Как проверить контрагента: собираем доказательства должной осмотрительности

ФНС все чаще требует от налогоплательщиков доказательств реальности сделок и проявления должной осмотрительности при заключении договоров. Если не предоставить нужных документов и сведений, то сделки могут признать фиктивными и снимут расходы по ним. Придется уточнять отчетность, доплачивать налоги или долго и дорого спорить с налоговиками в суде, доказывая, что они не правы. Рассказываем, какие сведения и где получить, чтобы не подвергать рискам компанию, а бухгалтеру не проверять нервы на прочность.
Даже если вы работаете со своими контрагентами давно, это не значит, что с точки зрения налоговой службы или банка они не выглядят сомнительными.
Например: Фирма «А» ведет сомнительную деятельность, предоставляет документы на «бумажный НДС», имеет долги по налогам, не сдает отчетность, судится с контрагентами и налоговой, но при всем этом продает реальные товары контрагентам.
Партию товара она продает компании «Б», та реализует его компании «В», а та, в итоге, реализует его ИП Продавайко, который знать не знает фирму «А». Но с точки зрения налоговиков ИП — участник некой схемы. Они подвергают покупку товаров сомнению: пусть Петров докажет, что проявил осмотрительность, когда покупал товар у компании «В».
Может возникнуть и другая ситуация: ИП Продавайко напрямую покупает товар у фирмы «А», это реальная сделка, товар действительно передан и оплачен, а предприниматель продает его у себя в розничном магазине. Но, учитывая сложившуюся репутацию компании, эта операция сразу попадает в поле зрение налоговиков, они присылают предпринимателю запрос: давайте все документы, мы проверим. При этом требуют еще и обосновать — почему из всех вероятных поставщиков ИП выбрал именно этого, как его проверял?
ИП в этой ситуации можно только посочувствовать. Правда, в первом случае — у него отличные шансы отбиться от претензий, если он оперативно соберет пакет данных о компании-поставщике. А вот во втором — они ничтожно малы, ведь он никак не проверил партнера до сделки, и даже если сейчас попробует это сделать, то получит результат, который налоговой не покажешь.
Именно поэтому любого контрагента необходимо проверять до заключения договора. Это и называется — должная осмотрительность. О том, как ее проявлять, какие сведения и где собирать, сейчас вам расскажем.
Быстрая проверка контрагента возможна с помощью доступных, бесплатных ресурсов, например, RusNalog. Сведения сюда попадают из открытых и надежных источников и обновляются ежедневно.
Должная осмотрительность
ФНС при проведении проверок, а также при использовании таких систем, как АСК НДС-2, выявляет несостыковки в проведенных операциях или цепочки контрагентов, в которых задействованы сомнительные организации. Такие компании уже попадали под налоговый контроль и в них были выявлены серьезные нарушения. Например, участие в фиктивных сделках.
Если вам не повезло оказаться в такой цепочке (пусть даже десятым звеном), то и ваша деятельность может быть подвергнута сомнению. И самое в этом неприятное — вас могут обвинить в получении незаконной налоговой выгоды и даже провести выездную проверку.
Согласно пункту 1, статьи 54.1 НК налогоплательщик не имеет право уменьшить налоговую базу и сумму налога, если он делает это, искажая сведения о фактах хозяйственной жизни, объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом, бухгалтерском учете и отчетности.
Проще говоря: если вы отразили в учете операцию, которую фактически не проводили — включить такие расходы, например, при расчете налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, нельзя. Подтверждать реальность сделки придется документами — договорами, накладными, счетами-фактурами и т. д. Но налоговые инспекторы не считают их достаточными, подтвердить придется не только наличие реального экономического смысла, но и добропорядочность участвующих в сделке сторон.
Налоговую выгоду могут признать необоснованной, если ФНС сможет доказать, что:
- налогоплательщик не проявил должной осмотрительности, ему было известно о нарушениях, допущенных контрагентом;
- налогоплательщик действует, руководствуясь исключительно налоговой выгодой, а не экономическим смыслом операций, не преследует деловые цели при заключении договора;
- организации и предприниматели, с которыми сотрудничает налогоплательщик являются по отношению к нему взаимозависимыми или аффилированными лицами.
Для оценки контрагента можно использовать критерии, которые ФНС еще в 2007 году установила для проведения выездных проверок (см. приказ ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).
Среди них — оценка показателей отчетности, налоговой нагрузки, заработной платы, приближение к лимитам для целей применения спецрежимов (например, к пределам доходов при применении УСН), миграция между налоговыми органами и др.
Также приказ содержит перечень признаков, которые говорят о высокорискованной деятельности контрагента (их также можно примерить на себя). Например:
- Руководители поставщика и покупателя или их представители не контактировали лично.
- Нет документа (его копии), подтверждающего полномочия руководителя или представителя контрагента.
- Нет информации о фактическом местонахождении контрагента, его офисных, торговых, складских, производственных помещениях.
- О деятельности контрагента нет или очень мало открытой информации, например, нет сайта, рекламы в интернете. При этом о других компаниях, производящих аналогичные товары или оказывающих такие же услуги, информации очень много, а их цены ниже.
- Редкий, но все же возможный случай — о контрагенте нет сведений в государственном реестре (ЕГРИП или ЕГРЮЛ).
