия налогоплательщика (его должностных лиц), которые обусловили совершение правонарушения, и приводить доказательства, которые бы свидетельствовали о намерении причинить вред бюджету.

В актах, где упоминается статья 54.1 НК, с которым часто доводится знакомиться автору, налоговики собирают только нужные им стандартные аргументы против налогоплательщика и его спорного контрагента. И оформляются они примерно одинаковыми шаблонными формулировками. Налоговики при этом не вдаются в детали сделок, оперируя лишь выгодными данными, либо откровенно манипулируют ими.

При этом не проводятся допросы заказчиков работ, начальников на площадках и рабочих. Инспекторы игнорируют запросы в лаборатории, которые испытывают товар, представленные в ходе проверки документы (например, паспорта и сертификаты качества товара). Не собирают доказательства нереальности работ, ограничиваясь свидетельскими показания третьих лиц, которые отрицают или не помнят спорные хозяйственные операции (кладовщика, охранника, прораба с другой стройплощадки и т. д.). Поверхностно допрашивают руководство компании, работников, выполнявших определенные действия лишь в своей зоне ответственности.

Действие 4.Обратите внимание налоговиков на то, каким образом были использованы приобретенные ТМЦ по сделкам, которые были признаны нереальными. Порой такие сведения содержатся в самих материалах проверки.

Подобная ситуация порой может возникнуть при проверке строительных компаний. Проверяющие могут отказать в признании расходов по налогу на прибыль и вычетов по НДС на закупленные по договору поставки материалы, используемые при СМР, которые, в свою очередь, были выполнены, а сами объекты реально сданы и приняты заказчиками.

Сам факт использования имущества (ТМЦ) в качестве материала при выполнении работ или в производстве подлежат отражнению в бухучете в виде записи по счетам 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 43 «Готовая продукция». Указанные факты свидетельствует об отсутствии искажения сведений в целях применения п. 1 ст. 54.1 НК РФ.

Если имущество было перепродано, то в отчетности необходимо отразить выручку. Продажи необходимо показать по счетам бухучета 41 «Товары», 45 «Товары отгруженные».

Карточки счетов не только подтвердят факт покупки товара, но и покажут его дальнейшее движение и реализацию заказчикам налогоплательщика (пресловутый «товаропоток») . В них указываются наименования и количество номенклатурных позиций, названия покупателей и реквизиты первичных документов, подтверждающих реализацию.

Если приобретенные товары оказались непригодными, то необходимо представить фискалам документы об их утилизации. Надо подтвердить транспортировку, дату приемки, разгрузки, взвешивание, класс опасности и сведения о самой проведенной утилизации. Можно приложить и акты инвентаризации, подтверждающие недостачу ТМЦ (и косвенно факт их приобретения)

По счетам 10 «Материалы» и 20 «Основное производство» отражаются остатки по спорным контрагентам. Дополнительным доказательством реальности сделки может послужить и тот факт, что компания не полностью включила затраты по спорным поставщикам в расходы.

При наличии всех указанных документов суд может принять сторону налогоплательщика. Так, в ходе рассмотрения спора инспекция утверждала, что контрагенты не вели финансово-хозяйственную деятельность в спорный период и не обладали ресурсами для ее ведения. Компания представила в суд документы с отражением доходов и уплатой налога, рабочую документацию, товарные балансы, отчеты о списании, товарные накладные. Также ей был доказан факт дальнейшего использования товара в производственной деятельности и его перепродажа (Постановлении АС Уральского округа от 17.11.2023 по делу № А76-10225/2022).

Действие 5.Представьте в распоряжение налоговиков договоры, в которых информация о работах и услугах, правах и обязанностях сторон, механизме ценообразования отражена максимально подробно (если не сделали этого ранее) либо изложите их в соответствующей новой редакции.

