Минцифры внедряет схему сохранения мобильного интернета при массовых сбоях и ограничениях

В России разработана новая схема доступа к мобильному интернету, которая позволит сохранять связь и доступ к ключевым сервисам даже при массовых блокировках и сбоях. Минцифры совместно с операторами обеспечивают стабильность онлайн-связи.

Проблема массовых сбоев интернета

С весны 2025 года многие Россияне столкнулись с проблемами мобильного интернета: массовые сбои, из-за которых не работает интернет, плохо работает или не ловит вовсе. Массовые отключения, вызванные мерами безопасности, затронули многие регионы. Пользователи жалуются, что интернет тормозит, не открываются сайты, а приложения для заказа такси или доставки еды становятся недоступны. Это создает неудобства, особенно для тех, кто зависит от онлайн-сервисов в повседневной жизни. В условиях ограничений, вызванных соображениями безопасности, Минцифры разработало уникальную схему, которая позволяет сохранить доступ к ключевым онлайн-сервисам даже при отключении интернета. Как же работает новая система, какие сервисы останутся доступны и что делать, если интернет не грузит.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, выступая на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге, подчеркнул, что полное отключение интернета — мера вынужденная, но ведомство нашло способ минимизировать неудобства для граждан. Решение — создание так называемого «белого списка» сервисов, которые останутся доступны даже в условиях массовых сбоев.

Как работает новая схема доступа к мобильному интернету

Минцифры совместно с операторами связи разработало техническую схему, которая обеспечивает доступ к мобильному интернету даже при ограничениях. Основой этой системы стал «белый список» — перечень критически важных и массово востребованных сервисов, таких как:

Службы такси (например, Яндекс Go, Ситимобил);

Сервисы доставки (Delivery Club, Яндекс Еда);

Маркетплейсы (Ozon, Wildberries);

Другие популярные платформы, необходимые для повседневной жизни.

Чтобы получить доступ к этим сервисам, пользователям нужно будет пройти капчу — тест, подтверждающий, что они не роботы. После этого мобильный интернет будет работать на привычной скорости, даже если остальные ресурсы заблокированы. Это решение помогает избежать ситуаций, когда интернет не ловит или плохо грузит, сохраняя доступ к жизненно важным услугам.

Защита M2M-соединений и ограничения для иностранных SIM-карт

Особое внимание в новой схеме уделено системам межмашинного взаимодействия (M2M). Это технологии, обеспечивающие работу банкоматов, платежных терминалов и других устройств, зависящих от интернета. Минцифры гарантирует, что эти системы не пострадают даже при массовых сбоях интернета, чтобы граждане могли продолжать пользоваться банковскими услугами и оплачивать покупки.

Для пользователей с иностранными SIM-картами в национальном роуминге предусмотрены ограничения: доступ к мобильному интернету будет автоматически блокироваться на пять часов. После этого можно пройти капчу и получить доступ к сервисам из «белого списка». Это мера направлена на обеспечение безопасности, но при этом не лишает иностранных пользователей возможности оставаться на связи.

Региональные меры: Wi-Fi как альтернатива

На фоне проблем с мобильным интернетом регионы активно ищут альтернативные решения. В Пензенской и Нижегородской областях расширяются зоны бесплатного Wi-Fi, что помогает компенсировать ситуации, когда интернет не работает или ловит плохо. В Орловской области обсуждают пересмотр тарифов, чтобы сделать доступ к сети более удобным для пользователей. Местные власти и бизнес сотрудничают, чтобы минимизировать последствия массовых отключений интернета.

Почему это важно для россиян?

Новая схема Минцифры — это шаг к цифровой устойчивости в условиях, когда мобильный интернет нестабилен. Она позволяет гражданам оставаться на связи, пользоваться ключевыми сервисами и продолжать повседневную жизнь, даже если интернет не грузит или не открывается. По словам Максута Шадаева, меры направлены на то, чтобы россияне не чувствовали себя отрезанными от цифрового мира, несмотря на ограничения.

С 1 сентября 2025 новые требования Роскомнадзора: что нужно знать бухгалтеру Подготовьтесь сейчас: 17 шаблонов, инструкции для Роскомнадзора, практическая база. Ваша задача — просто применить. Обучение — в удобное время. Стоимость: 4 900 ₽ вместо 14 990 ₽ . Записаться на курс

Что делать, если интернет не работает?

Если вы столкнулись с проблемой, когда мобильный интернет не ловит, попробуйте следующие шаги:

Пройдите капчу: Если интернет заблокирован, проверьте, доступна ли капча для входа в «белый список» сервисов. Подключитесь к Wi-Fi: Найдите ближайшую точку бесплатного Wi-Fi в общественных местах. Свяжитесь с оператором: Уточните, нет ли локальных сбоев, из-за которых интернет плохо работает. Используйте офлайн-режим: Многие приложения (например, карты или мессенджеры) поддерживают офлайн-функции.