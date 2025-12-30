8089 КПП ОСНО МОб
Маргарита Харитонова
Страховые взносы

Отличная новость, которая заставит улыбнуться бизнесменов, но не всех!

Льготы 2026. Многие из вас расстроились, когда узнали, что отменили льготную ставку по страховым взносам в размере 15% для МСП.

💃Сегодня мне прилетела отличная новость: утверждён список отраслей, для которых в 2026 году страховые взносы останутся по ставке 15% с величины превышающей полуторный МРОТ 📋🔥

Главный вопрос:

А ваша сфера в заветном списке? Проверьте прямо сейчас! 🔍👇

Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2025 N 4125-р

Не упустите возможность, которую даёт государство!

Эта льгота — ваше конкурентное преимущество в 2026 году.