Договор – это своеобразная «дорожная карта» любой сделки! К формулировкам условий соглашения нельзя подходить формально, иначе все недочеты, неясности и противоречия будут использованы против налогоплательщика. Исключите из договора любые условия, которые не соответствуют обычаям делового оборота, максимально подробно пропишите способы, которыми будете контактировать с контрагентом и необходимые для этого реквизиты сторон (ФИО, телефоны, мессенджеры, эл.почта ответственных лиц)

Условия договоров, к которым придираются налоговики и судьи.

Инспекторам и судьям не понравится соглашение, в котором отсутствуют детальные сведения его предмете. Договоры без существенных условий сделки инспекторы часто используют как аргумент для доначислений (постановления АС Дальневосточного от 23.05.2024 № Ф03-1607/2024 и Западно-Сибирского от 27.12.2024 № А75-11397/2023 округов).

Рассматривая споры о доначислениях, судьи часто отмечают, что договоры на оказание услуг или выполнение работ формальны, идентичны по содержанию, не раскрывают сути хозяйственных операций. Кроме того, в них нет ссылок на отчеты исполнителей и информации о том, кем, где и какие конкретно услуги оказаны.

На отсутствие реальности исполнения укажут недостатки оформления актов, из которых невозможно установить фактические объемы и характер работ или услуг, способа формирования цены и определения стоимости конкретной услуги. Также отсутствуют протоколы согласования договорной цены и другие подтверждающие документы.

В фиктивных договорах не указываются характеристики услуг и способы их оказания, не указано их точное место оказания, не установлены условия взаиморасчетов. Стороны не согласовали, каким образом заказчик контролирует качество услуг, как фиксирует их выполненный объем, каким документом может оформить претензию.

По мнению судей подобные недочеты в договорах свидетельствуют о групповой согласованности операций, которые нельзя объяснить разумными экономическими и деловыми целями (определение ВС РФ от 15.06.2021 № 308-ЭС21-8395).

Явно заниженную или завышенную цену сделки налоговики наверняка признают фиктивной (письмо ФНС от 05.07.2023 № БВ-4-7/8532).

Проверяющие с подозрением относятся не только к цене, но и к нетипичному порядку взаиморасчетов (оплата векселями, зачет, перевод долга, цессия, многолетняя отсрочка). Так, судьи отметили: стороны договора не смогли обосновать, почему срок оплаты наступал через пять лет после работ. Такой способ расчетов не соответствует практике делового оборота (постановление Третьего ААС от 13.09.2023 № А33-16746/2022). В деле №А63-3339/2020 суд не нашел объяснений, зачем заказчик предоставил спорным контрагентам отсрочку платежей (определение № 308-ЭС21-8395).

в договоре отсутствует контактная информация контрагента: номера телефонов, адреса электронной почты. Подобная скрытность не позволяет вести переписку, своевременно разрешать рабочие вопросы, обмениваться документами. Это нехарактерно для нормальной хозяйственной деятельности (Постановление АС Северо-Кавказского округа от 15.07.2025 № А53-18417/2024)

Как «исцелить» недостатки документального оформления операции.

Чтобы опровергнуть сделку, инспекторы должны ссылаться не на одно подозрительное обстоятельство, а на совокупность доказательств. Недостатки договора сами по себе не влекут его признание недействительным. Вдобавок, существенные условия могут содержаться не в договоре, а в поименованных в нем документах. Например, условия о цене сделки могут содержаться также в заявках, накладных или УПД. Инспекторы обязаны учитывать подобные отсылочные нормы, а не заявлять о нереальности операции, исходя лишь из некоторых пороков ее документального оформления ( См., например, постановление АС Поволжского округа от 28.06.2024 № А55-24680/2023 ).

контактные данные контрагента могут быть в других документах, например, в визитных карточках его работников. Последние иногда помогают доказать факт сотрудничества и оспорить доначисления ( к примеру, постановления АС Волго-Вятского от 30.03.2017 по делу № А11-5580/2014 и Московского от 31.07.2023 по делу № А40-127768/2022 округов).

