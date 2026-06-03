Налоговая миграция в Удмуртию. Доначисления 2026
По состоянию на июнь 2026г. мы фиксируем, что наиболее массовые и результативные по доначислениям проверки в рамках налоговой миграции переместились в Удмуртию.
В Калмыкии – градус проверок снизился, но, если не удастся выиграть первые судебные дела в Калмыкии – пойдут массовые доначисления с опорой на судебную практику.
На прошлой неделе к нам на консультацию пришли несколько клиентов из Удмуртии уже «актом камеральной проверки» с доначислениями по обвинению в фиктивной налоговой миграции.
При этом, конъюнктура проверок полностью поменялась по сравнению с 2025г.
Мы сделали вывод, что налоговики Удмуртии ускорили проверки и уже не церемонятся с налогоплательщиками, которые «каким-то образом получили регистрацию», а также купили 1/6 доли.
По ряду проверок, налоговая не проводит мероприятия с «явными мигрантами».
Сразу в течении нескольких месяцев после подачи декларации уже направляется «акт с доначислениями» по налоговой миграции. При этом, налоговики не проводят допросов, вызовов на комиссии, запросов как это было в прошлом году. То есть сразу доначисления, с минимальными мероприятиями налогового контроля.
Цифры по конкретному акту:
Налоговая база за 2025г. – 378 млн.
Налог за период 1 % - 3.7 млн.
Доначисленная недоимка – 18.9 млн.
Штраф 40 % - 7.5 млн.
Итого - недоимка (не считая пеней) – 26.4 млн.
Что стало обоснованием для доначисления:
1. Регистрация в квартире 30 кв. м., где зарегистрированы еще 4 ИП.
2. Семья и активы — в старом регионе. Муж, ребёнок, квартира, машино-места — всё там. В Удмуртии — ничего. Здесь была реализована доктрина «центра жизненных интересов».
Впервые эта доктрина доказывания была применена в рамках первой выездной налоговой проверки в Калмыкии.
Мы, как адвокаты, которые защищают предпринимателя по первой выездной проверки по факту фиктивной миграции - в свою очередь имеем особое мнение на этот счет и добыли позицию органов исполнительной и законодательной власти на мое имя в Калмыкии и Удмуртии.
3. Налогоплательщик касательно деловой цели переезда высказал «сказочные гипотезы» (Хочу построить фулфилмент-центр, рядом трасса, ОЭЗ). Не усмотрели реализации и причинной связи. Нужно иметь судебную практику, чтобы ориентироваться во всем этом.
4. Цифровой след — чужой регион.
IP адреса банков, снятие нала, входы в ЛК — всё из старого города. Из Ижевска — ни одного. Отговорки и подсказки от «консультантов», про как «хорошо жить было бы в Ижевске» не прокатили. ФНС этого не хватило.
Разъяснение МинФина Удмуртии
Ранее на моё имя получено разъяснение Минфина Калмыкии. Оно существенно для защиты в рамках обвинения фиктивной налоговой миграции и уже повлияло на одно дело.
Мы решили усилить позиции для налогоплательщиков из Удмуртии.
Направили запрос в Минфин Удмуртии с 5 ключевыми вопросами:
· Нужно ли жить в Удмуртии для ставки 1% УСН?
· Вправе ли селлеры, не привязанные к территории, применять 1%?
· Есть ли обязательное требование о финансово-хозяйственной деятельности на территории (склад, офис, производство)?
· Какой закрытый перечень требований для 1%?
Часть ответа на запрос в нашем телеграмм-канале
Эти вопросы — не случайны. Они бьют прямо в доводы налоговой:
отсутствие хоздеятельности в регионе преимущественное проживание в другом регионе
Налоговый адвокат, Александр Бугрушев
Подробнее о запросе и защите при обвинении в фиктивной налоговой миграции в Удмуртию— в ТГ-канале.
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