Что делать если доход превысил 60 млн рублей и вам нужно переходить на НДС?

И чтобы не «влипнуть» в неприятную ситуацию с налоговой мы сегодня разберём:
➡️ Как заранее подготовиться к переходу;
➡️ Что изменится в учёте;
➡️ И что добавится к текущему алгоритму расчёта.
Самое главное – это не пропустить факт превышения лимита в 60 млн.
Поэтому держите руку на пульсе, когда подойдёте вплотную к этому порогу. Пересчитывайте каждый месяц свой доход, а если потребуется — несколько раз в месяц.
Давайте представим, что сейчас (в сентябре) вы превысили лимит в 60 млн дохода. Это значит, что с 1 октября вы платите НДС и начисляете НДС на все отгрузки.
И вот что вам нужно сделать в первую очередь:
1️⃣ Обновить реквизиты своего ИП на маркетплейсах
Нужно в настройках указать, что вы теперь работаете с НДС и в каждой карточке товара проставить ставку НДС 5% или 20%.
Какую ставку выбрать можете прочитать вот тут
📌И если вы вводите новый товар, то обязательно указывайте действующую ставку НДС в каждой новой карточке. Автоматически туда ничего не подтянется. Это нужно указывать самостоятельно.
Сделать это придётся максимально оперативно. Если с 1 октября вы переходите на НДС, то и изменить информацию в кабинете нужно в дату перехода.
То есть 1 октября и желательно день в день!
2️⃣ ЭДО
Перейти на НДС – это пол дела…
А вот вести учёт НДС — это уже совсем другое занятие, потому что это сложный, кропотливый процесс, который требует ответственной работы с документами.
Поэтому вам необходимо подключить электронный документооборот.
Лично я пользуюсь Диадоком потому что он удобный. Этот сервис нужен чтобы обмениваться документами с вашими контрагентами. Например, ваш товар на маркетплейсе поехал за границу.
Маркетплейс как бы выкупает у вас его, а для вас это значит отгрузка юр. лицу. Поэтому вы должны дать им накладную, в которой будет указана цена, НДС, сами товары по артикулам и всё это нужно отправить в электронном виде.
Также вам заранее нужно позаботиться о том, чтобы сделать электронную подпись (ЭЦП). Потому что вся документация отправляется строго в электронном виде.
И на каждом документе нужна ваша подпись.
3️⃣ Перешли на НДС – расскажите всем об этом
Если вы работаете не только с маркетплейсами, но и оказываете услуги, продаете оптом или в розницу, то вам нужно:
✅ Уведомить своих контрагентов, что вы перешли на НДС;
✅ Обновить настройки кассы, чтобы в чеках билась корректная система налогообложения с нужной ставкой НДС.
После этого вы будете готовы к работе с НДС.
Но предупрежу сразу, что скорее всего вам потребуется бухгалтер.
Потому что учёт НДС это совсем другой мир с кучей документов, в которых нельзя ошибаться.
Каждый реквизит, каждый номер документа, каждая цифра должна быть верной и не дублироваться.
Более того, нужно следить за тем, чтобы в налог по упрощёнке не попал НДС, чтобы не платить налог дважды, и ещё море нюансов.
Поэтому бухгалтер сохранит десятки тысяч ваших нервных клеток,💰и облегчит жизнь.
Но если вы всё равно хотите сами вести свои дела — в следующем посте я расскажу «Можно ли вести учёт самостоятельно и обязательно ли платить авансовые взносы»…
Ставьте любую реакцию, если тема интересна 🔥
Начать дискуссию