соотносите цену договора с рыночными ценами. Если возникла необходимость заключить договор по нерыночной цене, обоснуйте это. Можно перечислить недостатки или преимущества работ и услуг, провести оценку стоимости в экспертной организации и приложить заключение к договору (постановление АС Уральского округа от 28.08.2019 № А34-3771/2018). При необходимости составьте протоколы разногласий и согласования цены.

неденежные формы расчетов важно отдельно обосновать их разумными деловыми целями.

Например, в договор, содержащем условие о рассрочке платежа стоит предусмотреть порядок, сроки и размеры платежей на условиях рассрочки (п. 1 ст. 489 ГК). Если в контракте и связанных с ним документах нет такой информации, то налицо признак формальности взаимоотношений и законности доначислений — так считают судьи (постановление АС Поволжского округа от 24.01.2024 № А65-10430/2023).

Отсрочка платежа - оптимальная для компании система расчетов. Это и есть причина выбора конкретных контрагентов. Данный аргумент вместе с доказательствами проявления коммерческой осмотрительности при отборе партнеров и грамотно оформленной первичкой позволил компании отстоять вычеты в размере более 100 млн. руб. (постановление АС Поволжского округа от 11.07.2024 № А55-18766/2023).

Действие 6. самостоятельно соберите и те документы, которые ИФНС не запрашивала. Стандартный набор документов (договор, акты выполненных работ, УПД, ТТН, счет-фактура, счет на оплату с отметкой банка об исполнении и т.д.), да еще и с недостатками их оформления никак не поможет доказать реальность сделки и отбиться от доначислений

1. В ситуации поставки товара налогоплательщику желательно предоставить в налоговый орган доказательства реальности поставки. Такими доказательствами может послужить, например, следующая информация:

о движении и въезде транспорта (путевые листы, информация о водителях (реестры грузоперевозок), паспорта транспортных средств (модель, госномер), сведения о маршрутах движения грузовых перевозок, фиксации транспортных средств, въезжающих на территорию склада.

данные журнала въезда и выезда транспорта с территории организации;

Можно указать налоговикам на совпадение маршрутов транспорта по датам, указанным в журнале, с датами и километражем, указанными в путевых листах на автотранспорт;

о поступлении товара на склад от спорного контрагента (получение документов (информации) от собственника складского помещения, арендуемого налогоплательщиком, свидетельские показания работников склада, журнал учета въезда автомобилей на объект или выписка на право проезда к месту отгрузки и обратно, оформление пропусков и т.д.).

Если из накладных следует, что для перевозок использованы ТС грузоподъемностью свыше 12 тонн, то можно дополнительно представить выписку из системы «Платон», где они зарегистрированы.

паспорта и сертификаты качества на товары

При этом компания может передать эти документы вместе с товаром в случае его перепродажи, если это предусмотрено договором поставки с покупателем, поэтому стоит заранее снять с них заверенные копии.

2. О реальности выполнения СМР, помимо стандартных справок по форме КС-2 и КС-3, могут свидетельствовать:

проектно - сметная документация и приложения к ней, отчеты строительного контроля, включая фотоматериалы, журналы инструктажа сотрудников, журналы посещения строительных площадок; сведения о въезжавших на объекты транспортных средствах, об уборке стройплощадки и вывозе строительного мусора, акты освидетельствования скрытых работ.

3. Для компаний, чей основной вид деятельности - производство и переработка продукции, дополнительными аргументами послужат:

заявки, сертификаты изготовителя сырья, спецификации, заказы на транспортировку сырья либо готовой продукции, документы о лабораторных испытаниях сырья, технологические карты продукции.

заключение специалиста о технологии производства. Такие заключения особенно ценны тем, что определяют главные обстоятельства налогового спора, которые могут не замечать или специально упускать из виду фискалы; проводить экспертизу при этом необязательно (Постановление АС Уральского округа от 04.04.2024 по делу № А60-636/2022).

Действие 7. Тщательно проанализируйте первичку или договор с спорным контрагентом. В случае ошибок и недочетов – исправьте их. Всегда старайтесь максимально грамотно оформлять первичку.

Отсутствие первички зачастую один из главных доводов проверяющих в пользу доначислений!

Например, в одном из споров они заявили, что компания не представила журналы учета ремонтно-строительных работ, акты освидетельствования скрытых и промежуточных работ, а также деловую переписку со спорным контрагентом. На этом основании суд решил, что сделки нереальны (решение АС Иркутской области от 24.01.2019 № А19-28073/2018 ).

В другом споре налоговики указали, что компания не представила путевые листы и транспортные накладные по сделкам со спорными контрагентами. В этих документах должны быть сведения о маршрутах следования, количестве рейсов, марках и регистрационных номерах автомобилей. Первички нет, компания документально не подтвердила номенклатуру грузов, полученных от поставщиков. Суд поддержал проверяющих (решение АС Кемеровской области от 17.01.2019 № А27-23790/2018 ).

Если у проверяющих есть замечания по оформлению документов, то заново оформите и подпишите их с контрагентом и представьте исправленные. Все новые документы налоговики обязаны учесть при вынесении итогового решения!

Исправления в первичке, за исключением кассовой или банковской, по правилам, установленным ФСБУ 27/2021, не могут быть основанием для претензий. Дополнительно можно проставить на документе отметку, что он обработан и отражен в бухучете (п. 12–13 ФСБУ 26/2021)

Что учесть при составлении (исправлении) первички. Как защищаться от претензий налоговиков к недочетам документации.

Всегда проверяйте наличие следующих обязательных реквизитов (ч.2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ):

наименование документа

Первичку без названия инспекторы и суды посчитают недействительной (постановление АС Поволжского округа от 21.09.2016 № А06-5866/2015). При этом организация вправе разработать собственные бланки с наименованиями по своему усмотрению. Главное, чтобы их перечень был утвержден в приложении к учетной политике компании

номер для платежных ( кассовых) и типовых документов

В прочих документах ФХД организации (актах, ТТН, УПД и т.д.) номер необязателен, но его отсутствие может стать причиной для более внимательной проверки обоснованности затрат или вычетов (постановление АС Северо-Кавказского округа от 22.03.2018 № А63-623/2017).

дата составления документа

Без даты первичный документ однозначно является недействительным (определение ВС РФ от 20.10.2016 № 29-АПГ16-7). Инспекторы посчитают, что факта хозяйственной операции не было, а также нет возможности установить период, к которому относятся расходы. Если в документе дата указана до заключения договора, то сторонам лучше подписать допсоглашение или включить в договор условие, что их правоотношения возникли до официального заключения контракта и на них фактически «задним числом» распространялись его условия (п.2 ст. 425 ГК РФ).

Подготовьте дополнительные доказательства реальности операции. Расхождения в датах различных первичных документов (ТТН, актов, счетов-фактур) не повлекут сами по себе снятие вычетов, если получится доказать реальность сделки другими документами (постановление АС Поволжского округа от 16.05.2018 № А72-6968/2017).

При этом неоправданно короткий период выполнения работ или услуг — тоже явный признак схемы (постановление АС Восточно-Сибирского округа от 03.03.2017 № А78 3225/2016).

наименование организации, составившей документ

Неверное наименование контрагента не позволяет инспекторам идентифицировать стороны сделки. При такой ошибке есть риск, что инспекторы не признают расходы (письмо Минфина от 04.02.2015 № 03-03 10/4547).

В совокупности с другими доказательствами ошибки в названиях контрагентов и ИНН могут подтверждать нереальность сделки (постановление АС Северо-Кавказского округа от 15.10.2018 № А53 23203/2017).

При этом технические ошибки (опечатки, заглавные буквы вместо строчных, лишние дефисы, точки и запятые, кавычки) не мешают идентифицировать стороны сделки и не делают сам документ недействительным.

ИНН и адрес организации

Если в ИНН опечатка, получите у контрагента исправленные документы. Если это невозможно, то, чтобы отстоять расходы, подтвердите реальность затрат иными способами (постановление АС Уральского округа от 28.08.2015 № А76 21252/2014).

