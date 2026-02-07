В 270 раз снижен штраф за нарушение госконтракта

На днях арбитражный суд рассмотрел иск государственного заказчика о взыскании штрафа за нарушение государственного контракта исполнителем. По итогу требования были частично удовлетворены, суд снизил размер взыскиваемого штрафа до 5000 рублей, тем самым снизив штраф в 270 раз.

Дело рассматривалось в одном из регионов, и непосредственного участия в самом процессе я не принимал. Интересы ответчика представлял руководитель организации. Я же оказывал правовую помощь в подготовке позиции по претензии госзаказчика, отзыва на его исковое заявление, в подборе судебной практики по схожим делам, текущему консультированию ответчика по ходу дела и в выработке стратегии ведения дела в целом.

Фабула дела заключалась в том, что между государственным заказчиком и исполнителем был заключен годовой контракт на оказание услуг на ежемесячной основе. Контракт содержал общую цену контракта, в пределах которой могли быть оказаны услуги в течение года. На ежемесячной основе заказчик формировал заказ на объем услуг в следующем месяце их оказания. Месяц от месяца такой объем мог отличаться.

На второй месяц работы по госконтракту заказчик односторонне составил акт о ненадлежащем оказании услуг исполнителем. Эти нарушения исполнитель счел несущественными, оспаривать нарушение не стал и обещал пожурить персонал. По получении такого объяснения заказчик немедленно направил претензию о выплате штрафа в размере 5 % от цены всего контракта. В этот момент исполнитель связался со мной в целях выработки стратегии работы с заказчиком в части этой претензии. Еще на этом этапе была выработана в общем виде правовая позиция по возможному иску.

В июне 2025 года заказчиком был подан иск в арбитражный суд с требованием взыскания штрафа в размере 5% от цены контракта. Основа иска – односторонний акт, который был им составлен в момент выявления нарушения, а также объяснения исполнителя, где он, не отрицал нарушения и обещал исправиться. В целях оспаривания иска ответчику рекомендовано придерживаться следующих позиций:

А. Оспаривание факта нарушения по процедурным основаниям

Государственный заказчик допустил нарушения при формировании заказа на оказание услуг в феврале месяце. Параметры его заказа существенно отличались от спецификации к государственному контракту. Это позволяло ставить под сомнение его право требовать надлежащего оказания услуг в условиях несоответствия ежемесячного заказа условиям государственного контракта, которые должен выполнять исполнитель. Кроме того, государственный заказчик нарушил процедуру приемки оказанных услуг. Контракт предусматривал право участия представителя исполнителя в приемке на ежедневной основе. Сам контракт имел отсылку на обязательный к применению сторонами ГОСТ. Этот ГОСТ, как и контракт, указывал на необходимость совместной приемки оказанных услуг заказчиком и исполнителем. Не смотря на то, что сам заказчик приемку осуществлял комиссией своих сотрудников, исполнителя на приемку он не пригласил, тем самым порядок приемки заказчиком был нарушен.

Были проанализированы сведения об обстоятельствах приемки услуг и установлено, что заказчик информировал о завершении работы приемочной комиссии ранее периода оказания услуг, определенного договором. Иными словами, нарушение было им выявлено ранее регламентированного договором срока оказания ежедневной услуги.

Со стороны исполнителя также была проведена работа по установлению обстоятельств нарушения. Было установлено, в том числе путем получения объяснений от персонала, что количество персонала было достаточно для оказания услуг. По итогам проведения внутреннего расследования у исполнителя была своя, отличная от версии заказчика, версия произошедшего.

Оспаривание факта нарушения не было основной стратегией оспаривания исковых требований, однако давало возможность растянуть сам судебный процесс, углубляясь в выяснение обстоятельств нарушения контракта.

B. Оспаривание размера штрафа

Заказчик на основании п. 8 ст. 34 от 05.04.2013 N 44-ФЗ и пп. б) п. 3 Правил определения размера штрафа, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, рассчитал штраф в размере 5% от цены контракта. Исполнитель же придерживался иной позиции – он заявлял о необходимости расчета штрафа не от всей цены контракта, а только от стоимости месяца оказания услуг, то есть этапа при исполнении контракта. В обоснование этого довода ответчик ссылался на то, что заказ формируется заказчиком ежемесячно, приемка и оплата услуг также происходят на ежемесячной основе. Эта позиция снижала базу для расчета 5-процентного штрафа в 12 раз.

