Что делать если доход превысил 60 млн рублей и вам нужно переходить на НДС?

И чтобы не «влипнуть» в неприятную ситуацию с налоговой мы сегодня разберём:

➡️ Как заранее подготовиться к переходу;

➡️ Что изменится в учёте;

➡️ И что добавится к текущему алгоритму расчёта.

Самое главное – это не пропустить факт превышения лимита в 60 млн.

Поэтому держите руку на пульсе, когда подойдёте вплотную к этому порогу. Пересчитывайте каждый месяц свой доход, а если потребуется — несколько раз в месяц.

Давайте представим, что сейчас (в сентябре) вы превысили лимит в 60 млн дохода. Это значит, что с 1 октября вы платите НДС и начисляете НДС на все отгрузки.

И вот что вам нужно сделать в первую очередь: