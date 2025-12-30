Отличная новость, которая заставит улыбнуться бизнесменов, но не всех!
Льготы 2026. Многие из вас расстроились, когда узнали, что отменили льготную ставку по страховым взносам в размере 15% для МСП.
💃Сегодня мне прилетела отличная новость: утверждён список отраслей, для которых в 2026 году страховые взносы останутся по ставке 15% с величины превышающей полуторный МРОТ 📋🔥
Главный вопрос:
А ваша сфера в заветном списке? Проверьте прямо сейчас! 🔍👇
Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2025 N 4125-р
Не упустите возможность, которую даёт государство!
Эта льгота — ваше конкурентное преимущество в 2026 году.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию