Как привлечь талантливых сотрудников: 5 советов по найму

Чтобы бизнес процветал, очень важно найти и привлечь талантливых сотрудников. Это люди, которые обладают особыми навыками и опытом и будут вести компанию к успеху. Но в наше время это задача сложная: компании соперничают за толковых специалистов, которых не так-то много.

В этой статье мы дадим пять советов, которые помогут привлечь талантливых сотрудников. Рассмотрим разные способы и стратегии, которые вы можете использовать при найме: от определения запроса на сотрудника до реализации методов привлечения.

Не важно, работаете вы в маленькой компании или большой, профессиональные кадры нужны всегда. Знание тонкостей найма поможет улучшить этот процесс и позволить бизнесу расти с помощью новых талантливых сотрудников.

1. Чётко определите потребности компании

Первый шаг в поиске талантливых сотрудников — определение, кто именно вам нужен. Необходимо разработать детальное описание вакансии и требования к соискателям.

Определите, какие качества и компетенции важны в компании. Это стартап или большая корпорация? Что объединяет ваших сотрудников, какие ценности они разделяют? Если вы — дружная офисная команда, в ней может не прижиться удалёнщик с Бали.

Проанализируйте не только текущие, но и будущие потребности компании. Определите, какие навыки и опыт помогут в достижении бизнес-целей и развитии компании, и превратите их в конкретные требования к кандидатам. Какие задачи должен решить новый сотрудник, какие пробелы закрыть?

Спросите сотрудников. Важно общаться с отделами вашей компании, чтобы понять их потребности в сотрудниках. Возможно, им нужен не новый сотрудник, а повышение зарплат.

Чёткий запрос — половина успеха в любом деле, и найм — не исключение. Заранее определив, что именно вы ищете в кандидате, вы подойдёте к найму более осознанно и с меньшей вероятностью будете жалеть о решениях в дальнейшем.

2. Подумайте об HR-брендинге

HR-branding — относительно новая концепция на российском пространстве. Речь идёт о том, как компания-работодатель выглядит в глазах потенциальных соискателей. Благодаря сильному корпоративному бренду сотрудники сами выстраиваются в очередь, чтобы работать в компании. На это делает ставку, например, Яндекс.

Определите ценности и культуру компании. Подумайте, в чём ваша компания уникальна, что отличает её от сотен других. У вас гибкая корпоративная культура и молодой коллектив? Или вы дружите всей командой? Подумайте, что может привлечь будущих сотрудников.

Ведите соцсети компании. Многие компании не освещают свою деятельность в соцсетях и медиа, но очень зря! Это может привлечь не только новых клиентов, но и сотрудников. Для них это простой способ познакомиться с вашим бизнесом.

Собирайте положительные отзывы сотрудников. На платформах по поиску работы, вроде hh.ru, можно оставить отзывы о своём работодателе. Попросите ваших нынешних сотрудников рассказать о своём опыте, чтобы продвинуться на платформе. Такие отзывы можно разместить и на сайте компании.

3. Используйте разные каналы привлечения

В предыдущем пункте мы уже упомянули платформы по поиску работы, здесь расскажем об этом подробнее. При найме важно использовать разные каналы коммуникации, чтобы повысить охваты вашей вакансии. Проще говоря, в ваших же интересах, чтобы как можно больше людей узнали о том, что вы ищете сотрудника.

Начните с сайта компании. Сделайте раздел с вакансиями на сайте компании привлекательным. Обязательно обновляйте его регулярно, а также подробно распишите, чем привлекательна работа в вашей компании и какие бонусы она предлагает сотрудникам.

Используйте платформы для вакансий. Помимо HeadHunter (hh.ru), есть ещё Клерк, SuperJob, Работа.ру, Авито.Работа. А ещё различные множество телеграм-каналов, которые размещают вакансии: например, БУДУ, careerspace, Ждём резюме. Не стоит использовать сразу все, ориентируйтесь характер вакансии и платформы.

Создавайте реферальные программы. Да, мы про «пригласи друга и получи 100 рублей». Вполне возможно, что ваши сотрудники крутятся в сообществах с похожими интересами и карьерными целями — они могут помогать в поиске кандидатов за поощрения. По такой схеме работает тот же Яндекс.

4. Разработайте эффективную процедуру отбора

Процедура отбора очень важна при найме, поскольку на неё легко потратить множество ресурсов и в итоге не получить желаемого результата. Разработка процедуры — это про сокращение процессов и тщательный отбор, чтобы руководство компании не тратило время на лишние интервью и проверку тестовых заданий.

Определите этапы. Выделите этапы, на которые вы можете разделить процедуру найма. Они будут зависеть от размера компании и вакансии. Обычно это: скрининг резюме, тестовые задания, интервью. Важно на каждом этапе отсеивать какое-то количество кандидатов (если их много), но при этом не слишком много — чтобы было, из кого выбирать. До интервью лучше допускать не более 5 кандидатов, даже в очень крупную компанию.

Подготовьтесь к собеседованию. Помните, какие ценности, качества и компетенции вы выбрали важными в первом совете? Время проверить кандидата на соответствие. Это поможет избежать множества шаблонных вопросов и ответов, а также недопонимания между компанией и новым сотрудником.

Вовлекайте команду в процесс. Опять же — чаще всего сотрудник нужен не напрямую руководителю, а какому-то отделу. Позвольте будущим коллегам поучаствовать в процессе отбора, разработать тестовое задание или вопросы для интервью — а может, даже провести его.

5. Создайте поддерживающую и вдохновляющую рабочую среду

Может показаться, что это больше касается отношений с текущими сотрудниками компании, нежели найма. И да, и нет. Возможно, если бы ваша команда чувствовала себя лучше на работе, вам вообще не пришлось бы искать нового сотрудника. А ещё классная корпоративная культура — плодотворная почва для хороших отзывов со стороны команды и рекомендаций другим специалистам. К тому же помните, что нового сотрудника нужно не только завлечь, но и удержать, вовлечь в процессы.

Выражайте благодарность. Конечно, сотрудники получают зарплату и трудятся не просто так. Однако всем приятно чувствовать, что их работу ценят, это мотивирует на новые свершения. К тому же это поможет члену команды понять, в каком направлении двигаться, что получилось хорошо.

Стимулируйте командный дух и хорошие взаимоотношения. Здорово, когда коллег связывает не только офис, но и дружба. Вы можете повлиять на это, высказывая похвалу и благодарность всей команде, отмечая достижения. Устраивайте мероприятия, чтобы сплотить команду и вне работы.

Будьте прозрачны и открыты. Чтобы компания процветала, лучше сделать как можно большее количество процессов открытыми для всех сотрудников. Так они будут чувствовать себя причастными ко всему, что происходит в компании. Часть команды — часть корабля, а не просто рабочая сила.

Резюмируя

В итоге, чтобы найти лучших сотрудников, нужно применить несколько важных стратегий. Начните с определения требований и составления четкого профиля вакансии. Для привлечения талантливых кандидатов используйте разнообразные каналы поиска и активно привлекайте их внимание к вашей компании. В процессе интервью задавайте релевантные вопросы и проводите оценку навыков и культурной совместимости. Не забывайте о привлекательных компенсационных пакетах и возможностях для развития.

Наконец, создавайте позитивное первое впечатление о компании и поддерживайте открытую коммуникацию с потенциальными кандидатами. С помощью этих советов вы сможете сделать процесс найма эффективнее и найти наиболее подходящих сотрудников.