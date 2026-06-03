Налоговая миграция в Удмуртию. Доначисления 2026

По состоянию на июнь 2026 года мы фиксируем, что наиболее массовые и результативные по доначислениям проверки в рамках налоговой миграции переместились в Удмуртию.

По состоянию на июнь 2026г. мы фиксируем, что наиболее массовые и результативные по доначислениям проверки в рамках налоговой миграции переместились в Удмуртию.

В Калмыкии – градус проверок снизился, но, если не удастся выиграть первые судебные дела в Калмыкии – пойдут массовые доначисления с опорой на судебную практику.

На прошлой неделе к нам на консультацию пришли несколько клиентов из Удмуртии уже «актом камеральной проверки» с доначислениями по обвинению в фиктивной налоговой миграции.

При этом, конъюнктура проверок полностью поменялась по сравнению с 2025г.

Мы сделали вывод, что налоговики Удмуртии ускорили проверки и уже не церемонятся с налогоплательщиками, которые «каким-то образом получили регистрацию», а также купили 1/6 доли.

По ряду проверок, налоговая не проводит мероприятия с «явными мигрантами».

Сразу в течении нескольких месяцев после подачи декларации уже направляется «акт с доначислениями» по налоговой миграции. При этом, налоговики не проводят допросов, вызовов на комиссии, запросов как это было в прошлом году. То есть сразу доначисления, с минимальными мероприятиями налогового контроля.

Цифры по конкретному акту:

Налоговая база за 2025г. – 378 млн. Налог за период 1 % - 3.7 млн. Доначисленная недоимка – 18.9 млн. Штраф 40 % - 7.5 млн. Итого - недоимка (не считая пеней) – 26.4 млн.

Что стало обоснованием для доначисления:

1. Регистрация в квартире 30 кв. м., где зарегистрированы еще 4 ИП.

2. Семья и активы — в старом регионе. Муж, ребёнок, квартира, машино-места — всё там. В Удмуртии — ничего. Здесь была реализована доктрина «центра жизненных интересов».

Впервые эта доктрина доказывания была применена в рамках первой выездной налоговой проверки в Калмыкии.

Мы, как адвокаты, которые защищают предпринимателя по первой выездной проверки по факту фиктивной миграции - в свою очередь имеем особое мнение на этот счет и добыли позицию органов исполнительной и законодательной власти на мое имя в Калмыкии и Удмуртии.

3. Налогоплательщик касательно деловой цели переезда высказал «сказочные гипотезы» (Хочу построить фулфилмент-центр, рядом трасса, ОЭЗ). Не усмотрели реализации и причинной связи. Нужно иметь судебную практику, чтобы ориентироваться во всем этом.

4. Цифровой след — чужой регион.

IP адреса банков, снятие нала, входы в ЛК — всё из старого города. Из Ижевска — ни одного. Отговорки и подсказки от «консультантов», про как «хорошо жить было бы в Ижевске» не прокатили. ФНС этого не хватило.

Разъяснение МинФина Удмуртии

Ранее на моё имя получено разъяснение Минфина Калмыкии. Оно существенно для защиты в рамках обвинения фиктивной налоговой миграции и уже повлияло на одно дело.

Мы решили усилить позиции для налогоплательщиков из Удмуртии.

Направили запрос в Минфин Удмуртии с 5 ключевыми вопросами:

· Нужно ли жить в Удмуртии для ставки 1% УСН?

· Вправе ли селлеры, не привязанные к территории, применять 1%?

· Есть ли обязательное требование о финансово-хозяйственной деятельности на территории (склад, офис, производство)?

· Какой закрытый перечень требований для 1%?

Часть ответа на запрос в нашем телеграмм-канале

Эти вопросы — не случайны. Они бьют прямо в доводы налоговой:

отсутствие хоздеятельности в регионе преимущественное проживание в другом регионе

Налоговый адвокат, Александр Бугрушев

Подробнее о запросе и защите при обвинении в фиктивной налоговой миграции в Удмуртию— в ТГ-канале.