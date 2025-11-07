Фиктивный развод в банкротстве: как доказать и оспорить сделку

Представьте ситуацию: пара разводится, делит имущество и каждый якобы идёт своей дорогой. Но проходит время, и выясняется, что развод был фиктивным а настоящая его цель — спрятать активы от кредиторов. Звучит как сценарий детектива? На самом деле это одна из популярная схема вывода активов при банкротстве. Разбираемся, как суды их вычисляют.

Один из распространённых способов вывода активов накануне банкротства — расторжение брака и оформление всего имущества на «бывшего» супруга.

Через механизм оспаривания сделок такое фиктивное расторжение брака преодолевается: кредиторы или финансовый управляющий доказывают, что стороны расторгли брак исключительно для вида.

Меня зовут Александр Малютин, я судебный юрист, и моя специализация — банкротство, оспаривание сделок, субсидиарная ответственность руководителей и защита и возврат активов.

Как суды относятся к фиктивному расторжению брака?

На практике нередко встречаются фиктивные разводы, когда супруги лишь для видимости формально расторгают брак, но фактически остаются в супружеских отношениях, ведут общее хозяйство, совместно проживают и т.п.;

Цель такого развода обычно связана с попыткой получить определенную материальную выгоду: уклонение от требований кредиторов, обход антикоррупционного законодательства и т.п.;

Подобное сохранение "фактических" брачных отношений может рассматриваться судами как признак фиктивности расторжения брака, а может и игнорироваться, как не имеющее значения, поскольку семейное законодательство совместное проживание не относит к единственным обстоятельствам признания брака заключенным, а расторжения брака недействительным. Совместное проживание не имеет юридического значения для определения наличия или отсутствия юридического состояния брака;

В определенных обстоятельствах «фактические брачные отношения» после расторжения брака могут квалифицироваться как злоупотребление правом. Само по себе расторжение брака вследствие этого не признается недействительным, но учитывается недобросовестность поведения супругов с соответствующими последствиями (ст. 10 ГК РФ).

Фиктивность расторжения брака может использоваться как аргумент сторонами и учитываться прямо или косвенно судами, например, в делах об оспаривании сделок банкрота.

Источник: Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2025 N 07АП-2752/24(4) по делу N А03-12651/2023

Комментарий

Это взвешенный подход, который указывает на то, что даже фиктивность расторжения брака не означает, что оно было совершено для вывода активов.

Следует иметь в виду, что расторжение брака может быть и попыткой «выбить» презумпцию заинтересованности супругов по отношению друг к другу, которая установлена статьёй 19 Закона о банкротстве.

Однажды, защищая сделку от оспаривания, я доказывал, что брачные отношения сторон реально прекращены, несмотря на то, что один из супругов не выписался из квартиры другого. Доказательств был целый набор: от показаний счётчиков потребления воды до подтверждения того, что у одного из супругов уже появились новые отношения.

Поэтому, если вы защищаете сделку, работает моя главная рекомендация — рассказывайте суду историю.

Как «ловят» таких супругов?

Если ваша задача — не защитить сделку от оспаривания, а наоборот, оспорить оформление активов на бывшего супруга, то доказывать фиктивность расторжения брака следует через сохранение «общей хозяйственной деятельности».

В моей практике мы доказывали это, например, с помощью следующих доказательств:

совместных перелётов на отдых;

сведений из банковских выписок, которые позволяли сделать вывод, что супруги совершают покупки в одном районе;

совместных фотографий из социальных сетей;

показаний консьержа.

Здесь стоит помнить о том, какие цифровые следы оставляет сегодня каждый из нас. Этот набор доказательств можно легко расширить. Например, управляющий может направить запрос в сервис такси и доставки еды, чтобы узнать, на какие адреса должник ездит и заказывает еду, а в некоторых случаях — запросить данные мобильного оператора о геолокации абонента.

Вот такие детективные сюжеты встречаются в делах о банкротстве, и этим они прекрасны.