- В договоре с контрагентом указаны условия, которые отличаются от привычных правил делового оборота. Отсутствие штрафных санкций за нарушение договора, длительная отсрочка платежей и т. п. А также отсутствие действий со стороны пострадавшей стороны, в случае нарушений условий договора. К примеру, поставщик не обращается в суд, хотя у покупателя значительно вырос непогашенный долг, напротив, он продолжает поставлять новые партии товара.
- Нет доказательств реального наличия у контрагента мощностей, позволяющих выполнить обязательства по контракту. Например, нет документов, подтверждающих наличие грузового специализированного автотранспорта (рефрижераторов), если заключен договор на перевозку замороженной продукции.
- Отсутствие экономического эффекта от сделок. Например, расходы в себестоимости продукции, приходящиеся на проблемного контрагента очень высокие, при этом продажа товара приносить минимальную прибыль или даже убыток.
Зачем еще проверять контрагента
Организация рискует столкнуться не только с недоверием ФНС, доначислением налогов и выездными проверками. Если контрагент окажется неблагонадежным: сорвет поставку, задержит оплату (или вообще не проведет ее), поставит некачественную продукцию, откажется от обязательств, уплаты неустойки, возмещения убытков, окажется попросту мошенником, то пострадают и финансы, и репутация компании.
Нередко понять, что с контрагентом что-то не так, можно даже по выписке — частая смена руководителей и адреса регистрации, массовый адрес регистрации (не в бизнес- или офисном центре), регулярные перестановки в составе участников, несоответствие информации, представленной контрагентов той, что указана в выписке из ЕГРЮЛ и т. п. признаки могут говорить о высоких рисках сотрудничества.
Нередко предложение о заключении договора поступает по электронной почте, а контрагент находится в другом регионе. Переговоры ведутся также в переписке или по конференц-связи. На расстоянии проверить контрагента сложнее — нельзя просто выехать по месту его регистрации или посетить производство. Поэтому к оценке рисков работы с удаленными контрагентами нужно отнестись серьезно.
Пошаговый план проверки контрагента
Итак, какие шаги нужно предпринять, чтобы проверить контрагента и собрать доказательства осмотрительности.
Шаг 1. Составьте и зафиксируйте документом систему проверки контрагента
Укажите кто, как и в каких случаях должен проверять контрагентов. Например, можно доверить эту задачу бухгалтеру или менеджеру, который занимается заключением договоров.
Шаг 2. Проверка в открытых источниках
- Используйте сервис «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС, в нем есть, основные данные о компании, там можно скачать выписку, посмотреть связанные компании и т.д.
- На сайте Кад.Арбитр можно по ИНН или наименованию поискать текущие и завершенные судебные дела.
- При помощи Единого федерального реестра сведений о банкротстве можно узнать не находится ли контрагент на пороге ликвидации, да еще и в долгах.
- Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности — ГИРБО — здесь можно просмотреть данные отчетности организаций.
- Блокировку счетов организации можно также проверить на сайте ФНС.
- Используйте агрегаторы информации, где можно найти сразу все интересующие сведения. Например, RusNalog дает не только общие данные о деятельности ИП, но и, при наличии такой возможности, — адрес предпринимателя, чего на многих других ресурсах нет.
Кроме того, можно подать запрос в налоговую инспекцию, к которой «приписан» контрагент и уточнить — исполнение обязательств по сдаче отчетности и отсутствие задолженности по налогам. Такой запрос это тоже проявление осмотрительности.
Используйте и данные из интернета — отзывы сотрудников и клиентов, рейтинги.
Шаг 3. Запросить документы
Можно ориентироваться на документы, фигурирующие в приказе ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. Например, запросить доверенности на представителя, который будет подписывать договор или вести переговоры, копию приказа о назначении руководителя, копии документов о собственности или аренде помещений и т. п.
Кроме того, в «стандартный» пакет при заключении договора входят:
- устав организации;
- свидетельства о внесении сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, о присвоении ИНН;
- выписка из реестра (ее также можно скачать на сайте RusNalog);
- копии налоговых деклараций;
- копии лицензий, сертификатов, патентов;
- сведения о транспортных средствах и т. д.
Шаг 4. Провести анализ и подготовить обоснование
Собрав необходимые документы, а также учитывая представленные контрагентом коммерческие предложения, прайсы, аналогичные предложения на рынке, обосновать выбор контрагента.
Наряду с ценой на товары или услуги можно рассмотреть местонахождение контрагента, сроки исполнения обязательств, наличие дополнительных преимуществ (рассрочка, скидки на следующие поставки и т. п.) и другие критерии.
Обоснование зафиксировать лучше в письменном виде и утвердить у руководителя.
Шаг 5. Заключение договора
Внимательно проверяем договор, сверяем реквизиты и иную информацию предоставленную контрагентом, имеющуюся в открытых источниках с той, что указан в договоре. Обязательно включаем в него санкции на случай нарушений, несоблюдений сроков и т. д.
Теперь можно подписывать документы и уверенно вести дальнейшую работу.
Вывод: проявление должной осмотрительности — не формальность, не сбор информации только ради защиты перед налоговой службой, а часть нормальной договорной работы любой компании или предпринимателя.