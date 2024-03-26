Чек-лист для делегирования: как нормально отдать дела другим⁠⁠

Это и морально, и по части реализации непростой процесс — надо понять, насколько ты как менеджер чувствуешь готовность передать дела другому человеку, и предварительно убедить себя и сотрудника, что дело будет выполнено.
В процессе передачи задачек другому человеку тебе пригодится чек-лист по делегированию из книги Джоаны Ротман и Эстер Дерби (Johanna Rothman and Esther Derby) «Behind Closed Doors. Secrets of Great Management» (на русский не переводилась).
Авторы сделали короткий чек-лист для самопроверки перед делегированием задач. Мы взяли его за основу и составили интерактивный шаблон чек-листа в нашей Базе знаний — можешь брать, копировать и использовать.
А вот 14 пунктов чек-листа:
🔲 Я учитываю все факторы риска при делегировании этой задачи?
🔲 Выбранный сотрудник(и) сумеет распорядиться возложенными полномочиями?
🔲 Продумано, кому будет делегировано дело: отдельному сотруднику или команде/группе сотрудников?
🔲 Хорошо продуман выбор уровня полномочий, который нужен для решения этой задачи? .
🔲 Решено ли, насколько большой пласт работы я собираюсь делегировать?
🔲 У получателя задачи достаточно навыков для выполнения этой работы?
🔲 Созданы все организационные условия для выполнения этой задачи?
🔲 У сотрудника есть все инструменты для выполнения этой задачи?
🔲 Ясно, каким должен быть конечный результат?
🔲 Ясно, каким должен быть результат промежуточных этапов?
🔲 Установлены необходимые ограничения — бюджет, доступные ресурсы, в том числе человеческие, качество?
🔲 Для выполнения задачи установлен чёткий дедлайн?
🔲 Оговорено, как часто и в какой форме я буду получать информацию о ходе выполнения работы и промежуточных этапов?
🔲 Если понадобится помощь — понятно, к кому обратиться, чтобы получить её?
Как работать с чек-листом
На каждый пункт надо отвечать «Да», «Нет» или «Неприменимо». И даже ответ «Нет» на какой-то из пунктов не означает, что делегировать не получится. Просто открыто проговори этот момент с сотрудником (или группой сотрудников), кто получает задачу, — желательно до принятия решения или достижения компромисса. Главное, не дать потенциальной проблеме перерасти в настоящую.
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