Когда контрагент не находится по адресу, который указал в первичном документе, то это повод для более внимательной проверки обоснованности расходов. Если не докажете реальность сделки, расходы могут не признать (постановления АС Волго-Вятского от 23.08.2019 № А17-211/2018, Северо-Кавказского от 06.07.2017 № А63 2140/2016 округов).

Не опасны неточности в адресе, если они не мешают идентифицировать контрагента. Опечатка в названии улицы или дома не мешает учесть расходы и вычеты. Главное, чтобы контрагента можно было установить, например, по ИНН.

содержание факта хозяйственной жизни

Возможные проблемные ситуации, к которым могут придираться фискалы:

- неправильные номера транспортных средств в перевозочных документах;

- в документах разные грузоотправители и получатели товаров;

- неверное наименование товаров, расхождения в наименовании между накладной или счетом-фактурой;

- в накладной нет даты отпуска и получения товара;

- в путевом листе нет дат выезда и возвращения ТС, не указано пройденное расстояние (пробег);

- Нет должности и Ф. И. О. лица, которое принимало (отпускало, перевозило) груз.

Все вышеперечисленные ошибки некритичны, НО только в случае, когда налогоплательщик может подтвердить указанные факты иными документальными доказательствами!

В противном случае суды встанут на сторону проверяющих (постановление АС Западно-Сибирского округа от 01.03.2018 № А27-10709/2017, постановление АС Восточно-Сибирского округа от 12.02.2018 № А69-498/2015, определение ВС от 28.01.2016 № 306-КГ15-18697).

Нет указания на договор

Наименее «опасная» ошибка в первичке, т.к. ссылка на договор не является обязательным реквизитом. Также факт исполнения сделки и ее связь с договором можно подтвердить другими документами

величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни

Возможные проблемные ситуации, к которым могут придираться фискалы:

- орфографические ошибки в сумме прописью, различие между суммами прописью и цифрами

Если сделка реальная и сумма цифрами указана верно, то такая ошибка не мешает идентифицировать сумму операции (письма ФНС от 12.02.2015 № ГД-4-3/2104, Минфина № 03-03-10/4547).

- различается стоимость услуг в первичном документе и в договоре

Стоимость услуг должна совпадать и в акте, и в договоре. Приоритет должен быть отдан сведениям из первички (естественно, при условии наличия доказательств реальности исполнения сделки)

ФИО, подписи лиц, ответственных за оформление свершившегося события, печать организации (при наличии).

Возможные проблемные ситуации, к которым могут придираться фискалы:

- Визирование документа неуполномоченным сотрудником либо неустановленным лицом либо отсутствует сама подпись и(или) расшифровка подписи;

- Отсутствие оттиска печати либо оттиск с ошибкой в наименовании контрагента

Несмотря на указанные недочеты, при наличии доказательств, что операция действительно была совершена, вы можете отстоять свои права и обосновать расходы (п.3 ст.54.1 НК РФ). К тому же печать не является обязательным реквизитом документа. Ее отсутствие не может привести к отказу в расходах. Если поставщик отказался от печати, безопаснее получить у него письмо или копию устава с информацией об этом (письма Минфина от 16.02.2016 № 03-02-07/1/8575, от 06.08.2015 № 03-01-10/45390).

Факсимиле вместо оригинала подписей:

а) в первичных документах.

Ранее Инспекторы категорически не признавали расходы и вычеты по документам с факсимиле (письмо Минфина от 08.12.2017 № 03-03-06/1/81951). И суды, как правило, данный подход разделяли (определения от 03.08.2015 № 303-КГ15-8444, от 16.07.2021 № 307-ЭС21-10502, постановление Президиума ВАС от 27.09.2011 № 4134/11).

