Юрист рассказала о способе законного продления отпуска при болезни

Можно ли продлить отпуск, если вы заболели на каникулах? Да! Но есть нюансы, которые стоит знать до визита в поликлинику. Разбираемся, как работает статья 124 ТК РФ, и какие права вы имеете, если болезнь нарушила отпускные планы.

Отпуск — это не только море, солнце и ленивые завтраки. Иногда — это температура 38,5, больничный и длинные очереди в аптеку. Но даже если отпуск внезапно превратился в курс лечения, это ещё не повод мириться с потерянными днями.

Согласно статье 124 Трудового кодекса РФ, если вы заболели во время отпуска, он может быть продлён или перенесён на другой срок. Инициировать это имеет право сам работник, а работодатель — обязан рассмотреть и согласовать новую дату с учётом пожеланий сотрудника.

Как это работает?

Представим, что вы ушли в отпуск на две недели, но уже во второй день — температура и диагноз. Вы оформили больничный, и его дни автоматически заменяют отпускные. То есть:

📍 13 дней отпуска остаются при вас,

📍 вы получаете пособие по временной нетрудоспособности,

📍 и можете либо продлить отпуск, либо перенести оставшиеся дни на будущее.

«Но что если болею не я, а ребёнок?» 🤒

Вот тут нюанс. По закону, если во время вашего отпуска заболел, к примеру, ребёнок — продлить или перенести отпуск работодатель не обязан. Однако: в локальных актах компании (например, в коллективном договоре или правилах внутреннего распорядка) такая опция может быть предусмотрена. Поэтому не лишним будет уточнить эту возможность в отделе кадров.

Главное, что нужно запомнить: