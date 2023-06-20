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Кадры

Две трети профессий в России оказались дефицитными

За последний год дефицит кадров в стране усилился в большинстве отраслей. Чаще всего работодатели ищут специалистов по продажам и линейный персонал. Таковы результаты обзора, проведенного ПЭК и рекрутиноговой платформой hh.ru при участии «Грузовичкоф», «ОренЗМК» (резидент «Сколково»), Major Cargo Service, «МТЭК-Логистик» и «Скиф-Карго».

За последний год дефицит кадров в стране усилился в большинстве отраслей по самым разным специальностям — от грузчиков, официантов и бухгалтеров до дизайнеров, парикмахеров и пекарей. Чаще всего работодатели ищут специалистов по продажам и линейный персонал, причем «синие воротнички» оказались вторыми по приросту числа соответствующих вакансий в течение года. Таковы результаты обзора, проведенного ПЭК и рекрутиноговой платформой hh.ru при участии «Грузовичкоф», «ОренЗМК» (резидент «Сколково»), Major Cargo Service, «МТЭК-Логистик» и «Скиф-Карго».

В январе-июнь 2024 года количество вакансий по двум третям позиций увеличивалось быстрее числа сопоставимых резюме, следует из выводов ПЭК и hh.ru на основе анализа данных по 173 специализациям на рекрутинговой платформе.

По каждой второй позиции резюме было меньше, чем предложений о работе, что говорит о серьезном дефиците. При этом из 37% специальностей на одно резюме приходилось не менее трех вакантных позиций — это крайне низкий показатель, свидетельствующий о фактическом отсутствии выбора у рекрутеров. 

Нехватка работников и трудный подбор

Сильнее всего обострился дефицит сотрудников в сегменте розничной торговли — за год соотношение вакансий к резюме сократилось на 36% до 0,3 — или три вакансии на одно резюме, в страховании (-31%, с 1,2 до 0,8), в сервисном сегменте (-30%, с 1,3 до 0,9), в логистике (-28%, с 0,9 до 0,7) и продажах (-23%, с 0,5 до 0,4%).

«Демографический кризис 1990-х годов привел к тому, что за последние годы количество жителей нашей страны трудоспособного возраста существенно снизилось. Кроме того, из-за инфляции, изменений валютного курса, российский рынок труда стал менее привлекательным для иностранных работников, отток которых мы наблюдаем с начала года», — подчеркнула директор по персоналу ПЭК Виктория Цой.

По словам руководителя отдела персонала «Скиф-Карго» Евы Климентенко, все больше кандидатов заинтересовано в возможности получить дополнительные финансовые бонусы, ДМС. Соискатели отдают предпочтение компаниям с удобной территориальной доступностью площадок и несколькими вариантами графиков работы — на выбор. 

По данным ПЭК, за январь-май 2024 года число вакансий увеличилось на 5%, тогда как количество откликов снизилось на 15%. Средний срок закрытия одной вакансии вырос на две недели — до 25 дней, сообщают ПЭК и «Грузовичкоф».

Сложнее всего подобрать персонал в таких городах как Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Барнаул, Курган и Воронеж.

Затраты на поиск и размещение вакансий за январь-июнь увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Евгений Симаков, коммерческий директор «МТЭК-Логистик». В связи с этим компании все чаще обращают внимание на кандидатов без опыта работы и обучают их «с нуля», отметила Марина Дудник, директор по персоналу сервиса «Грузовичкоф».

Среди других сегментов больше всего трудностей у компаний вызывает поиск домашнего персонала (соотношение вакансий к резюме составляет 0,9, или одно резюме на девять вакансий), юристов (0,8), специалистов в области страхования (0,8) и сотрудников в отрасли логистики (0,7).  

Столь же сложно искать рабочий персонал, специалистов по закупкам и управлению персоналом (0,6), работников в области туризма и гостинично-ресторанного бизнеса, финансистов и бухгалтеров, маркетологов и PR-специалистов (0,5), менеджеров по продажам, работников, связанных с производством и сервисным обслуживанием оборудования, с добычей сырья и с сельским хозяйством (0,4), с медициной, фармацевтикой и розничной торговлей (0,3), а также со спортом и фитнесом (0,1).

Самые востребованные работники

В январе-июне самыми востребованными в России стали специалисты по продажам — число вакансий в этом сегменте превысило 1 млн единиц, рабочий персонал (1 млн), специалисты по производству и сервисному обслуживанию оборудования (732 тыс.), сотрудники в области строительства и недвижимости (710 тыс.) и работники транспортно-логистической отрасли (706 тыс.).

При этом наиболее высокими темпами в первом полугодии увеличивался спрос на домашний персонал (+ 55% год к году), на специалистов транспортно-логистической отрасли (+47% год к году), на рабочий персонал (+43% год к году), на сотрудников из гостинично-ресторанного бизнеса (+36%) и специалистов по продажам (+32%).

По данным ПЭК и «Грузовичкоф», за январь-июнь наиболее востребованными сотрудниками среди линейного персонала в сегменте логистики стали водители грузовиков, специалисты ремонтных зон и грузчики. Среди офисных сотрудников самый высокий спрос наблюдался на менеджеров по продажам, сопровождению клиентов и логистике, сообщил Максим Сафронов, директор по персоналу Major Cargo Service.

В строительном секторе, помимо линейных работников, включая каменщиков, монолитчиков и штукатуров, не хватает представителей инженерно-технического персонала — архитекторов, проектировщиков, сметчиков, говорит заместитель директора Оренбургского завода металлоконструкций (резидент «Сколково») Александр Семенов.

На ситуацию с кадрами в строительной сфере, по его словам, влияют множество факторов. В их числе увеличение объемов работ (по данным Росстата, объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в январе-мае 2024 года вырос на 66% год к году). «Объемы растут, а дефицит кадров в строительстве, по экспертным оценкам, к концу 2024 года может достичь 15%. На начало года нехватка кадров составляет 11%, но по некоторым позициям дефицит уже сейчас доходит до 20–25%», — отмечает Семенов

Еще одна проблема, по его словам, — разрыв поколений. «Советские кадры в силу возраста уходят с рынка труда, а молодые пока не накопили необходимые компетенции. Есть у нас претензии и к качеству современного инженерного образования. А среднего поколения в инженерной среде практические нет: трудные девяностые годы заставили покинуть профессиональную сферу многих инженеров», — добавляет эксперт.

Что касается зарплат в строительной сфере, в прошлом году, по оценкам Семенова, строители стали получать в среднем на 17% больше. «Конечно, это общая температура по больнице. Тем, не менее, на ФОТ приходится более 40% в себестоимости строительства. Такой тренд мы отмечаем и на ОренЗМК. Профессия инженера, например, как профессия учителя — это про призвание, а не про деньги. Но сейчас хороший инженер может неплохо зарабатывать. За два года зарплата на нашем предприятии, да и в целом по рынку выросла в 2–3 раза», — добавил он. 

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