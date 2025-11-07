Фиктивный развод в банкротстве: как доказать и оспорить сделку
Один из распространённых способов вывода активов накануне банкротства — расторжение брака и оформление всего имущества на «бывшего» супруга.
Через механизм оспаривания сделок такое фиктивное расторжение брака преодолевается: кредиторы или финансовый управляющий доказывают, что стороны расторгли брак исключительно для вида.
Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок, субсидиарная ответственность руководителей и защита и возврат активов.
Как суды относятся к фиктивному расторжению брака?
На практике нередко встречаются фиктивные разводы, когда супруги лишь для видимости формально расторгают брак, но фактически остаются в супружеских отношениях, ведут общее хозяйство, совместно проживают и т.п.;
Цель такого развода обычно связана с попыткой получить определенную материальную выгоду: уклонение от требований кредиторов, обход антикоррупционного законодательства и т.п.;
Подобное сохранение "фактических" брачных отношений может рассматриваться судами как признак фиктивности расторжения брака, а может и игнорироваться, как не имеющее значения, поскольку семейное законодательство совместное проживание не относит к единственным обстоятельствам признания брака заключенным, а расторжения брака недействительным. Совместное проживание не имеет юридического значения для определения наличия или отсутствия юридического состояния брака;
В определенных обстоятельствах «фактические брачные отношения» после расторжения брака могут квалифицироваться как злоупотребление правом. Само по себе расторжение брака вследствие этого не признается недействительным, но учитывается недобросовестность поведения супругов с соответствующими последствиями (ст. 10 ГК РФ).
Фиктивность расторжения брака может использоваться как аргумент сторонами и учитываться прямо или косвенно судами, например, в делах об оспаривании сделок банкрота.
Источник: Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2025 N 07АП-2752/24(4) по делу N А03-12651/2023
Комментарий
Это взвешенный подход, который указывает на то, что даже фиктивность расторжения брака не означает, что оно было совершено для вывода активов.
Следует иметь в виду, что расторжение брака может быть и попыткой «выбить» презумпцию заинтересованности супругов по отношению друг к другу, которая установлена статьёй 19 Закона о банкротстве.
Однажды, защищая сделку от оспаривания, я доказывал, что брачные отношения сторон реально прекращены, несмотря на то, что один из супругов не выписался из квартиры другого. Доказательств был целый набор: от показаний счётчиков потребления воды до подтверждения того, что у одного из супругов уже появились новые отношения.
Поэтому, если вы защищаете сделку, работает моя главная рекомендация — рассказывайте суду историю.
Как «ловят» таких супругов?
Если ваша задача — не защитить сделку от оспаривания, а наоборот, оспорить оформление активов на бывшего супруга, то доказывать фиктивность расторжения брака следует через сохранение «общей хозяйственной деятельности».
В моей практике мы доказывали это, например, с помощью следующих доказательств:
совместных перелётов на отдых;
сведений из банковских выписок, которые позволяли сделать вывод, что супруги совершают покупки в одном районе;
совместных фотографий из социальных сетей;
показаний консьержа.
Здесь стоит помнить о том, какие цифровые следы оставляет сегодня каждый из нас. Этот набор доказательств можно легко расширить. Например, управляющий может направить запрос в сервис такси и доставки еды, чтобы узнать, на какие адреса должник ездит и заказывает еду, а в некоторых случаях — запросить данные мобильного оператора о геолокации абонента.
Вот такие детективные сюжеты встречаются в делах о банкротстве, и этим они прекрасны.
