Судебный процесс. Про гарантии

Добрый день, коллеги! Продолжаю историю про судебный процесс. Сегодня завершающий пост из цикла «Судебный процесс».

Первая часть здесь: Судебный процесс

Вторая часть здесь: Судебный процесс. Инстанции и сроки

Третья часть здесь: Судебный процесс. Деньги и сроки

Четвертая часть здесь: Судебный процесс. Гонорар успеха и возмещение расходов

В завершение рассказа о судебном процессе, стоит процитировать Кодекс профессиональной этики адвоката:

«Адвокат не вправе давать лицу, обратившемуся за оказанием юридической помощи, или доверителю обещания положительного результата выполнения поручения».

Проще говоря адвокат не имеет права гарантировать клиенту положительный результат.

Адвокаты практикуют в уголовных делах и являются юристами, сдавшими адвокатский экзамен на допуск к такому виду дел. Если адвокат нарушит Кодекс его могут лишить статуса, а значит права заниматься адвокатской деятельностью.

Кодекс этики адвоката не распространяется на юристов. На юридическом рынке каждый практикует в пределах своей личной профессиональной этики и ценностей.

Порой поэтому так важно найти своего специалиста, с которым вы говорите на одном языке ценностей. Вспоминаем про гарантию 100% возмещения судебных расходов. Этот же сомнительный персонаж будет уверять вас в том, что он выиграет дело с вероятностью 100%.

Взвешенная ответ юриста на вопрос о гарантиях может включать в себя рассказ об аналогичных делах, о том, как он планирует выстраивать позицию и о ключевых точках, где что-то может пойти «не так».

С каждым годом, описывая юридическую практику, я больше склоняюсь к аналогиям с медициной.

Доктор может спасти жизнь пациента, увеличить продолжительность или качество жизни. Адвокат может помочь «сэкономить» несколько лет и качество жизни. Юрист может сохранить деньги и репутацию, правильно прописать алгоритм партнерства.

Как доктор может дать гарантию выздоровления пациента, рассчитывая на примененную терапию или проведенную операцию, так и хороший юрист приложит усилия к успешному исходу дела. Но не все зависит от действий доктора и юриста, примеры этому у нас всегда перед глазами.

Успех бывает разный, для кого-то взыскать денежные средства, для другого — измотать оппонента материально и психологически, для третьего максимально отсрочить неизбежное взыскание с него средств. Эти и многие другие задачи призван решить ваш юрист.

С Уважением, юрист Артём Анащенко

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