Позиция исполнителя была основана на письме Минфина России от 25 октября 2021 г. N 24-06-06/86152 «О рассмотрении обращения», где указывается, что отдельный этап исполнения контракта подразумевает, что в отношении части обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом устанавливается обязанность заказчика обеспечить приемку определенной части поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с оформлением соответствующего документа о приемке, а также оплатить указанную часть выполненного обязательства по контракту. В случае, указанном в обращении, при котором срок определяется событием (заявка заказчика), поставка части товара, выполнение части работы, оказание части услуги с последующей приемкой и оплатой, может являться отдельным этапом исполнения контракта при условии, что контрактом установлена обязанность заказчика обеспечить приемку и оплату поставленной части товара, выполненной части работы, оказанной части услуги.

Помимо письма Минфина, была представлена схожая судебная практика по ежемесячно оказываемым услугам, где месяц оказания услуг признавался судами этапом госконтракта (см. Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.12.2024 N 15АП-17180/2024 по делу N А53-23656/2024, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.08.2024 N 09АП-42751/2024 по делу N А40-5914/2024, Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2023 N 15АП-19574/2023 по делу N А32-9799/2023, Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.09.2024 N 18АП-10102/2024 по делу N А07-19188/2023).

Несмотря на то, что исполнитель оспаривал само нарушение, в отзыве на исковое заявление было сделано заявление о применении ст. 333 ГК РФ к заявленным требованиям и снижении штрафа как несоразмерного нарушению. В этом связи ответчик сослался на п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7, согласно которого заявление ответчика о явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства само по себе не является признанием долга либо факта нарушения обязательства.

Сама возможность снижение штрафа по госконтракту следует из п. 35 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017 года, где предусмотрено, что установленная контрактом неустойка по смыслу пункта 78 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года N 7 может быть уменьшена судом при наличии оснований, предусмотренных статьей 333 ГК РФ.

C. Списание неустойки

Основной задачей ответчика в рамках спора с госзаказчиком было недопущение дальнейших нарушений госконтракта до его завершения. В рамках судебного процесса оптимальным было бы вынесение судебного акта после завершения выполнения контракта. Эта задача была решена, исполнитель не допустил других нарушений, а судебный акт был вынесен в 2026 году, когда контракт истек.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2018 года N 783 утверждены Правила списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом. Согласно пункту 2 Правил N 783, списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением предусмотренных данной статьей случаев. Согласно подпункту «а» пункта 3 Правил N 783, списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта. Основанием для принятия решения о списании неустойки в случае, приведенном выше, является исполнение подрядчиком обязательств (за исключением гарантийных обязательств) по контракту в полном объеме, подтвержденное актом приемки или иным документом.

Суд, рассматривая иск заказчика о взыскании с поставщика (подрядчика, исполнителя) указанных штрафных санкций, обязан проверить соблюдение истцом требований приведенного законодательства (определение Верховного Суда Российской Федерации от 14.08.2018 N 305-ЭС18-5712). В силу положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 N 783 списание штрафа является обязанностью истца как заказчика, а не его правом. Это подтверждает и п. 40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017.

К моменту вынесения судебного решения у исполнителя не было на руках подписанного акта сверки по контракту и акта оказанных услуг за декабрь 2025 года. Однако данный довод был озвучен в суде. Суд не стал дожидаться подписания сторонами закрывающих документов, при этом вынес компромиссное решение, снизив сумму штрафа до символических 5000 рублей. После вынесения судебного акта исполнитель подписал акт сверки по контракту и акт оказанных услуг за декабрь 2025 года. Ввиду отсутствия других нарушений, исполнителем было направлено в адрес заказчика письменное обращение о списании неустойки. Исполнитель ожидает полного списания неустойки.

Адвокат Титов Александр Сергеевич, г.Москва