При этом без внимания оставалась ранее сформулированная позиция все тех же высших судебных инстанций: если хозяйственная операция действительно была, то нельзя автоматически отказать в расходах или вычетах только потому, что имеется дефект оформления документов (постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53, Президиума ВАС от 20.04.2010 № 18162/09).

Обзор Президиума ВС от 13.12.2023 вновь изменил практику (или вернул ее в прежнее русло). Суды все чаще оценивают не документы, а возможности контрагента исполнить договор. Если поставщик обладал необходимыми ресурсами (основными средствами, персоналом) использование факсимиле в первичке не противоречит статье 160 ГК (постановление АС Уральского округа от 04.06.2026 по делу № А07-24081/2023).

Обязательной оценке подлежит вся совокупность доказательств: действительно ли была поставка товара, выполнены ли работы, имел ли контрагент необходимые ресурсы, подтверждается ли движение денег, есть ли другие доказательства исполнения сделки. Когда реальность операции можно подтвердить, один лишь дефект подписи не означает, что сделку заключили ради необоснованной налоговой выгоды. Налоговики должны представить другие, более весомые доказательства, подтвердить нереальность сделки, а не цепляться за бумажные формальности (постановление АС Волго-Вятского округа от 09.04.2024 по делу № А11-1272/2022).

б) в договорах и контрактах.

Суды тоже допускают факсимиле в договорных отношениях. Само по себе использование этой подписи не делает договор незаключенным, если стороны согласовали такой порядок работы (определение Верховного суда от 16.05.2022 № 304-ЭС22-1139). Допустим и обмен факсимильными и сканированными копиями документов в процессе исполнения договора, если контрагенты предусмотрели это в договоре (постановление Восьмого ААС от 11.02.2026 по делу № А70-154/2024).

В то же время наличие положительной «факсимильной» судебной практики никак не отменяет обязанности составления оригиналов первички!

Документы с факсимильными подписями не заменяют оригиналы первички для бухгалтерского и налогового учета. Для подтверждения расходов и вычетов наличие документов с реальными подписями необходимо в любом случае (письмо Минфина от 27.08.2015 № 03-07-09/49478, постановление Президиума ВАС от 27.09.2011 № 4134/11, постановление Девятого ААС от 23.12.2025 по делу № А40 48567/2025).

Поэтому стоит избегать ситуаций, когда вместо оригиналов первички контрагент направляет лишь их скан - копии по факсу, эл. почте, иным электронным каналам связи.

На обзоре реального доказательственного значения первички и способов повышения ее роли в процессе защиты компании от доначислений ИФНС автор завершает настоящую публикацию.

О том, как полностью нивелировать стандартные доводы налоговиков об отсутствии в базе АИС Налог-3 сведений о наличии у контрагента ресурсов для исполнения сделки и прочих признаков однодневок, какие контраргументы при этом привести, в т.ч. нестандартные, какие действия для защиты предпринять – читайте в следующей части статьи.

Больше сведений о тактике защиты при обвинении по п.1 ст. 54.1 НК РФ налогоплательщик может узнать, прочитав следующий комплекс тематических статьи автора:

Отдельные рекомендации налогоплательщикам при вменении п.1 ст.54.1 НК. Тактика защиты на отдельных этапах проверки (часть 1. Про умысел при нарушении, как его доказывают налоговики. Тактика защиты при истребовании документов по ст. 88, п.1 и п.2 ст. 93.1 НК, осмотрах помещений и территории компании)

Отдельные рекомендации налогоплательщикам при вменении п.1 ст.54.1 НК РФ (часть 2). Налоговая экспертиза и ее виды. Общий анализ правового регулирования

Отдельные рекомендации налогоплательщикам при вменении п.1 ст.54.1 НК РФ (часть 3). Налоговая экспертиза. Как противостоять заинтересованному эксперту налоговиков

Отдельные рекомендации налогоплательщикам при вменении п.1 ст.54.1 . НК РФ. Тактика защиты на отдельных этапах проверки (часть 4) Тактика защиты при выемках предметов и документов, налоговых допросах, вызове на комиссии по легализации налоговой базы.