Фиктивная налоговая миграция в Удмуртию: как написать возражение на акт о доначислении

Мы фиксируем, что наиболее массовые и результативные по доначислениям проверки переместились в Удмуртию.

Мы фиксируем, что наиболее массовые и результативные по доначислениям проверки переместились в Удмуртию.

На прошлой неделе к нам на консультацию пришли несколько клиентов из Удмуртии уже «актом камеральной проверки» с доначислениями.

Ранее эти налогоплательщики достаточно «слабо» ответили на требование. После этого им прислали акты о доначислении. Сразу в течении нескольких месяцев после подачи декларации уже направляется «акт с доначислениями».

Цифры по конкретному акту: Налоговая база за 2025г. – 378 млн. Налог за период 1 % - 3.7 млн. Доначисленная недоимка – 18.9 млн. Штраф 40 % - 7.5 млн.

Итого (не считая пеней) – 26.4 млн.

Что удалось нам сделать по одной проверке по фиктивной миграции?

Акт налоговой проверки по фиктивной налоговой миграции – предпоследний документ, после которого будет вынесено решение о доначислении или не доначислении налогов (недоимка, пеня, штраф)

По одному из наших дел, мы подготовили достаточно экспертное и эксклюзивное возражение для конкретного налогоплательщика.

Возражение надо подавать в течении 30 дней с момента получения акта. Вместе с желобой на акт надо подавать ходатайство о снижении штрафа (40 % от недоимки). Так по одному из дел нам удалось снизить штраф с 12 млн. руб. до 160 тыс. (смотрите отдельный подкаст, ссылка есть в тг канала или рутуб - канале)

После подачи нами возражений на акт по фиктивной миграции в Удмуртию, акт налоговой проверки налоговая Удмуртии не утвердила.

Налоговая назначила дополнительные мероприятия контроля — это редкий исход, признак того, что зацепились. Засомневались. Увидели, что есть судебная преспектива. Помогло разъяснение Минфина Удмуртии на мое имя. Шансы появились.

Какие факты сработали:

1. Разъяснение Минфина Удмуртии на мое имя (частично выложили в нашем тг – канале) — наличие склада/офиса не обязательно, фактическое проживание законом не требуется. Это прямой ответ на обвинения в фиктивной налоговой миграции Удмуртия.

2. Нормативное обоснование с учетом норм УСН.

3. Специфика хоз. деятельности налогоплательщика.

4. Цифровой портрет налогоплательщика.

5. Деловая цель

6. Судебная практика

7. Чего мы НЕ делали: подставных платежей по картам, подставных аренд складов итд.

8. Налоговая это раскусывает моментально.

Все кейсы и аналитика в нашем ТГ- канале.

Налоговый адвокат, Александр Бугрушев