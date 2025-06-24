Юрист рассказала о способе законного продления отпуска при болезни
Отпуск — это не только море, солнце и ленивые завтраки. Иногда — это температура 38,5, больничный и длинные очереди в аптеку. Но даже если отпуск внезапно превратился в курс лечения, это ещё не повод мириться с потерянными днями.
Согласно статье 124 Трудового кодекса РФ, если вы заболели во время отпуска, он может быть продлён или перенесён на другой срок. Инициировать это имеет право сам работник, а работодатель — обязан рассмотреть и согласовать новую дату с учётом пожеланий сотрудника.
Как это работает?
Представим, что вы ушли в отпуск на две недели, но уже во второй день — температура и диагноз. Вы оформили больничный, и его дни автоматически заменяют отпускные. То есть:
📍 13 дней отпуска остаются при вас,
📍 вы получаете пособие по временной нетрудоспособности,
📍 и можете либо продлить отпуск, либо перенести оставшиеся дни на будущее.
«Но что если болею не я, а ребёнок?» 🤒
Вот тут нюанс. По закону, если во время вашего отпуска заболел, к примеру, ребёнок — продлить или перенести отпуск работодатель не обязан. Однако: в локальных актах компании (например, в коллективном договоре или правилах внутреннего распорядка) такая опция может быть предусмотрена. Поэтому не лишним будет уточнить эту возможность в отделе кадров.
Главное, что нужно запомнить:
Больничный в отпуске — это не потерянное время.
Подтвердите факт болезни оформленным листком нетрудоспособности.
Обсудите с работодателем новый срок отпуска.
Всё фиксируется официально — лучше письменно, с подтверждением.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
Ох уж этот отпуск по-больничному: кто бы знал, что лежание с температурой может оказаться более продуктивным, чем попытка выпросить у начальства хоть один лишний день в раю!