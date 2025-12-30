Отличная новость, которая заставит улыбнуться бизнесменов, но не всех!

Льготы 2026. Многие из вас расстроились, когда узнали, что отменили льготную ставку по страховым взносам в размере 15% для МСП.

💃Сегодня мне прилетела отличная новость: утверждён список отраслей, для которых в 2026 году страховые взносы останутся по ставке 15% с величины превышающей полуторный МРОТ 📋🔥

Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2025 N 4125-р

